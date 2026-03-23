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El GW Erco Sportfitness con la firme intención de ser protagonista en la Vuelta al Valle
El equipo GW Erco Sportfitness llega a la Vuelta al Valle 2026 con una nómina sólida integrada por Róbinson López, Juan Carlos López, Óscar Santiago Garzón, Camilo Andrés Gómez, Brandon Vega, Daniel Carvajal, Freddy Alejandro Ávila, Johan Colón, Nicolás Gómez y Felipe Bravo.
“Estamos muy contentos de iniciar este nuevo reto. Hemos reconocido las etapas, hay recorridos muy completos con montaña, contrarreloj y terreno plano. Tendremos dos llegadas en alto, especialmente la de Vijes, con un ascenso de siete kilómetros y pendientes que alcanzan hasta el 16%, donde seguramente se marcarán diferencias. Además, la contrarreloj de 19 kilómetros será determinante para la general”, dijo Cristián Carmona, entrenador del equipo.
La competencia contará con cinco exigentes etapas que pondrán a prueba a los corredores en todos los terrenos. La primera jornada, el martes 24 de marzo, recorrerá 138,4 kilómetros entre la Variante de Sucromiles, El Cerrito y Candelaria. La segunda etapa será una contrarreloj individual de 19,3 kilómetros entre Juanchito y Candelaria, clave en la lucha por la clasificación general.
La tercera fracción será un circuito de 116,8 kilómetros entre La Tujá, el puente del aeropuerto, Mulaló, San Marcos, Vijes y el exigente ascenso hacia el Mirador Casa Vieja – La Tremenda, completando seis vueltas. La cuarta etapa recorrerá 124,4 kilómetros entre El Cerrito, Buga, Tuluá, La Uribe y Sevilla, con final en alto. Finalmente, la carrera cerrará el sábado 28 de marzo con un circuito en Palmira sobre el bulevar La Carbonera, con 105 kilómetros distribuidos en 15 vueltas.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Dorian Godon gana la jornada inaugural de la Volta a Catalunya con Thomas Silva 4°
En final muy movido, Dorian Godon (Ineos Grenadiers) ganó de forma espectacular la etapa inaugural de la Volta a Catalunya 2026, desarrollada sobre 172,7 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Sant Feliu de Guíxols, como ya es costumbre.
El británico fue el más rápido en la definición, derrotando por poco al belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), mientras que el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) entró en la 4° posición, siendo el mejor suramericano de la jornada.
En cuanto a los colombianos, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) y Nairo Quintana (Movistar Team) ingresaron en el lote con el mismo tiempo del ganador. Por otro lado, Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Einer Rubio (Movistar Team) y Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) perdieron tiempo.
La fuga del día la animaron el francés Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), el neozelandés Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), el estadounidense Tyler Stites (Modern Adventure Pro Cycling) y los españoles Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma), Unai Aznar (Euskaltel Euskadi Team).
Los escapados resistieron hasta que el pelotón inició la persecución de forma juiciosa lo que ocasionó que la fuga fuera neutralizada kilómetros más adelante. El tramo final transcurrió con el grupo de favoritos sin muchos sobresaltos, todos pensando en la definición.
La ronda catalana continuará este martes con la segunda etapa, una jornada ondulada de 167,4 kilómetros entre Figueres y Banyoles que incluye un paso montañoso de tercera categoría.
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (172,7 km)
|1
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|4:01:09
|2
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|3
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Simone Gualdi
|Lotto Intermarché
|m.t.
|6
|Lenny Martínez
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|7
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|8
|Henri Uhlig
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|9
|Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|10
|Antoine L’Hote
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|31
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|56
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|83
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|1:25
|131
|Einer Rubio
|Movistar Team
|6:29
|151
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|10:20
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Ciclo-Retro: todos los podios colombianos en la Volta a Catalunya; cinco escarabajos salieron campeones
En las últimas ediciones de la Volta a Catalunya varios son los escarabajos que han logrado colarse entre los puestos de honor. El primero fue Álvaro Mejía en 1993 y el último Egan Bernal en 2024.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los pedalistas colombianos en la prestigiosa carrera catalana, que llegó al mundo del ciclismo como un regalo del día de reyes ya hace más de un lustro.
2024 🥇 Tadej Pogacar – 🥈 Mikel Landa – 🥉 Egan Bernal
2022 🥇 Sergio Higuita – 🥈 Richard Carapaz – 🥉 Joao Almeida
2019 🥇 Miguel Ángel López – 🥈 Adam Yates – 🥉 Egan Bernal
2018 🥇 Alejandro Valverde – 🥈 Nairo Quintana – 🥉 Pierre Latour
2016 🥇 Nairo Quintana – 🥈 Alberto Contador – 🥉 Dan Martin
2008 🥇 Gustavo Cesar Veloso – 🥈 Rigoberto Urán 🥉 Rémi Pauriol
2006 🥇 David Cañada – 🥈 Santiago Botero – 🥉 Christophe Moreau
1998 🥇 Hernán Buenahora – 🥈 Georg Totschnig – 🥉 Fernando Escartín
1993 🥇 Álvaro Mejía – 🥈 Maurizio Fondriest – 🥉 Antonio Martín
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La presentación de equipos de la Vuelta al Valle 2026 tendrá varias sorpresas
Se acerca la hora del inicio de la Vuelta al Valle “Paraíso de Todos” 2026. Hoy en el Teatro Guillermo Barney Materón se llevarán a cabo la revisión de licencias, la confirmación de inscripciones, el congresillo técnico y la presentación oficial de equipos.
Desde la 1:00 p. m. comenzará el proceso de revisión de licencias y confirmación de corredores. Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 5:00 p. m., se realizará el congresillo técnico. Finalmente, a las 5:00 p. m., se llevará a cabo la presentación oficial de los equipos que participarán en la competencia, tanto en la rama masculina como en la femenina.
Durante el acto de presentación también se hará el lanzamiento oficial de la nueva piel del ciclismo vallecaucano, es decir, el nuevo uniforme para la temporada 2026, así como la oficialización del nuevo patrocinador principal.
Será una tarde especial, que contará con la presencia de representantes de las diferentes modalidades del ciclismo del Valle. Entre los invitados estarán las gemelas Queen Saray y Lizsurley Villegas (BMX Freestyle), Brian Gómez (Ruta), Juan Fernando Monroy (MTB), Guadalupe Palacios (Bicicrós), Yady Fernández en representación del Paracycling, Jean Carlo Barbosa (Downhill) y Natalia Martínez (Pista), entre muchos más invitados especiales que engalanarán el inicio de una nueva edición de la ronda vallecaucana.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle