Ruta
Vuelta a España: ¡Deslumbrante! Tadej Pogacar impone su ley sin piedad en la montaña y se afianza en el liderato
El campeón del mundo, Tadej Pogacar, firmó este martes otra actuación deslumbrante, esta vez en la cuarta etapa de la Vuelta a España 2026, imponiéndose con una superioridad incuestionable, luego de recorrer 104 kilómetros en Andorra la Vella. La superestrella del UAE Team Emirates – XRG llegó en solitario a la meta tras una escapada que llegó a buen término y que dejó la general casi sentenciada.
En el segundo lugar entró el belga Jarno Widar (Lotto Intermarché) y en el tercer puesto ingresó el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), ambos a 2:39 de Pogacar. El suramericano más destacado fue el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) en el 8° puesto.
El mejor colombiano en la jornada fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en la casilla 13° a más de 4 minutos del ganador. En cuanto al resto de los escarabajos, estos se reportaron asi: Juan Felipe Rodríguez 28°, Iván Ramiro Sosa 50°, Santiago Buitrago 77° y Juan Guillermo Martínez 80°.
En lo referente a la clasificación general, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) mantuvo el liderato de la carrera. La superestrella eslovena aventaja por más de tres minutos a su compatriota Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe). El podio parcial lo completa el español Enric Mas (Movistar Team).
La ronda ibérica continuará este miércoles con la disputa de la quinta etapa, que se disputará ya en territorio español entre Costa Daurada y Terres de l’Ebre con 173,3 kilómetros con tan solo un premio de montaña de tercera categoría durante el trayecto.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Andorra la Vella – Andorra la Vella (104,8 km)
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|2:40:35
|2
|Jarno Widar
|Lotto-Intermarché
|2:39
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:39
|4
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|2:39
|5
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|2:39
|6
|Enric Mas
|Movistar Team
|2:39
|7
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:39
|8
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|2:57
|9
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|3:17
|10
|Gregor Mühlberger
|Decathlon CMA CGM Team
|3:17
|13
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|4:34
|28
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|10:45
|50
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|19:44
|77
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|22:45
|80
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|22:45
Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|7:38:59
|2
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:21
|3
|Enric Mas
|Movistar Team
|3:32
|4
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|3:44
|5
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|3:45
|6
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|3:50
|7
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|3:57
|8
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|4:06
|9
|Jarno Widar
|Lotto-Intermarché
|4:06
|10
|Jay Vine
|UAE Team Emirates-XRG
|4:11
|14
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|5:30
|29
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|12:49
|49
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|22:32
|62
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|23:43
|128
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|26:14
Ruta
Matthew Brennan repite victoria en La Vuelta; Harold Tejada sigue como el mejor colombiano en la general
El británico Matthew Brennan volvió a imponer su velocidad en La Vuelta a España 2026 y se quedó con la victoria en la quinta etapa, disputada sobre 173,3 kilómetros entre Falset, Costa Daurada, y Roquetes, Terres de l’Ebre. El corredor del Team Visma | Lease a Bike remató una jornada resuelta al sprint con un tiempo de 3:47:02, logrando su segundo triunfo parcial en esta edición.
Brennan superó en la llegada al belga Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y al italiano Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost), quienes completaron el podio del día con el mismo tiempo del vencedor. En el top 10 también aparecieron Alessandro Romele, Axel Laurance, Orluis Aular, Christophe Laporte, Alberto Dainese, Vito Braet y David González, en una jornada que confirmó el poderío del Visma en los finales rápidos.
