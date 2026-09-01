Ruta
El Team Medellín-EPM a revalidar el título de la Vuelta a Santa Catarina con Diego Camargo
La escuadra continental colombiana Team Medellín-EPM ya se encuentra en Brasil para afrontar otra competencia internacional en la temporada 2026, se trata de la Vuelta a Santa Catarina, carrera del calendario UCI de América, que arranca este miércoles, en cinco días de competencia.
La formación antioqueña dirigido por José Julián Velásquez estará liderado por el boyacense Diego Camargo, quien defenderá el título obtenido el año pasado. La nómina del equipo la completan Daniel Méndez, Yeferson Camargo, David Alejandro González, Walter Vargas y el sub-23 Martín Restrepo, recientemente incorporado a las filas del conjunto antioqueño, que debutó en el Gran Prix Panamá.
Tras el exitoso regreso de la Volta Ciclística de Santa Catarina en 2025, el evento se correrá este año del 1 al 6 de septiembre de 2026, reuniendo a equipos nacionales e internacionales de élite, con etapas en la Sierra Catarinense y la capital, Florianópolis.
Fundada en 1987, la Volta SC ha sido parte integral del calendario ciclista, y después de un parón de casi diez años, regresó en 2025 bajo la supervisión de la UCI América Tour. Este año tendrá la participación de 18 equipos en un evento que no solo se centra en la competencia, sino también en su impacto económico y social en el estado.
Para esta edición la carrera contará con seis etapas a lo largo de diferentes regiones de Santa Catarina, comenzando en Pomerode y finalizando en Florianópolis. La jornada inaugural abarca 118 kilómetros, seguido de jornadas desafiantes que incluyen montañas y una contrarreloj por equipos. También destaca la etapa reina, con un recorrido de 138 kilómetros y más de 2,500 metros de altimetría positiva.
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Wilson Peña gana la contrarreloj inaugural de la Clásica de Marinilla 2026
En gran demostración, el zipaquireño Wilson Peña se impuso en la primera etapa de la edición 35° de la Clásica de Marinilla, una contrarreloj individual de 18 kilómetros entre El Peñol y el Parque Principal de Marinilla.
El corredor del Team Sistecrédito firmó el triunfo con un tiempo de 27:15”, superando por 28 segundos al tolimense Camilo Ardila (NU Colombia) y por 57” segundos al antioqueño Bernardo Suaza, del equipo Orgullo Paisa.
El segundo capítulo tendrá 67 kilómetros y se correrá este miércoles desde el parque de Alejandría, pasando por Concepción y San Vicente hasta llegar nuevamente al Parque Principal de Marinilla.
La Clásica Nacional “Ramón Emilio Arcila” finalizará el viernes después de cuatro etapas, con un circuito urbano en el municipio que le pone nombre a la carrera, en el oriente antioqueño.
Clásica de Marinilla 2025
CRI | El Peñol – Parque de Marinilla (18 km)
|1
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|28:12″
|2
|Camilo Ardila
|NU Colombia
|0:28
|3
|Bernardo Suaza
|Orgullo Paisa
|0:57
|4
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:58
|5
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:06
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Bastien Tronchon sorprende en Elche de la Sierra; Harold Tejada sigue firme en el top 10 de La Vuelta
El francés Bastien Tronchon dio la sorpresa este martes en la décima etapa de La Vuelta a España 2026, disputada sobre 184,7 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra, al imponerse en un final caótico y muy cerrado. El corredor del Groupama-FDJ United consiguió su primera victoria en una gran vuelta, después de una jornada ondulada que parecía abierta para los velocistas y cazadores de etapas.
El reinicio de La Vuelta tras su primer día de descanso se resolvió después de varios movimientos en los kilómetros finales. Yevgeniy Fedorov y Xabier Mikel Azparren intentaron anticipar el sprint con un ataque tardío, pero el pelotón los neutralizó muy cerca de la meta. En medio de la confusión, Tronchon encontró el espacio, lanzó su remate y superó en la definición al danés Magnus Cort, segundo, y al belga Thibau Nys, tercero.
