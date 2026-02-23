El Team Medellín-EPM viajó a República Dominicana con la firme intención de revalidar el título de la Vuelta Ciclista Independencia

Con la mira puesta en revalidar el título obtenido el año pasado con Óscar Sevilla, el Team Medellín-EPM viajó a República Dominicana para participar en la Vuelta Ciclista Independencia, carrera con la que abre el calendario internacional 2026.

El conjunto antioqueño estará representando al país en territorio dominicano con un poderoso equipo conformado por el actual campeón, Óscar Sevilla, quien estará rodeado de Álvaro Hodeg, Wilmar Paredes, Brayan Sánchez y David González.

La escuadra dirigida por José Julián Velásquez se enfrentará a seis días de competencia en la edición 47 de la carrera dominicana, que se e extenderá hasta el domingo 1 de marzo.

La carrera dominicana comenzará este martes. La primera etapa cubrirá 117 kilómetros en la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana.

EQUIPOS EXTRANJEROS

Cama CCD (Guadalupe), Pegasus Texas (USA), Esparza Training (México), Team JCO (San Martin), Team Medellín-EPM (Colombia), City Bikes Miami (USA), Orígenes Coffee-HYF (Colombia), Arenas Tlas (México), Hino One (Guatemala), Selección de Curazao, L391ON Los Angeles (USA), Team Madras Cycling (Guadalupe) y las selecciones de Panamá y Puerto Rico.

🗓️ Recorrido y etapas

📍 24 de febrero – Etapa 1: Santo Domingo – San Pedro de Macorís – La Romana (117 km)

📍 25 de febrero – Etapa 2: Santo Domingo – San Cristóbal – Baní – Santo Domingo (153,3 km)

📍 26 de febrero – Etapa 3: Santo Domingo – Autopista Duarte – Rancho Arriba (158 km)

📍 27 de febrero – Etapa 4: Circuito Parque Mirador Sur (140 km)

📍 28 de febrero – Etapa 5: Santo Domingo – Circunvalación – El Higüero – Mal Nombre (138,4 km)

📍 1 de marzo – Etapa 6: Circuito Área Monumental, Santiago de los Caballeros (130 km)