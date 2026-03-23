El GW Erco Sportfitness con la firme intención de ser protagonista en la Vuelta al Valle

El equipo GW Erco Sportfitness llega a la Vuelta al Valle 2026 con una nómina sólida integrada por Róbinson López, Juan Carlos López, Óscar Santiago Garzón, Camilo Andrés Gómez, Brandon Vega, Daniel Carvajal, Freddy Alejandro Ávila, Johan Colón, Nicolás Gómez y Felipe Bravo.

“Estamos muy contentos de iniciar este nuevo reto. Hemos reconocido las etapas, hay recorridos muy completos con montaña, contrarreloj y terreno plano. Tendremos dos llegadas en alto, especialmente la de Vijes, con un ascenso de siete kilómetros y pendientes que alcanzan hasta el 16%, donde seguramente se marcarán diferencias. Además, la contrarreloj de 19 kilómetros será determinante para la general”, dijo Cristián Carmona, entrenador del equipo.

La competencia contará con cinco exigentes etapas que pondrán a prueba a los corredores en todos los terrenos. La primera jornada, el martes 24 de marzo, recorrerá 138,4 kilómetros entre la Variante de Sucromiles, El Cerrito y Candelaria. La segunda etapa será una contrarreloj individual de 19,3 kilómetros entre Juanchito y Candelaria, clave en la lucha por la clasificación general.

La tercera fracción será un circuito de 116,8 kilómetros entre La Tujá, el puente del aeropuerto, Mulaló, San Marcos, Vijes y el exigente ascenso hacia el Mirador Casa Vieja – La Tremenda, completando seis vueltas. La cuarta etapa recorrerá 124,4 kilómetros entre El Cerrito, Buga, Tuluá, La Uribe y Sevilla, con final en alto. Finalmente, la carrera cerrará el sábado 28 de marzo con un circuito en Palmira sobre el bulevar La Carbonera, con 105 kilómetros distribuidos en 15 vueltas.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness