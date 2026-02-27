Diana Peñuela se encamina a revalidar el título de la Vuelta al Tolima tras ganar la crono

En una vibrante jornada al cronómetro, Diana Peñuela (Team Sistecredito) marcó el mejor tiempo en la jornada cronometrada de la Vuelta al Tolima 2026. En un trayecto de 21 kilómetros entre los municipios del Guamo y San Luis, la caldense se impuso con un tiempo de 30 minutos y 58 segundos.

Peñuela mantuvo un promedio de velocidad de 40.69 km/h. La ganadora de la jornada fue seguida por su compañera de equipo Natalia Garzón, que se quedó con el segundo puesto, a 21 segundos. Tercera finalizó Laura Daniela Rojas a 23 segundos.

Con su victoria Peñuela mantuvo el primer puesto de la general y aumentó la diferencia con todas sus rivales. A la manizalita la escoltan sus compañeras Natalia Garzón y Laura Daniela Rojas.

Este apasionante ronda tolimense continuará este sábado con la disputa de la penúltima etapa, una jornada montañosa que saldrá de Ibagué, para llegar hasta Murillo. Este domingo sabremos la ‘Capital Musical de Colombia’ si Diana Peñuela revalida su título.

RESULTADOS SEGUNDA ETAPA

1 Diana Peñuela Team Sistecrédito 30:58 2 Natalia Garzón Team Sistecrédito 0:21 3 Laura Daniela Rojas Team Sistecrédito 0:23 4 Camila Valbuena Bogotá IDRD 1:17 5 Stefanía Sánchez Team Sistecrédito 1:24 6 Samara Bedoya Team Sistecrédito 1:37 7 Karen Virviescas Team Bacx 1:38 8 Erika Botero Team Sistecrédito 2:02 9 Lesly Mejía Team Bacx 2:45 10 María Paula Latriglia Team Sistecrédito 3:19

Diana Peñuela, líder de la Vuelta al Tolima 2026. (Foto © Liga de Ciclismo del Tolima)

CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL