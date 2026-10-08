Ruta
Javier Jamaica conquista la etapa reina de la Clásica El Carmen de Viboral y asalta el liderato
El ciclista bogotano Javier Jamaica, al servicio del equipo Nu Colombia, firmó una jornada memorable este jueves al imponerse con autoridad en la esperada etapa reina de la Clásica El Carmen de Viboral 2026. Con una exhibición de fuerza en las montañas del Oriente antioqueño, el corredor no solo se adjudicó la fracción, sino que dio el golpe de gracia al vestirse con la camiseta de nuevo líder de la clasificación general.
La jornada, de alta exigencia y reservada para los escaladores puros, tomó la salida en el municipio de El Carmen de Viboral. Los ciclistas se enfrentaron a un trazado implacable de alta montaña con destino a Abejorral, un terreno donde los duros ascensos característicos de esta subregión provocaron el protagonismo absoluto de los escaladores.
El podio de la fracción reflejó el altísimo nivel de la competencia. Tras el bogotano Jamaica, cruzó la línea de meta en la segunda posición Jaider Muñoz (Team Sistecrédito), mientras que el experimentado Sergio Luis Henao (Nu Colombia) completó el trío de punta, firmando el 1-3 para la escuadra que dirige Raúl Mesa.
Como era de esperarse, la clasificación general sufrió un auténtico revolcón en las rampas hacia Abejorral. El liderato cambió de manos y ahora es comandado por Javier Jamaica. Su escolta inmediato en la lucha por el título es Jaider Muñoz (Team Sistecrédito), y en la tercera plaza se ubica el tolimense Camilo Ardila (Nu Colombia), configurando un podio parcial de lujo de cara a la jornada definitiva de este viernes, el tradicional Circuito Camargo, que pasará por diferentes sectores urbanos del municipio.
Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral – Categoría Élite
Resultados Etapa 3 | El Carmen de Viboral – Abejorral – El Carmen de Viboral (116 km)
|1
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|3:22:19″
|2
|jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|1:46
|4
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|1:46
|5
|David Hoyos
|Nu Colombia
|1:46
Clasificación General Individual
|1
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|5:13:48″
|2
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|0:12
|3
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|1:25
|4
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|1:34
|5
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|1:57
Ruta
Egan Bernal aclara su futuro: “Tengo contrato hasta finales de 2029 y mi intención es comenzar la próxima temporada”
Egan Bernal salió al paso de las versiones sobre su futuro deportivo y, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, confirmó que mantiene contrato vigente con su equipo hasta finales de 2029 y que, por ahora, no contempla el retiro. El campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 aseguró que su intención es iniciar la próxima temporada, aunque también reconoció que atraviesa un momento de reflexión personal y deportiva.
“Primero que todo, tengo contrato con el equipo hasta finales de 2029 y, por ahora, mi intención es comenzar la próxima temporada”, expresó el zipaquireño en el comunicado, dejando claro que su vínculo contractual sigue en firme y que su presente no está enfocado en una despedida inmediata del ciclismo profesional.
Bernal también hizo una reflexión amplia sobre lo que ha significado su carrera, marcada por los grandes triunfos, pero también por momentos de enorme dificultad. “Después de tantos años dedicados al ciclismo, siento que le he entregado a este deporte los mejores años de mi vida, tanto como ciclista como persona”, señaló el colombiano, quien recordó los sacrificios, las carreras que alguna vez parecían imposibles y los momentos que ha vivido dentro del pelotón internacional.
El corredor del INEOS Grenadiers explicó que este año tomó la decisión de terminar su temporada después del Tour de Francia, una determinación relacionada con la necesidad de recuperar tranquilidad y equilibrio. “Sentía que necesitaba un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad que a veces, con el ritmo de la competición, se va perdiendo”, escribió Bernal.
En su mensaje, el colombiano también reveló que ha sostenido conversaciones con su equipo y con su entorno cercano para definir con calma los pasos a seguir. “Quiero darme el tiempo y el espacio necesarios para afrontar lo que viene con la misma convicción y entrega que siempre he tenido”, afirmó, en una declaración que muestra prudencia, pero también compromiso con su continuidad deportiva.
Bernal fue claro al admitir que no tiene completamente definido lo que vendrá en los próximos años. Sin embargo, insistió en que mientras siga compitiendo quiere hacerlo con ambición y con la convicción de que aún puede ser competitivo. “No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia”, puntualizó.
El mensaje de Egan llega en un momento de expectativa alrededor de su futuro, después de una temporada en la que decidió poner punto final a su calendario tras la ronda francesa. Lejos de anunciar un retiro, el colombiano optó por una comunicación serena, en la que reivindicó su trayectoria, pidió tiempo para ordenar su presente y dejó abierta la puerta a seguir construyendo nuevos capítulos en el ciclismo mundial.
