El ciclista zipaquireño Brandon Rivera renovó su contrato con el equipo Netcompany INEOS hasta la temporada 2028, y se mantendrá como fiel escudero de su paisano Egan Bernal. Asimismo, mantendrá un rol clave de apoyo en la alta montaña y en las pruebas por etapas de una semana.

“Estoy muy feliz y orgulloso. Este equipo se ha convertido en mi hogar y me ha ayudado a crecer enormemente como ciclista profesional. Estoy increíblemente agradecido por la confianza que han depositado en mí. Sigo teniendo la misma ilusión y motivación que el primer día, y estoy decidido a darlo todo en cada carrera y contribuir al éxito del equipo” dijo Rivera, en declaraciones recogidas por su equipo.

La escuadra británica también se aseguró la continuidad de un bloque sólido de corredores para la temporada 2027 mediante la renovación de Connor Swift, Sam Watson, Tobias Foss, Axel Laurance, Kim Heiduk y Óscar Rodríguez.

El director de competición Geraint Thomas destacó que estos movimientos estratégicos aportan diversidad y estabilidad al proyecto colectivo de cara al futuro. “Cada uno de estos corredores aporta algo diferente, y todos desempeñarán un papel importante en lo que queremos lograr. Conocen bien el equipo y les motiva lo que estamos construyendo juntos de cara a la próxima temporada y más allá”.