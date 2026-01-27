Ruta
Mauricio Domínguez gana la tercera etapa de la Vuelta a San Juan; Robinson Chalapud sigue en el top 15 de la general
En un final a pura velocidad, el argentino Mauricio Domínguez (Municipalidad de Santa Lucía – Gremios por el deporte) salió victorioso en la tercera la etapa disputada en Pocito, tras completar 140,9 kilómetros en un circuito urbano exigente.
“La verdad, una linda etapa. Lo planteamos con el equipo que tenía que salir a buscarla y tratar de restar un poco de tiempo de lo que había perdido ayer, porque la verdad que no habían sido buenas sensaciones, pero hoy pudieron serlas”, dijo Domínguez, en declaraciones recogidas por Huarpe Deportes.
El corredor gaucho cruzó la línea de meta en el primer lugar, superando a su compatriota Emiliano Pérez (Fundación Diberbool) y al hondureño Fredd Matute, representante del conjunto colombiano HYF Liro Recovery Sport.
En cuanto a los cinco colombianos en competencia, Juan Camilo Charris (HYF Liro Recovery Sport) fue el mejor de los nuestros en la casilla 44°, luego entraron Robinson Chalapud (Portal Santa Lucía) 59°, Juan Esteban Fonseca (HYF Liro Recovery Sport) 83°, Jholberth Ortiz (HYF Liro Recovery Sport) 109° y Santiago Cardona (Portal Santa Lucía) 110°.
Con relación a la clasificación general, el argentino Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito) se mantuvo en la primera posición escoltado por Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucía – Gremios por el deporte) a 6 segundos y por el chileno Cristóbal Báez Muñoz (Plus Racing) a 12 segundos, mientras que el nariñense Robinson Chalapud (Portal Santa Lucía) continuó en la casilla 14° a 18 segundos.
La carrera sanjuanina continuará este martes con la cuarta etapa, una contrarreloj individual de 12,5 kilómetros entre Zonda y Punta Negra. El próximo domingo en San Juan conoceremos al sucesor de Nicolas Tivani, ganador de la última edición.
RESULTADOS TERCERA ETAPA
|1
|Mauricio Domínguez
|Municipalidad de Santa Lucía / Gremios por el deporte
|02:57:02
|2
|Emiliano Pérez
|Fundación Diberbool
|m.t.
|3
|Fredd Matute
|HYF Liro Recovery Sport
|m.t.
|4
|Francisco Kotsakis
|Plus Racing Cycling Team
|0:12
|5
|Hugo Velásquez
|Saldaño Team
|0:12
|6
|Ramiro Videla
|Fuerza Activa
|0:12
|7
|Bruno Fernández
|Juv del Norte Municipalidad de Rivadavia
|0:12
|8
|Cristóbal Báez Muñoz
|Plus Racing Cycling Team
|0:12
|9
|Germán Tivani
|Municipalidad de Pocito
|0:12
|44
|Juan Camilo Charris
|HYF Liro Recovery Sport
|0:12
|59
|Chalapud Robinson
|Portal de Santa Lucía
|0:12
|83
|Juan Esteban Fonseca
|HYF Liro Recovery Sport
|0:12
|109
|Jholberth Ortiz
|HYF Liro Recovery Sport
|16:23
|110
|Santiago Cardona
|Portal de Santa Lucía
|28:09
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Top 5 de los mejores momentos de Ana Cristina Sanabria en su carrera profesional
Luego de más de 15 años de carrera como ciclista, Ana Cristina Sanabria anunció que no correrá más a nivel profesional. La santandereana, que hizo historia al convertirse en 2021 en la primera dama colombiana con récord de la hora, inscribió su nombre como pionera femenina.
Sanabria, de 35 años, que venía corriendo desde 2025 con el equipo Just Cycling Viem Team, puso fin a su carrera como ciclista tras 16 temporadas al más alto nivel, una trayectoria marcada por victorias memorables, cuatro veces campeona del Tour Femenino colombiano, tres títulos en la Vuelta a Colombia, además de cuatro campeonatos nacionales de CRI y múltiples triunfos de pruebas contrarreloj.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a la hija ilustre de Zapatoca, repasando los mejores momentos de su formidable trayectoria como ciclista.
*Cuatro veces campeona del Tour Femenino colombiano
*Tricampeona de la Vuelta a Colombia
*La primera dama colombiana con récord de la hora
*Campeona nacional de CRI en cuatro oportunidades
*Cinco títulos en la Vuelta a Boyacá
Ruta
Así les fue a los colombianos en las tres clásicas de la región valenciana que abrieron la temporada europea
La temporada ciclística europea arrancó en España con tres clásicas de la región valenciana: Clásica Camp de Morvedre (UCI 1.2, 23/01), el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (UCI 1.1, 24/01) y la Clásica Comunidad Valenciana 1969 (UCI 1.1, 25/01).
En las tres pruebas independientes que se disputaron en territorio valenciano participó Nairo Quintana con el Movistar Team. El quindiano Diego Pescador solo corrió la primera con un meritorio 2° puesto, mientras que en la segunda competencia estuvieron Edward Cruz y Martín Santiago Herreño con el Bardiani CSF 7 Saber.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les hace un recuento de las clasificaciones de las carreras que hicieron parte de las clásicas de la región valenciana y las posiciones en las que terminaron los escarabajos.
Clásica de la Comunidad Valenciana – GP Valencia (1.1) » La Nucia › Valencia (200 km)
|1
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|4:46:09
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Emilien Jeannière
|TotalEnergies
|m.t.
|4
|Elmar Reinders
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|5
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|72
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:30
Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (1.1) » Castellón › Onda (171,7 km)
|1
|Michael Matthews
|Team Jayco AlUla
|4:03:47
|2
|Pau Miquel
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|3
|Lukáš Kubiš
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|4
|Jon Barrenetxea
|Movistar Team
|m.t.
|5
|Xabier Berasategi
|Euskaltel – Euskadi
|0:03
|41
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:32
|81
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|4:30
|135
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|10:44
Clásica Camp de Morvedre (1.1) » Estivella › Estivella (163,4 km)
|1
|Scaroni Christian
|XDS Astana Team
|3:57:35
|2
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|3
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|4
|Iván Romeo
|Movistar Team
|0:39
|5
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|0:39
|16
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|1:08
Ruta
“Desde que dieron la partida se hizo la fuga, la idea era aguantar”: Angie Mariana Londoño tras subirse al podio en el GP El Salvador
La Selección Colombia Femenina de Ruta tuvo una destacada actuación en el Grand Prix El Salvador con el tercer puesto de Angie Mariana Londoño, en la carrera de un día que tuvo 76 kilómetros de recorrido y en el que se ubicó como la mejor Sub-23 de la competencia.
“Desde que dieron la partida se hizo la fuga, éramos ocho corredoras que a lo largo de toda la carrera la escapada se fue seleccionando. Era una subida no muy larga, pero con el pasar de los kilómetros ya iban pesando las piernas, entonces la idea era aguantar”, dijo Londoño, en declaraciones recogidas por Fedeciclismo.
La joven ciclista nacida en El Carmen de Viboral, que sueña con llegar muy lejos y competir en Europa, demostró sus grandes condiciones y gran estado de forma para mantenerse en la punta de carrera y terminar subiéndose al podio de la prueba centroamericana del calendario UCI.
“Al final trabajamos todas juntas para poder ampliar la distancia.Tuvimos un momento en el que un lote por ahí de 20 pedalistas estuvo a treinta segundos de nosotras, pero pudimos volver a ampliar la distancia”, agregó la carmelitana de 20 años.