“Por ahora, quiero disfrutar del presente, vivir este momento con tranquilidad y dejar que el tiempo vaya poniendo las cosas en su lugar”, concluyó Bernal que adjuntó en su comunicado una bonita foto de cuando era niño junto a su madre Flor Marina Gómez destacando el poder y la unión de su familia en lo que viene para su carrera deportiva.
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Vuelta a Venezuela: Leangel Linarez gana la quinta etapa y José Misael Urián sigue firme en el liderato
En un final para los hombres rápidos, Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) ganó la quinta etapa de la sexagésima tercera edición de la Vuelta a Venezuela, luego de recorrer 153,3 kilómetros entre Araure y San Felipe, en el Estado de Yaracuy.
“La victoria no llegó de la manera que normalmente solemos ganar, que es al sprint, pero llegó en la escapada. El ciclismo es así, de mucha táctica y de saber mirar los momentos precisos para estar y lograr triunfos”, dijo Linarez.
El corredor local, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, superó al brasilero Bruno Martins Lemes (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling) y a su compatriota Arlex Méndez (Lotería del Táchira), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general individual, todo siguió igual con el boyacense José Misael Urián (Team Sistecrédito) firme en el liderato, escoltado por sus compatriotas Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) y Brandon Vega (GW Erco Sportiftness).
La ronda venezolana continuará este viernes con la sexta etapa, otra jornada ondulada de 125,2 kilómetros entre las ciudades de San Felipe y Valencia, en el Estado de Carabobo.
Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)
Resultados Etapa 5 | Araure y San Felipe (153,3 km)
|1
|Leangel Linarez
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|3:09:24″
|2
|Bruno Martins
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|0:01
|3
|Arlex Méndez
|Lotería del Táchira
|0:16
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:16
|5
|Daniel Dias
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|0:16
Clasificación General Individual
|1
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|14:17:35″
|2
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:07
|3
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|0:27
|4
|Jefferson Ruiz
|GW Erco Sportfitness
|0:41
|5
|Erick Fernando Pozo
|Best PC
|0:42
Ruta
Dorian Godon gana la Gran Piemonte con destaque de Germán Darío Gómez y Santiago Umba
El ciclista francés Dorian Godon (Netcompany INEOS) ganó de forma espectacular la clásica italiana Gran Piemonte, disputada sobre un exigente trazado de 185 kilómetros entre las ciudades de Asti y Bra. El corredor galo demostró su enorme potencia en los metros decisivos para imponerse en un embalaje reducido y caótico, condicionado por una aparatosa caída dentro del último kilómetro que fraccionó el grupo de vanguardia. Con este brillante triunfo, Godon sucedió en el prestigioso palmarés de la carrera al mexicano Isaac del Toro, quien no pudo retener la corona.
La definición estuvo repleta de drama y alta tensión. El propio Del Toro intentó defender su título con un agresivo ataque en solitario a 16 kilómetros de la meta, pero fue neutralizado por el pelotón a falta de poco más de un kilómetro para el cierre. Tras el agrupamiento y el posterior descontrol del accidente final, Godon lanzó una aceleración fulminante que desarmó a sus oponentes directos. El podio lo completaron el danés Anthon Charmig (Uno-X Mobility) en segunda posición, y el italiano Alberto Bettiol (XDS Astana Team), quien cruzó en el tercer lugar con el mismo tiempo del vencedor.
Por los lados de la representación suramericana, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, del UAE Team Emirates – XRG, firmó una destacada actuación al cruzar la línea de meta en la novena casilla, a solo dos segundos del ganador. Narváez se mantuvo muy atento en los cortes definitivos de la competencia y aguantó el fuerte ritmo impuesto por las formaciones de los velocistas en la aproximación a la ciudad de Bra.
En cuanto a los colombianos, Germán Darío Gómez y Santiago Umba asumieron un rol sumamente combativo desde los primeros compases de la jornada al integrarse con éxito en la gran fuga del día, animando la carrera y abriendo importantes brechas frente al lote principal. Sin embargo, el implacable desgaste físico y la posterior aceleración del grupo de favoritos en las rampas de La Morra pasaron factura a los escarabajos, quienes perdieron fuelle en el final e ingresaron a más de 8 minutos del ganador.
Gran Piemonte (1.Pro)
Asti – Bra (185 km)
|1
|Godon Dorian
|Netcompany INEOS Cycling Team
|04:06:19
|2
|Charmig Anthon
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Bettiol Alberto
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Nerurkar Lukas
|EF Education-EasyPost
|0:02
|5
|Hermans Quinten
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:02
|6
|Wright Fred
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:02
|7
|Eulalio Afonso
|Bahrain Victorious
|0:02
|8
|Matthews Michael
|Team Jayco-AlUla
|0:02
|9
|Narvaez Jhonatan
|UAE Team Emirates-XRG
|0:02
|10
|Martí Pau
|NSN Cycling Team
|0:02
|119
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|8:26
|125
|Santiago Umba
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|8:33