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Enric Mas gana en Aitana y se afianza de rojo; Buitrago nuevo LÍDER de la montaña y Tejada sigue en el top 10
Enric Mas confirmó este domingo que está dispuesto a defender con autoridad el liderato de La Vuelta a España 2026. El corredor del Movistar Team se impuso en la novena etapa, una exigente jornada de 187,4 kilómetros entre La Vila Joiosa/Villajoyosa y el Alto de Aitana, con un tiempo de 5:10:40, en el primer gran examen de montaña tras el abandono de Tadej Pogacar.
El mallorquín venció en un mano a mano cerrado al británico Oscar Onley (Netcompany INEOS), quien terminó segundo con el mismo tiempo, mientras Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) fue tercero a 12 segundos. Mas no solo ganó la etapa: también reforzó el maillot rojo en una Vuelta que cambió por completo después de la caída y retirada del cinco veces campeón del Tour en la jornada anterior.
La etapa tuvo el sello de las grandes jornadas de montaña, con casi 5.000 metros de desnivel positivo y seis puertos puntuables. Entre las principales dificultades estuvieron El Miserat, de primera categoría, y el ascenso final al Alto de Aitana, también de primera, con 21,9 kilómetros al 5,8 % de pendiente media, un terreno ideal para que los favoritos se midieran antes del primer día de descanso.
La actuación colombiana tuvo como gran protagonista a Santiago Buitrago. El corredor del Bahrain Victorious se metió en la fuga, coronó primero el puerto de El Miserat y también pasó en cabeza por el Puerto de Tudons, sumando puntos decisivos para ponerse al frente de la clasificación de la montaña de La Vuelta. En meta, el bogotano terminó 10°, a 1:41de Enric Mas, cerrando un gran día para los escarabajos.
También volvió a brillar Harold Tejada, quien sigue confirmando una de sus mejores actuaciones en una gran vuelta. El huilense del XDS Astana Team terminó octavo en la etapa, a 33 segundos del vencedor, resistiendo con los mejores en el Alto de Aitana y consolidándose como el mejor colombiano de la clasificación general.
En la general, Mas llegó al primer día de descanso como líder con un acumulado de 28:34:03. Primoz Roglic es segundo a 1:18, Felix Gall tercero a 1:39, Oscar Onley cuarto a 2:20 y Richard Carapaz quinto a 3:26. Tejada se mantiene en el octavo puesto, a 4:39, instalado en el top 10 y alimentando la ilusión colombiana en una Vuelta que todavía tiene mucha montaña por delante.
La carrera tendrá este lunes su primer día de descanso antes de retomar la acción con la décima etapa, entre Alcaraz y Elche de la Sierra, sobre 184,7 kilómetros. Después de Aitana, La Vuelta llega a la pausa con Mas fortalecido, Roglic y Gall al acecho, Buitrago vestido de montaña y Tejada firme entre los diez mejores de la clasificación general.
Ruta
Cumplido el segundo reto de la Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros con el Trofeo Emilio Paganessi
La Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros corrió una competencias más en territorio italiano este domingo. La formación colombiana dirigida por Alex Cano hizo parte del Trofeo Emilio Paganessi, que se disputó en el municipio de Vertova, en la provincia de Bérgamo con un recorrido de 136,1 kilómetros.
En esta carrera dominical, el mejor de los nuestros fue Juan Esteban Canchón, quien terminó en el puesto 31°. Matías Sánchez terminó 40°, Andrés Felipe Walteros 57° y Santiago Delgado 66°, todos a 3:54 del ganador, mientras que Santiago Parra y Thomas Mejía no concluyeron la prueba.
Al final, el triunfo fue para el italiano Brandon Fedrizzi, quien hizo respetar la casa. El podio lo completaron el danés Julius Birkedal (Grenke – Auto Eder) y el local Guido Viero (Nordest Petrucci Assali Stefen GS Cadidavid), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Los pedalistas juveniles continuarán con la gira por el viejo continente corriendo este 2 de septiembre el GP Comune di Cerreto Guidi, en Toscana; y el 6 de septiembre con el Trofeo San Rocco. El gran objetivo llegará del 9 al 12 de septiembre con el Giro della Lunigiana, en la Liguria, de categoría 2.1, antes de cerrar el ciclo de carreras el 13 de septiembre con el Trofeo Buffoni, en Toscana.
Resultados Trofeo Emilio Paganessi (1.1)
Vertova – Vertova (136,1 km)
|1
|Brandon Fedrizzi
|Borgo Molino Vigna Fiorita
|3:08:29
|2
|Julius Birkedal
|Grenke – Auto Eder
|m.t.
