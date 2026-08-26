Nu Colombia continúa su calendario internacional con competencias en Panamá y Estados Unidos

El equipo de ciclismo Nu Colombia trasladó su calendario competitivo al exterior después de la postergación de las competencias nacionales para el mes de septiembre, como consecuencia de la emergencia que atraviesa Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto. La escuadra morada inició el nuevo bloque internacional el domingo 23 de agosto en el Gran Prix Panamá, y esta semana dividirá su nómina entre otras dos pruebas UCI en territorio panameño y la Philadelphia Cycling Classic, que se disputará el domingo en Estados Unidos.

La actividad en Panamá continuará este jueves 27 de agosto con el Gran Prix Chitré, prueba de categoría UCI 1.2 que tendrá como escenario la ciudad de Chitré. Dos días después comenzará la Clásica Azuero, carrera UCI 2.2 programada para el sábado 29 y domingo 30 de agosto en la provincia de Herrera. Las tres competencias hacen parte del calendario 2026 del UCI America Tour.

Para este bloque, el Nu Colombia cuenta en Panamá con una nómina encabezada por el bicampeón de la Vuelta a Colombia Rodrigo Contreras, acompañado por Cristian Rico, Juan Diego Alba, Carlos Gutiérrez, David Esteban Hoyos, Johan Rubio y Óscar Fernández. El grupo afrontará las dos próximas carreras después de haber abierto su participación internacional el pasado domingo en el Gran Prix Panamá.

Al mismo tiempo, una segunda formación del Nu Colombia viajará a Estados Unidos para disputar el domingo 30 de agosto la Philadelphia Cycling Classic, competencia UCI 1.1 que regresa al calendario internacional después de una década de ausencia. La carrera masculina tendrá un recorrido aproximado de 200 kilómetros y recuperará puntos emblemáticos de su trazado, entre ellos el Manayunk Wall, uno de los ascensos históricos del ciclismo estadounidense.



Rodrigo Contreras encabeza la nómina del NU Colombia en territorio panameño. (Foto © RMC)

La nómina para Filadelfia estará integrada por Sergio Luis Henao, Sebastián Henao, Javier Jamaica, Óscar Quiroz, Jhonatan Chávez y Emerson Gordillo. Jamaica llega a esta nueva cita después de haber terminado subcampeón de la Vuelta a Colombia 2026, mientras Sergio Luis y Sebastián Henao aportarán experiencia a un grupo que tendrá la oportunidad de medirse con varias de las principales estructuras del pelotón internacional.

La Philadelphia Cycling Classic reunirá en la prueba masculina a cinco equipos WorldTour: EF Education-EasyPost, Lidl-Trek, Lotto-Intermarché, NSN Cycling Team y Jayco AlUla. Entre los corredores anunciados se encuentran el campeón estadounidense Quinn Simmons y Luke Lamperti, en una carrera que volverá a reunir un campo internacional de primer nivel en las calles de Filadelfia.

“Ante el cambio del calendario nacional tuvimos que reorganizar rápidamente nuestra programación. Panamá nos ofrece tres competencias UCI consecutivas y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de llevar otro bloque a Filadelfia para enfrentarnos a equipos WorldTour. Son escenarios diferentes, pero importantes para mantener al grupo compitiendo y aprovechar este periodo antes de retomar las carreras en Colombia”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.

El Nu Colombia afrontará así una semana con actividad simultánea en dos países: primero el Gran Prix Chitré este jueves 27 de agosto, seguido por la Clásica Azuero los días 29 y 30 en Panamá, mientras el domingo otra parte de la escuadra morada tomará la partida en la Philadelphia Cycling Classic. Este bloque internacional permitirá al equipo mantener continuidad competitiva mientras espera la reanudación del calendario nacional colombiano en el mes septiembre.