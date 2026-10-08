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Ruta

Kevin Castillo se impone en Funes y es el nuevo líder de la Vuelta a Nariño

Publicado

Hace 2 días

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El risaraldense Kevin Castillo ganó la segunda etapa de la Vuelta a Nariño 2026. (Foto © Gobernación de Nariño)
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