El top 10 de la jornada lo completaron Wout van Aert, Alessandro Romele, Xabier Mikel Azparren, Finn Fisher-Black, Orluis Aular, Jordan Labrosse y Hugo Hofstetter, todos en una llegada marcada por la tensión. Para Tronchon, de 24 años, fue una victoria de enorme valor, no solo por el escenario, sino por la manera en que supo aprovechar una definición desordenada.
La clasificación general no sufrió cambios entre los grandes favoritos. Enric Mas conservó el maillot rojo con un tiempo acumulado de 32:41:44, seguido por Primoz Roglic, a 1:18, y Felix Gall, a 1:39. Detrás se mantienen Oscar Onley, Richard Carapaz, Mattias Skjelmose y Sepp Kuss, en una general que sigue abierta tras el abandono de Tadej Pogacar y antes del regreso de la montaña.
Por Colombia, Harold Tejada volvió a salvar una jornada peligrosa y se mantiene como el mejor escarabajo de la carrera. El huilense del XDS Astana Team terminó la etapa en la casilla 41, con el mismo tiempo del ganador, y continúa octavo en la clasificación general, a 4:39 de Enric Mas. También llegaron en el grupo principal Santiago Buitrago, 53° en la etapa y 26° en la general, a 41:12; Juan Felipe Rodríguez, 55° en la etapa y 17° en la general, a 16:54; e Iván Ramiro Sosa, 67° en la etapa y 111° en la general, a 1:39:47.
La Vuelta continuará este miércoles con la undécima etapa, entre Cartagena y Lorca, sobre 153,8 kilómetros, una jornada catalogada como llana, aunque con el Alto de Aledo, de tercera categoría, ubicado a 32 kilómetros de la meta. Será otro día para estar atentos a los cortes, al viento y a una llegada que puede ofrecer una nueva oportunidad para los hombres rápidos o para una fuga bien calculada.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 10 | Alcaraz – Elche de la Sierra (184,7 km)
|1
|Bastien Tronchon
|Groupama-FDJ United
|4:07:41
|2
|Magnus Cort
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Thibau Nys
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|5
|Alessandro Romele
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Xabier Azparren
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|7
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|8
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|9
|Jordan Labrosse
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|10
|Hugo Hofstetter
|NSN Cycling Team
|m.t.
|41
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|53
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|55
|Juan Felipe Rodriguez
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|67
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|140
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|10:32
Clasificación General Individual
|1
|Enric Mas
|Movistar Team
|32:41:44
|2
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:18
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|1:39
|4
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|2:20
|5
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|3:26
|6
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|3:55
|7
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|4:09
|8
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|4:39
|9
|Gregor Mühlberger
|Decathlon CMA CGM Team
|7:33
|10
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|8:05
|17
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|16:54
|26
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|41:12
|111
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|1:39:47
|152
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|2:08:16
Ruta
Angie Londoño, primera líder de la Clásica de Marinilla en la rama femenina tras ganar la crono inicial
Cumpliendo con los pronósticos, Angie Mariana Londoño (Oro Express) ganó este martes la jornada al cronómetro que sirvió para darle apertura a la Clásica de Marinilla en la rama femenina. La pedalista la antioqueña paró los cronómetros en 33 minutos y 48 segundos.
Sin duda, una vibrante batalla, bajo un día soleado, se vivió en el oriente antioqueño, en el que la pedalista paisa fue la más rápido. Al final, el podio del día lo completaron dos corredoras del Sistecredito: Laura Rojas 2° y Stefanía Sánchez 3°.
El inicio da la carrera antioqueña para las mujeres se llevó a cabo con una contrarreloj de 18 kilómetros entre El Peñol y el Parque Principal de Marinilla. En esta nueva edición solo 33 ciclistas de 5 equipos tomaron la partida.
La Clásica Nacional “Ramón Emilio Arcila” continuará este miércoles con el segundo capítulo, que tendrá 67 kilómetros y se correrá desde el parque de Alejandría, pasando por Concepción y San Vicente hasta llegar nuevamente al Parque Principal de Marinilla.
Clásica de Marinilla 2025
CRI | El Peñol – Parque de Marinilla (18 km)
|1
|Angie Mariana Londoño
|Oro Express
|28:12″
|2
|Laura Rojas
|Team Sistecrédito
|0:12
|3
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:26
|4
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|0:44
|5
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|0:55