|3
|Guido Viero
|Team Nordest Petrucci Assali Stefen
|0:06
|4
|Pietro Ferronato
|Team Nordest Petrucci Assali Stefen
|0:08
|5
|Marek Stiblik
|Roman Kreuziger Cycling Academy
|0:08
|6
|Marco Zoco
|U.C Bustese Olonia ASD
|0:11
|7
|Filippo Colella
|Lombardia
|0:33
|8
|Marco Pierotto
|Autozai Contri Team
|0:45
|9
|Karl Herzog
|Grenke – Auto Eder
|0:51
|10
|Patrik Pezzo
|Team Nordest Petrucci Assali Stefen
|0:51
|31
|Juan Esteban Canchón
|Selección Colombia
|3:54
|40
|Matías Sánchez
|Selección Colombia
|3:54
|57
|Andrés Felipe Walteros
|Selección Colombia
|3:54
|66
|Santiago Delgado
|Selección Colombia
|3:54
|DNF
|Santiago Parra
|Selección Colombia
|No finalizó
|DNF
|Thomas Mejía
|Selección Colombia
|No finalizó
Ruta
Tommaso Bessega gana el Grand Prix de Plouay con Jonathan Guatibonza y José Juan Prieto en el top 10
El sprint final del Grand Prix de Plouay tuvo un cierre con mucho suspenso y pura estrategia, marcado por una feroz persecución en los kilómetros decisivos de la clásica bretona. Al final, la victoria quedó en manos del italiano Tommaso Bessega (Team Polti VisitMalta), luego de recorrer 178,8 kilómetros en la población de Plouay, situada en la región de Bretaña.
El podio de la carrera francesa lo completaron dos corredores galos: Nolann Mahoudo (VC Pays de Loudéac), gran protagonista en la fase final y Hans Rullier (Mayenne-Monbana), quienes terminaron ocupando el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto a los tres latinoamericanos en competencia, el colombiano Jonathan Guatibonza (Movistar Team Academy) fue el mejor en la 7° posición, seguido del mexicano José Juan Prieto (Centre Mondial du Cyclisme), quien finalizó en la 8° casilla y del boliviano Mario Sánchez (Centre Mondial du Cyclisme), que cerró el top 10.
Los últimos kilómetros fueron espectaculares, con un pelotón rodando completamente estirado intentando cazar al ciclista local Nolann Mahoudo, quien se lanzó con valentía al ataque, logrando abrir una brecha que parecía definitiva con respecto al grupo perseguidor.
Mahoudo entregó sus últimas fuerzas en solitario frente al viento de Bretaña, pero la presión del pelotón fue implacable y el corredor francés fue cazado justo antes del inicio del último kilómetro de la carrera. A pesar de haber sido alcanzado de forma agónica, Mahoudo resistió en las posiciones de vanguardia para disputar la victoria. Sin embargo, en el embalaje masivo definitivo, Tommaso Bessega hizo valer su tremenda punta de velocidad para llevarse con el triunfo.
Resultados Grand Prix de Plouay (1.2)
Plouay – Plouay (178,8 km)
|1
|Tommaso Bessega
|Team Polti VisitMalta
|3:59:55
|2
|Nolann Mahoudo
|VC Pays de Loudéac
|m.t.
|3
|Hans Rullier
|Mayenne-Monbana-Rapido
|m.t.
|4
|Alexis Pierre
|Moyon Percy Manche Normandie
|m.t.
|5
|Simon Baran
|Vélo Club Villefranche Beaujolais
|m.t.
|6
|Gaspard Paulouin
|SCO Dijon-Team Material-velo.com
|+ 00
|7
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|m.t.
|8
|José Juan Prieto
|Centre Mondial du Cyclisme
|m.t.
|9
|Enzo Boulet
|Vélo Club Villefranche Beaujolais
|m.t.
|10
|Mario Sánchez
|Centre Mondial du Cyclisme
|m.t.
MountainBike
Mundial de MTB 2026: Valentina Roa y Juan Fernando Muñoz, los mejores exponentes americanos en el downhill de los élites
Los ciclistas colombianos Valentina Roa y Juan Fernando Muñoz, culminaron como los deportistas más destacados del continente americano en la final élite del downhill, en el marco del Campeonato Mundial de Mountain Bike, que se lleva a cabo en Val di Sole, Italia.
En la rama femenina élite, la austriaca Valentina Höll reconfirmó su hegemonía mundial al quedarse con el título y la medalla de oro tras registrar un tiempo ganador de 4:01.558. La medalla de plata fue para la suiza Lisa Baumann, quien cruzó la meta a 1.728 segundos de la ganadora con un guarismo de 4:03.286, mientras que la británica Harriet Harnden completó el podio al adjudicarse la medalla de bronce con un tiempo de 4:03.604 (+2.046).
Por su parte, la representación colombiana corrió a cargo de Valentina Roa, quien firmó una presentación sólida en el trazado italiano al ubicarse en la casilla 11 del mundo entre 38 participantes de 17 naciones, deteniendo el cronómetro en 4:11.940, a 10.382 segundos de Höll.
En la competencia masculina élite, el canadiense Jackson Goldstone conquistó el maillot arcoíris al imponerse en una definición al límite con un registro final de 3:28.785. El neozelandés Lachlan Stevens-McNab obtuvo la medalla de plata al finalizar a escasas 695 milésimas del vencedor (3:29.480), en tanto que el británico Jordan Williams se reservó la medalla de bronce tras marcar 3:29.487, a tan solo 702 milésimas de la medalla de oro.
La actuación colombiana en esta rama dejó excelentes noticias de la mano de Juan Fernando Muñoz, quien protagonizó una bajada memorable al conseguir una histórica posición 12 del mundo con un registro de 3:34.613, a apenas 5.828 segundos de Goldstone, destacándose de manera especial en el primer sector intermedio al registrar el tiempo más rápido de la jornada (26.917).
Finalmente, el también colombiano Sebastián Holguín cerró la participación nacional en la casilla 44 entre 80 corredores de 31 países, marcando un tiempo total de 3:44.136 (+15.351).
Resultados Damas
Resultados Varones
*Con Información de Fedeciclismo