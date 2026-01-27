Mauricio Domínguez gana la tercera etapa de la Vuelta a San Juan; Robinson Chalapud sigue en el top 15 de la general

En un final a pura velocidad, el argentino Mauricio Domínguez (Municipalidad de Santa Lucía – Gremios por el deporte) salió victorioso en la tercera la etapa disputada en Pocito, tras completar 140,9 kilómetros en un circuito urbano exigente.

“La verdad, una linda etapa. Lo planteamos con el equipo que tenía que salir a buscarla y tratar de restar un poco de tiempo de lo que había perdido ayer, porque la verdad que no habían sido buenas sensaciones, pero hoy pudieron serlas”, dijo Domínguez, en declaraciones recogidas por Huarpe Deportes.

El corredor gaucho cruzó la línea de meta en el primer lugar, superando a su compatriota Emiliano Pérez (Fundación Diberbool) y al hondureño Fredd Matute, representante del conjunto colombiano HYF Liro Recovery Sport.



Emiliano Pérez, Mauricio Domínguez y Fredd Matute, en el podio de la tercera etapa. (Foto © Vuelta a San Juan)

En cuanto a los cinco colombianos en competencia, Juan Camilo Charris (HYF Liro Recovery Sport) fue el mejor de los nuestros en la casilla 44°, luego entraron Robinson Chalapud (Portal Santa Lucía) 59°, Juan Esteban Fonseca (HYF Liro Recovery Sport) 83°, Jholberth Ortiz (HYF Liro Recovery Sport) 109° y Santiago Cardona (Portal Santa Lucía) 110°.

Con relación a la clasificación general, el argentino Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito) se mantuvo en la primera posición escoltado por Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucía – Gremios por el deporte) a 6 segundos y por el chileno Cristóbal Báez Muñoz (Plus Racing) a 12 segundos, mientras que el nariñense Robinson Chalapud (Portal Santa Lucía) continuó en la casilla 14° a 18 segundos.

La carrera sanjuanina continuará este martes con la cuarta etapa, una contrarreloj individual de 12,5 kilómetros entre Zonda y Punta Negra. El próximo domingo en San Juan conoceremos al sucesor de Nicolas Tivani, ganador de la última edición.

RESULTADOS TERCERA ETAPA

1 Mauricio Domínguez Municipalidad de Santa Lucía / Gremios por el deporte 02:57:02 2 Emiliano Pérez Fundación Diberbool m.t. 3 Fredd Matute HYF Liro Recovery Sport m.t. 4 Francisco Kotsakis Plus Racing Cycling Team 0:12 5 Hugo Velásquez Saldaño Team 0:12 6 Ramiro Videla Fuerza Activa 0:12 7 Bruno Fernández Juv del Norte Municipalidad de Rivadavia 0:12 8 Cristóbal Báez Muñoz Plus Racing Cycling Team 0:12 9 Germán Tivani Municipalidad de Pocito 0:12 44 Juan Camilo Charris HYF Liro Recovery Sport 0:12 59 Chalapud Robinson Portal de Santa Lucía 0:12 83 Juan Esteban Fonseca HYF Liro Recovery Sport 0:12 109 Jholberth Ortiz HYF Liro Recovery Sport 16:23 110 Santiago Cardona Portal de Santa Lucía 28:09



Nicolás Tivani, líder de la Vuelta a San Juan 2026. (Foto © Vuelta a San Juan)

