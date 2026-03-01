Connect with us

Edgar Andrés Pinzón sale campeón de la Vuelta al Tolima 2026; Juan Pablo Ortega se lleva el circuito final en Ibagué

Hace 17 mins

El boyacense Edgar Andrés Pinzón se consagró campeón de la Vuelta al Tolima 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Romain Grégoire conquista la Faun Drôme Classic; Diego Pescador el mejor latinoamericano en el puesto 22°

Hace 47 mins

1 marzo, 2026

El francés Romain Grégoire ganó la Faun Drôme Classic 2026. (Foto Équipe Cycliste Groupama-FDJ United © Getty Images Sport)
Laura Rojas campeona de la Vuelta al Tolima; María Paula Latriglia sella con victoria el monólogo del Sistecrédito

Hace 1 hora

1 marzo, 2026

La huilense Laura Daniela Rojas se consagró campeona de la Vuelta al Tolima 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Matthew Brennan gana un entretenido duelo de sprinters en la Kuurne-Brussels-Kuurne 2026

Hace 2 horas

1 marzo, 2026

El británico Matthew Brennan ganó la clásica belga Kuurne-Brussels-Kuurne 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
