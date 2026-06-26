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El Team Jayco-AlUla revela a sus ochos elegidos para el Tour de Francia; Ben O’Connor por el top 10

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Hace 7 horas

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El australiano Ben O’Connor ya sabe lo que es ganar una etapa en el Tour de Francia. (Foto Tour de France © A.S.O / Aurélien Vialatte)
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Tour de Francia 2026: Barcelona se prepara para vivir su primer Grand Départ

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Hace 18 mins

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26 junio, 2026

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Barcelona acogerá por cuarta vez el Tour de Francia tras recibir etapas en 1957, 1965 y 2009. Será la primera oportunidad en la que la capital catalana dará el banderazo de salida de la Grand Boucle. (Foto © Generalitat de Catalunya)
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Oficial: Jerónimo Calderón contratado por el equipo de desarrollo del Movistar Team

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Hace 58 mins

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26 junio, 2026

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El antioqueño Jerónimo Calderón, el nuevo talento para el futuro de Movistar Team. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Poco a poco se van conociendo a los nuevos campeones nacionales de contrarreloj en los países europeos

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26 junio, 2026

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Alec Segaert 1° y Vlad Van Mechelen 3°, en la contrarreloj del campeonato de Bélgica. (Foto © Team Bahrain Victorious)
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