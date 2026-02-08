Egan Bernal, de nuevo monarca nacional de la ruta en la élite tras una titánica batalla en Zipaquirá

Tras una batalla titánica, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se consagró este domingo de nuevo campeón nacional de ruta élite, en el último día de competencia de los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, que se celebraron exitosamente por carreteras del departamento de Cundinamarca.

El boyacense fue el más fuerte en una extenuante jornada en Zipaquirá que duró casi seis horas, donde le ganó el mano a mano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), quien se tuvo que conformar con el segundo puesto. El podio lo completó Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo).



Iván Ramiro Sosa, Egan Bernal y Juan Felipe Rodríguez, en el podio de los élite. (Foto © FCC)

Fue una auténtica y verdadera prueba de eliminación la que vivimos desde los primeros compases. Lo más relevante en la fase inicial de carrera fue el abandono de Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe).

Con el pasar de los kilómetros, el desgaste empezó hacer mella en el pelotón y el ascenso al Muro de la Concepción poco a poco terminó por seleccionar el lote, dejando un grupo muy selecto con los verdaderos aspirantes al podio.

Uno de los grandes animadores de la jornada fue el boyacense José Misael Urián (Team Sistecrédito), quien protagonizó la fuga más destacada del día. El ciclista nacido en Soracá, Boyacá, se mantuvo en solitario durante varios kilómetros, sin embargo, la persecución del grupo de favoritos se intensificó en la parte final, logrando reducir la diferencia y neutralizar su escapada.



El grupo principal en la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales. (Foto © Anderson Bonilla)

En el tramo final apareció el NU Colombia lanzando a Rodrigo Contreras y Javier Jamaica. A 20 kilómetros para la llegada se unieron a la punta Róbinson López (GW Erco Sportfitness) y Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious).

Luego de la penúltima subida al Muro de la Concepción quedaron siete en punta de carrera con Róbinson López (GW Erco Sportfitness), Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y Javier Jamaica (Nu Colombia), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Rodrigo Contreras (Nu Colombia) y Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo).

En la definición, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) sacó toda a relucir su experiencia, midió a sus rivales y esperó el mejor momento para lanzar un último ataque y coronarse bicampeón nacional.



Egan Bernal, bicampeón nacional de ruta. (Foto © FCC)

Resultados Campeonato Nacional de Ruta (Prueba de Fondo)

Zipaquirá – Zipaquirá (207,4 km)