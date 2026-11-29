Ciclocross
Copa Mundo de Ciclocrós: Thibau Nys también gana en Tábor y consigue su segunda victoria consecutiva
¡Imparable! El campeón europeo de ciclocrós, Thibau Nys sigue invicto. Esta vez ganó la segunda válida de la Copa Mundo en Tábor, República Checa, después de su gran victoria en Ostrava.
El líder de la Copa Mundo, que mandó la carrera desde los primeros compases, alcanzó seis victorias en la temporada. Pese a la aparente facilidad con la que rodó en solitario, Nys acusó el desgaste durante las últimas vueltas.
El belga completó los ocho giros en 1 hora, 5 minutos y 59 segundos. El podio lo completaron sus compatriotas Joran Wyseure (Crelan – Corendon) y Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team).
Nys, que sumó los 80 puntos posibles en las dos primeras pruebas de la Copa Mundo, se desplazará ahora a España para realizar una concentración de entrenamiento con el Lidl-Trek, lo que le llevará a perderse las tres próximas pruebas.
El campeón de Europa tiene previsto regresar a la competición el 22 de diciembre en Hofstade, después de haber ganado todas las carreras que ha disputado desde su estreno en la Koppenbergcross.
Resultados Ciclocrós – UCI World Cup Tábor
|1
|Thibau Nys
|Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions
|1:05:59
|2
|Joran Wyseure
|Crelan – Corendon
|0:09
|3
|Michael Vanthourenhout
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team
|0:17
|4
|Cameron Mason
|777tv CX Team
|0:20
|5
|Gerben Kuypers
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team
|0:37
|6
|Jente Michels
|Alpecin-Premier Tech Development Team
|0:50
|7
|Witse Meeussen
|Crelan – Corendon
|0:58
|8
|Kevin Kuhn
|Heizomat – Cube
|1:11
|9
|Joris Nieuwehuis
|Heizomat – Cube
|1:24
|10
|Ryan Kamp
|Team Bomba Join
|1:49
Ciclocross
Thibau Nys se impuso en Ostrava y se convirtió en el primer líder de la Copa Mundo de ciclocrós
El belga Thibau Nys se convirtió en el primer líder de la Copa del Mundo de ciclocrós tras firmar una victoria memorable en el estreno del certamen en Ostrava, República Checa. En un circuito técnico que puso a prueba el dominio de la bicicleta desde los primeros compases, el campeón del mundo impuso su jerarquía para quedarse con el triunfo inicial de la temporada y ponerse líder de la clasificación general.
La definición de la carrera mantuvo la máxima emoción hasta los metros finales gracias a la intensa resistencia del neerlandés Tibor Del Grosso. Ambos corredores protagonizaron un cerrado mano a mano por el primer lugar, disputándose la victoria palmo a palmo hasta la última curva del trazado checo, instancia en la que Nys logró consolidar su ventaja para cruzar la meta en primer lugar, dejando a Del Grosso en una meritoria segunda posición.
Por detrás del dueto puntero, el también belga Michael Vanthourenhout completó el podio de la jornada inaugural tras gestionar con solidez el ritmo de persecución. Su tercer puesto confirma el dominio del bloque belga en el arranque de la competición internacional, asegurando una doble presencia en los lugares de honor durante la apertura del calendario.
Sin tiempo para el descanso y sin salir de territorio checo, la Copa del Mundo continuará este domingo con la disputa de su segunda cita en Tábor. Este tradicional trazado, reconocido como un escenario clásico y exigente diseñado para los grandes especialistas de la modalidad, ofrecerá una revancha inmediata y será la primera prueba de fuego para la defensa del liderato de Thibau Nys.
Resultados UCI World Cup Ostrava
|1
|Thibau Nys
|Baloise Verzekeringen – Het Poetsbu..
|57:40
|2
|Tibor Del Grosso
|Alpecin – Premier Tech
|0:02
|3
|Michael Vanthourenhout
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebou..
|0:04
|4
|Cameron Mason
|777tv CX Team
|0:05
|5
|Jente Michels
|Alpecin-Premier Tech Development Te..
|0:06
|6
|Felipe Orts
|Euskaltel – Euskadi
|0:09
|7
|Witse Meeussen
|Crelan – Corendon
|0:13
|8
|Gerben Kuypers
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebou..
|0:16
|9
|Kevin Kuhn
|Heizomat – Cube
|0:16
|10
|Yordi Corsus
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebou..
|0:17
Ciclocross
Arranca una nueva Copa Mundo de Ciclocrós UCI en República Checa
Las localidades checas de Ostrava y Tábor acogerán las primeras válidas de la Copa Mundo de Ciclocrós UCI 2026-2027. La República Checa será el primero de los seis países que se reparten las 12 pruebas de la competición más prestigiosa del ciclocrós.
Una de las más esperadas por la afición es la que se realizará en España el próximo 17 de enero con la disputa de la quinta edición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2027.
Los recién proclamados campeones de Europa de ciclocrós, Thibau Nys y Lucinda Brand, encabezan la participación en estas rondas inaugurales de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI, en territorio checo y bajo la nieve.
La neerlandesa, en concreto, buscará su tercera victoria consecutiva en la general de este certamen, sentenciado el año pasado en Benidorm. Frente a ella estarán Marie Schreiber, Ceylin del Carmen Alvarado, Aniek van Alphen, Amandine Fouquenet o Sara Casasola. El belga, por su parte, tendrá enfrente a Tibor Del Grosso, Joris Nieuwenhuis, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout y Felipe Orts.
Calendario de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI 2026-2027
27/11/26 – Ostrava (República Checa)
29/11/26 – Tábor (República Checa)
13/12/26 – Glasgow (Escocia)
19/12/26 – Amberes (Bélgica)
20/12/26 – Koksijde (Bélgica)
26/12/26 – Gavere (Bélgica)
27/12/26 – Namur (Bélgica)
29/12/26 – Besançon (Francia)
03/01/26 – Zonhoven (Bélgica)
17/01/27 – Benidorm – Costa Blanca (España)
23/01/27 – Hamme (Bélgica)
24/01/27 – Hoogerheide (Países Bajos)
Ciclocross
¡Histórico! Mathieu van der Poel supera el recórd de Eric De Vlaeminck con su octavo título mundial de ciclocross
¡Insuperable! Mathieu van der Poel se consagró campeón del mundo de ciclocross en la prueba disputada en Hulst, Países Bajos. Con esta victoria el todoterreno neerlandés obtuvo su octavo título en la modalidad, superando el récord histórico, del belga Eric De Vlaeminck, que se queda con 7 mundiales.
Van der Poel entró a la meta en solitario, tras recorrer los 26,5 kilómetros de recorrido en una hora y 24 minutos a 33 segundos. El 2° puesto lo ocupó su compatriota Tibor del Grosso, quien se reportó a 35 segundos del ganador.
Tibor Del Grosso, