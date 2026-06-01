El Best PC de Ecuador, listo para afrontar la Vuelta a Colombia Femenina 2026

Lideradas por el refuerzo para la actual temporada, Mikela Molina, el Best PC Ecuador femenino participará en la undécima edición de la Vuelta a Colombia 2026, que se cumplirá del 2 al 7 de junio.

Además de la jefe de filas, el elenco tecnológico estará integrado por Marcela Peñafiel, Ana María Torres, Ana Sol Salgado, Milagros Fuentes y la colombiana Stefania López.

“Estoy muy emocionada de poder ir a competir con el equipo. Entiendo lo duro y difícil que es por el nivel de las rivales, pero nos hemos preparado de la mejor manera para hacer un buen papel y representar bien al país”, detalló Mika, quien disputará su segunda Vuelta a Colombia.

Las pedalistas del Best PC Ecuador recorrerán más de 600 kilómetros a través de seis etapas que atravesarán Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda, con finales en alto y puertos emblemáticos que pondrán a prueba la resistencia, la táctica y la capacidad escaladora de cada una de las corredoras.

Con respecto al recorrido, Marcela Peñafiel, quien desde este año competirá en la categoría élite, consideró que “va a ser muy duro; desde que salió el trayecto oficial hemos estado preparándola de la mejor manera y estoy convencida de que vamos a realizar un muy buen papel”.

La ronda colombiana se definirá, el próximo domingo 7 de junio, con una exigente contrarreloj individual de 30 kilómetros entre el Ingenio Risaralda (cerca de La Virginia) y Apía.

Por su parte, Ana Sol Salgado ponderó que “el trabajo en equipo será fundamental para poder alcanzar grandes resultados y representar de la mejor manera a nuestro país”, y confió en sus compañeras del Best PC Ecuador, porque “estamos listas para asumir este desafío y dar lo mejor en cada etapa”, afirmó la imbabureña, quien también correrá su segunda Vuelta a Colombia.

La carrera abrirá este 2 de junio con una jornada de alta exigencia en territorio cundinamarqués, con el doble paso por el Alto del Sisga.

🚨 ¡Atención, Colombia! 🚨



Nuestras guerreras ya están rodando en tierras cafeteras… y no fueron solo a conocer paisajes… 😏🚴‍♀️



¡Que se escuchen esos pedales hasta Ecuador! 💪🇪🇨#SomosUnaFamilia pic.twitter.com/zuDDlwLf5g — Best PC – UCI Continental Cycling Team (@TeamBestPC) June 1, 2026

*Con Información Prensa Best PC