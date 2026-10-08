Kevin Castillo se impone en Funes y es el nuevo líder de la Vuelta a Nariño

En un emocionante y apretado final de infarto, Kevin Castillo (Orgullo Paisa) se adjudicó la victoria en el municipio de Funes. Con este triunfo, el risaraldense asumió el liderato general de la décima Vuelta a Nariño ‘Cinco Mundos por Descubrir‘, el evento ciclístico más importante del sur del país que recorre las carreteras del departamento.

La jornada estuvo marcada por una intensa batalla montañosa y estratégica entre las principales escuadras del pelotón nacional. En el embalaje decisivo frente a la línea de meta, Castillo impuso sus condiciones para cruzar en primer lugar, superando con lo justo a Rodrigo Contreras, del equipo NU Colombia, quien finalizó en la segunda posición, mientras que Óscar Santiago Garzón, del GW Erco Sportfitness, completó el podio del día en la tercera casilla.

Con este resultado, la clasificación general sufrío su primer gran revolcón, dejando la mesa servida para los próximos desafíos en carreteras nariñenses. Kevin Castillo (Orgullo Paisa) le arrebató el liderato al ecuatoriano Richard Huera, integrante del equipo Best PC y ganador de la jornada inaugural.

El pelotón continuará su travesía por el departamento de Nariño este viernes con la tercera etapa, una contrarreloj individual en el municipio de Iles, que se sitúa a 65 kilómetros de San Juan de Pasto.

Vuelta a Nariño 2026 * Resultados Etapa 2 | Ricaurte – Funes