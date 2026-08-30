Ruta
Cumplido el segundo reto de la Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros con el Trofeo Emilio Paganessi
La Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros corrió una competencias más en territorio italiano este domingo. La formación colombiana dirigida por Alex Cano hizo parte del Trofeo Emilio Paganessi, que se disputó en el municipio de Vertova, en la provincia de Bérgamo con un recorrido de 136,1 kilómetros.
En esta carrera dominical, el mejor de los nuestros fue Juan Esteban Canchón, quien terminó en el puesto 31°. Matías Sánchez terminó 40°, Andrés Felipe Walteros 57° y Santiago Delgado 66°, todos a 3:54 del ganador, mientras que Santiago Parra y Thomas Mejía no concluyeron la prueba.
Al final, el triunfo fue para el italiano Brandon Fedrizzi, quien hizo respetar la casa. El podio lo completaron el danés Julius Birkedal (Grenke – Auto Eder) y el local Guido Viero (Nordest Petrucci Assali Stefen GS Cadidavid), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Los pedalistas juveniles continuarán con la gira por el viejo continente corriendo este 2 de septiembre el GP Comune di Cerreto Guidi, en Toscana; y el 6 de septiembre con el Trofeo San Rocco. El gran objetivo llegará del 9 al 12 de septiembre con el Giro della Lunigiana, en la Liguria, de categoría 2.1, antes de cerrar el ciclo de carreras el 13 de septiembre con el Trofeo Buffoni, en Toscana.
Resultados Trofeo Emilio Paganessi (1.1)
Vertova – Vertova (136,1 km)
|1
|Brandon Fedrizzi
|Borgo Molino Vigna Fiorita
|3:08:29
|2
|Julius Birkedal
|Grenke – Auto Eder
|m.t.
|3
|Guido Viero
|Team Nordest Petrucci Assali Stefen
|0:06
|4
|Pietro Ferronato
|Team Nordest Petrucci Assali Stefen
|0:08
|5
|Marek Stiblik
|Roman Kreuziger Cycling Academy
|0:08
|6
|Marco Zoco
|U.C Bustese Olonia ASD
|0:11
|7
|Filippo Colella
|Lombardia
|0:33
|8
|Marco Pierotto
|Autozai Contri Team
|0:45
|9
|Karl Herzog
|Grenke – Auto Eder
|0:51
|10
|Patrik Pezzo
|Team Nordest Petrucci Assali Stefen
|0:51
|31
|Juan Esteban Canchón
|Selección Colombia
|3:54
|40
|Matías Sánchez
|Selección Colombia
|3:54
|57
|Andrés Felipe Walteros
|Selección Colombia
|3:54
|66
|Santiago Delgado
|Selección Colombia
|3:54
|DNF
|Santiago Parra
|Selección Colombia
|No finalizó
|DNF
|Thomas Mejía
|Selección Colombia
|No finalizó
Ruta
Tommaso Bessega gana el Grand Prix de Plouay con Jonathan Guatibonza y José Juan Prieto en el top 10
El sprint final del Grand Prix de Plouay tuvo un cierre con mucho suspenso y pura estrategia, marcado por una feroz persecución en los kilómetros decisivos de la clásica bretona. Al final, la victoria quedó en manos del italiano Tommaso Bessega (Team Polti VisitMalta), luego de recorrer 178,8 kilómetros en la población de Plouay, situada en la región de Bretaña.
El podio de la carrera francesa lo completaron dos corredores galos: Nolann Mahoudo (VC Pays de Loudéac), gran protagonista en la fase final y Hans Rullier (Mayenne-Monbana), quienes terminaron ocupando el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto a los tres latinoamericanos en competencia, el colombiano Jonathan Guatibonza (Movistar Team Academy) fue el mejor en la 7° posición, seguido del mexicano José Juan Prieto (Centre Mondial du Cyclisme), quien finalizó en la 8° casilla y del boliviano Mario Sánchez (Centre Mondial du Cyclisme), que cerró el top 10.
Los últimos kilómetros fueron espectaculares, con un pelotón rodando completamente estirado intentando cazar al ciclista local Nolann Mahoudo, quien se lanzó con valentía al ataque, logrando abrir una brecha que parecía definitiva con respecto al grupo perseguidor.
Mahoudo entregó sus últimas fuerzas en solitario frente al viento de Bretaña, pero la presión del pelotón fue implacable y el corredor francés fue cazado justo antes del inicio del último kilómetro de la carrera. A pesar de haber sido alcanzado de forma agónica, Mahoudo resistió en las posiciones de vanguardia para disputar la victoria. Sin embargo, en el embalaje masivo definitivo, Tommaso Bessega hizo valer su tremenda punta de velocidad para llevarse con el triunfo.
Resultados Grand Prix de Plouay (1.2)
Plouay – Plouay (178,8 km)
|1
|Tommaso Bessega
|Team Polti VisitMalta
|3:59:55
|2
|Nolann Mahoudo
|VC Pays de Loudéac
|m.t.
|3
|Hans Rullier
|Mayenne-Monbana-Rapido
|m.t.
|4
|Alexis Pierre
|Moyon Percy Manche Normandie
|m.t.
|5
|Simon Baran
|Vélo Club Villefranche Beaujolais
|m.t.
|6
|Gaspard Paulouin
|SCO Dijon-Team Material-velo.com
|+ 00
|7
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|m.t.
|8
|José Juan Prieto
|Centre Mondial du Cyclisme
|m.t.
|9
|Enzo Boulet
|Vélo Club Villefranche Beaujolais
|m.t.
|10
|Mario Sánchez
|Centre Mondial du Cyclisme
|m.t.
Ruta
Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia de la Vuelta a España
La primera edición de la ronda ibérica se remonta a 1935 y el primer ciclista colombiano en correrla fue Giovanni Jiménez Ocampo en 1974, mientras que la primera incursión de un equipo nacional fue en 1983, cuando el Colombia-Pilas Varta se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Por otro lado, el primer escarabajo que consiguió la primera victoria de etapa fue Antonio ‘Tomate’ Agudelo en 1985. Desde entonces, y hasta la última edición, 23 ciclistas han logrado un total de 38 victorias de etapa.
Los pedalistas nacionales que acumulan más participaciones en la Vuelta son Néstor Mora (Q.E.P.D) con 9, le siguen los antioqueños Carlos Mario Jaramillo y Rigoberto Urán con 8 incursiones cada uno.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta los ocho ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la Vuelta a España, la tercera grande de la temporada, que este año cumple su edición número 81, y a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capítulo especial, con actuaciones memorables.
*9 Participaciones – Néstor Mora (1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994)
*8 Participaciones – Carlos Mario Jaramillo (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*8 Participaciones – Rigoberto Urán (2010, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2022, 2024)
*7 Participaciones – Fabio Parra (1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*7 Participaciones – Víctor Hugo Peña (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005)
*7 Participaciones – Sergio Luis Henao (2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021)
*7 Participaciones – Nairo Quintana (2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2024)
*7 Participaciones – Esteban Chaves (2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022)
Ruta
!Espectacular! Wilmar Paredes sigue en racha y le gana el duelo a Santiago Garzón en el inicio de la Clásica Azuero
Sigue el dominio de los equipos colombianos en las carreras UCI que se disputan en Panamá por estos días. Ratificando su gran estado de forma, el antioqueño Wilmar Paredes salió victorioso en la primera etapa de la Clásica Azuero, disputada sobre 105,1 kilómetros, con salida en Chitré y final en Chumical.
“Feliz de darle una victoria más al Team Medellín-EPM. Una etapa con bastante calor, estoy muy agradecido con mis compañeros de equipo, que hicieron un gran trabajo, especialmente a Álvaro Hodeg que lo dio todo en el llano y a Robingzón Oyola que me dio una mano en la parte final”, dijo Paredes al finalzar la jornada inaugural.
El pedalista paisa, que alcanzó su décima victoria de la temporada, fue el más fuerte en la definición y entró primero a la meta unos segundos por delante de su compatriota Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness). Para cerrar la gran actuación de los escarabajos, Óscar Fernández (NU Colombia) se reportó en el tercer puesto.
La carrera canalera del calendario UCI América Tour finalizará este domingo cuando se dispute su segunda y última etapa, una jornada llana de 138,4 kilómetros, que se disputará en la localidad del Chicarrón, en el distrito de La Chorrera al oeste de Panamá.
Clásica Azuero (2.2)
Resultados Etapa 1 | Chitré – Chumical (105,1 km)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|2:29:43
|2
|Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|0:02
|3
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|0:16
|4
|Juan Carlos López
|GW Erco SportFitness
|0:16
|5
|Ben Granger
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:19
|6
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|0:23
|7
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|0:37
|8
|Gabriel Rojas
|Manza Té La Selva No Varix
|0:42
|9
|Bolivar Espinosa
|Senafront
|0:42
|10
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|0:46