Juliana Londoño celebró su cumpleaños 21 en Australia alistándose para correr el Santos Tour Down Under Femenino

El Santos Tour Down Under Femenino será la primera competencia de la temporada 2026 para Juliana Londoño con el Team Picnic PostNL. La carrera del calendario UCI arranca este sábado 17 de enero con un recorrido de 137,4 kilómetros en Willunga, un pueblo australiano histórico y pintoresco.

La joven antioqueña, que celebró su cumpleaños número 21 en territorio australiano, espera con ilusión su primera carrera del año, en su segunda temporada con la escuadra neerlandesa.

La pedalista colombiana estará acompañada por la australiana Lucie Fityus, la belga Ella Heremans, las británicas Josie Nelson y Becky Storrie, además de la italiana Gaia Masetti, una de las nuevas incorporaciones del equipo.

La carrera australiana, que tendrá 3 etapas, saliendo de Willunga y finalizando en Campbeltown, abrirá el calendario World Tour una temporada más. La nueva edición tendrá lugar entre el 17 y el 19 de enero, buscando a la sucesora de la suiza Noemi Rüegg, campeona el año pasado.