La fracción tuvo un desarrollo controlado, aunque no exento de tensión. La fuga inicial perdió fuerza antes de lo previsto por la acción del viento, que también provocó cortes y momentos de nerviosismo en el pelotón. Sin embargo, ninguno de los grandes favoritos quedó comprometido y la carrera terminó encaminada hacia una llegada masiva, después de que el Puerto de Paüls seleccionara a varios velocistas en los kilómetros finales
En Roquetes, el Visma | Lease a Bike ejecutó el desenlace con precisión. Wout van Aert trabajó en la aproximación, Christophe Laporte lanzó el sprint y Brennan terminó la tarea con autoridad, confirmando que es uno de los nombres fuertes de esta primera semana. El británico ya había ganado la segunda etapa y ahora iguala en número de triunfos parciales con Tadej Pogacar, gran dominador de la clasificación general.
Por Colombia, Harold Tejada volvió a ser el mejor ubicado. El huilense del XDS Astana Team terminó la etapa en la casilla 32, con el mismo tiempo del ganador, y se mantiene como el mejor escarabajo en la clasificación general, ubicado en el puesto 14, a 5:30 de Pogacar. Tejada sigue mostrando regularidad en el inicio de la ronda ibérica, después de haber resistido bien en la montaña de Andorra y de superar sin pérdidas una jornada que podía traer cortes o sorpresas.
La clasificación general no sufrió cambios entre los principales favoritos: Tadej Pogacar conserva el maillot rojo con un tiempo acumulado de 11:26:01, seguido por Primoz Roglic a 3:21 y Enric Mas a 3:32. Este jueves llegará una nueva prueba para el pelotón con la sexta etapa, entre Alcossebre y Castellón, sobre 177 kilómetros, en una jornada que puede volver a abrir espacio para las fugas.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Falset. Costa Daurada – Roquetes. Terres de l’Ebre (173,3 km)
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|3:47:02
|2
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Vincenzo Albanese
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|4
|Alessandro Romele
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Axel Laurance
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|6
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|7
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|8
|Alberto Dainese
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|9
|Vito Braet
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|10
|David González
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|32
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|73
|Juan Felipe Rodriguez
|EF Education – EasyPost
|,,
|82
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|136
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|8:35
|149
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|8:35
Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|11:26:01
|2
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:21
|3
|Enric Mas
|Movistar Team
|3:32
|4
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|3:44
|5
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|3:45
|6
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|3:50
|7
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|3:57
|8
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|4:06
|9
|Jarno Widar
|Lotto-Intermarché
|4:06
|10
|Jay Vine
|UAE Team Emirates-XRG
|4:11
|14
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|5:30
|29
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|12:49
|53
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|23:43
|119
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|31:07
|142
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|34:49
Ruta
Lorenzo Finn gana la jornada final y conquista el Tour de l’Avenir 2026; Juan Diego Quintero termina en el top 15
El italiano Lorenzo Finn, campeón mundial sub-23 y reciente ganador del Giro Next Gen, ganó la etapa final y se quedó con el título del Tour de l’Avenir 2026. Este éxito del corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies puso fin a una larga sequía para Italia, que no ganaba la clasificación general de la prestigiosa carrera francesa desde 1973, cuando Gianbattista Baronchelli se alzó con la victoria.
El podio de los mejores lo completaron los belgas Niels Driesen (Lotto – Groupe Wanty) y Matteo Vanhuffel (Development Team Picnic PostNL), quienes no pudieron hacer nada ante el poderío de Finn en la última jornada montañosa.
El top 5 lo cerraron dos suramericanos de gran actuación: el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) y el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team).
En cuanto a los dos colombianos en competencia, el vallecaucano Juan Diego Quintero (INEOS Grenadiers Racing Academy) se clasificó en el puesto 14°, a 9:13 del ganador, mientras que el antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) finalizó en la casilla 36° a más de 31 minutos del nuevo campeón.
Tour de l’Avenir (2.2U)
Resultados Etapa 7 | Strambino – Ceresole Reale – Lago Serrù (127,8 km)
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|3:15:42
|2
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|0:27
|3
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:28
|4
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:28
|5
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:41
|6
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|1:12
|7
|Kasper Haugland
|Decathlon CMA CGM Development Team
|1:13
|8
|Janek Jackowiak
|Bahrain Victorious Development Team
|1:18
|9
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|1:18
|10
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|1:30
|13
|Juan Diego Quintero
|Netcompany INEOS Racing Academy
|2:02
|60
|Miguel Ángel Marín
|EF Education-Aevolo
|16:11
Clasificación General Final
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|21:56:50
|2
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|2:34
|3
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|3:42
|4
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|3:46
|5
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|3:57
|6
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen-Z
|4:19
|7
|Kasper Haugland
|Decathlon CMA CGM Development Team
|4:45
|8
|Janek Jackowiak
|Bahrain Victorious Development Team
|4:46
|9
|Jasper Schoofs
|Soudal Quick-Step Devo Team
|5:19
|10
|Jurgen Zomermaand
|Development Team Picnic PostNL
|5:37
|14
|Juan Diego Quintero
|Netcompany INEOS Racing Academy
|9:13
|36
|Miguel Ángel Marín
|EF Education-Aevolo
|31:16
Ruta
Santiago Umba llega al Caja Rural-Seguros RGA a reforzar el bloque de escaladores
El boyacense Santiago Umba llega al equipo español Caja Rural-Seguros RGA para potenciar el bloque de escaladores de cara a la próxima temporada. A sus 23 años, el colombiano atesora ya una notable experiencia en el pelotón profesional, con seis temporadas en diferentes proyectos y categorías, incluida una campaña en el WorldTour con el conjunto XDS-Astana.
“Siento que todavía me queda mucho margen de mejora como ciclista y un proyecto como el de Caja Rural-Seguros RGA será perfecto para seguir este proceso. Eso es lo que más me convenció para firmar por este conjunto, así como su larga historia en este deporte”, dijo Umba, en declaraciones recogidas por su nuevo equipo.
El joven escarabajo cuenta con una trayectoria, en la que ha ido dejando muestras y detalles de sus aptitudes, pero que ha encontrado consistencia y regularidad a lo largo de este 2026, firmando su mejor temporada como profesional.Lo demuestran sus victorias en el ondulado GP Vorarlberg austriaco y en la cuarta etapa del Tour de Qinghai, así como en la jornada reina del reciente Tour of Kahramanmaraş, carrera en la que terminó segundo de la general, y en la Ordu Black Sea Classic también turca. Además, fue tercero en la clasificación final del Istrian Spring Tour croata, segundo en el Trofeo Alcide Degasperi, sexto en el Gran Premio Beiras y octavo en el Giro dell’Appennino.
“He tenido momentos altos y otros no tan buenos, pero he aprendido mucho de todo ese proceso y cada vez me siento más adaptado a Europa, con más ganas de quedarme y completar una larga carrera. El ciclismo es un deporte muy exigente, hay que esforzarse pero al tiempo hay que saber encontrar un ritmo que puedas soportar durante mucho tiempo. Ese es mi mayor aprendizaje hasta el momento, trabajar para ser capaz de mantener un ritmo muy alto de forma mantenida”, añadió el nacido en Arcabuco.
Umba es un corredor que se maneja bien en la montaña, pero que ha demostrado una especial habilidad sobre terrenos complicados y sinuosos. Se desenvuelve a la perfección en circuitos con pequeños repechos y llegadas en grupos reducidos, donde, a pesar de su envergadura, ha demostrado una punta de velocidad más que interesante. Un ciclista con margen de crecimiento que afronta su llegada a Caja Rural-Seguros RGA con la intención de seguir progresando y acercándose a su mejor versión durante las próximas dos temporadas.
“Soy un ciclista versátil, escalador pero también con una buena explosividad para intentar sumar victorias y buenos puestos en finales complicados. Creo que esa es la definición que mejor se acerca a mi forma de competirQuiero ser capaz de sumar el mayor número de puntos UCI posibles y mantener un buen nivel durante toda la temporada. Mi objetivo es ser constante y competitivo desde el inicio”, concluyó Umba.
*Con Información Prensa Caja Rural-Seguros RGA