El Team Medellín-EPM a revalidar el título de la Vuelta a Santa Catarina con Diego Camargo

La escuadra continental colombiana Team Medellín-EPM ya se encuentra en Brasil para afrontar otra competencia internacional en la temporada 2026, se trata de la Vuelta a Santa Catarina, carrera del calendario UCI de América, que arranca este miércoles, en cinco días de competencia.

La formación antioqueña dirigido por José Julián Velásquez estará liderado por el boyacense Diego Camargo, quien defenderá el título obtenido el año pasado. La nómina del equipo la completan Daniel Méndez, Yeferson Camargo, David Alejandro González, Walter Vargas y el sub-23 Martín Restrepo, recientemente incorporado a las filas del conjunto antioqueño, que debutó en el Gran Prix Panamá.



La nómina del Team Medellín-EPM para la Vuelta a Santa Catarina 2026. (Foto © Team Medellín-EPM)

Tras el exitoso regreso de la Volta Ciclística de Santa Catarina en 2025, el evento se correrá este año del 1 al 6 de septiembre de 2026, reuniendo a equipos nacionales e internacionales de élite, con etapas en la Sierra Catarinense y la capital, Florianópolis.

Fundada en 1987, la Volta SC ha sido parte integral del calendario ciclista, y después de un parón de casi diez años, regresó en 2025 bajo la supervisión de la UCI América Tour. Este año tendrá la participación de 18 equipos en un evento que no solo se centra en la competencia, sino también en su impacto económico y social en el estado.

Para esta edición la carrera contará con seis etapas a lo largo de diferentes regiones de Santa Catarina, comenzando en Pomerode y finalizando en Florianópolis. La jornada inaugural abarca 118 kilómetros, seguido de jornadas desafiantes que incluyen montañas y una contrarreloj por equipos. También destaca la etapa reina, con un recorrido de 138 kilómetros y más de 2,500 metros de altimetría positiva.