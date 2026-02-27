Andalucía Bike Race: Natalia Fischer y Claudia Peretti consiguen su tercera victoria seguida

La Andalucía Bike Race encara sus últimos pedalazos tras la etapa reina. Córdoba fue escenario de la jornada más larga y dura de la carrera con 71 kilómetros y 1400 metros de desnivel, donde ganaron en la rama femenina Natalia Fischer y Claudia Peretti.

La pareja, que consiguió su tercera victoria seguida, realizó una nueva exhibición tras dominar la fase inicial con un ritmo muy alto. Finalmente la pareja del Extremadura Ecopilas cerró la etapa con un tiempo de 3:11:39 para sacar casi 10 minutos a las segundas clasificadas.

En la segunda posición entraron la colombiana Mónica Calderón y la neerlandesa Tessa Kortekaas del Massi ISB Sport después de realizar una gran remontada en el tramo final para adelantar a Adelheid Morath y Sandra Mairhofer (Lee Cougan – Basso Factory Racing) en los últimos metros.

En la rama masculina, David Valero y Marc Stutzmann consiguieron una nueva victoria. Los del Klimatiza Orbea dominaron en todo momento la etapa. El tiempo de 2:37:34 les valió para volver a aumentar la ventaja sobre sus rivales y afrontar la última etapa con un margen muy complicado de remontar.

La carrera andaluza de MTB cierra mañana su 16ª edición con una etapa corta, pero explosiva, de 40 kilómetros rumbo a Linares, pasando por el Cerro Muriano y Los Villares, encadenando senderos rápidos, tramos de ritmo y pequeñas subidas que mantendrán la etapa viva de principio a fin.

*Con Información Andalucía Bike Race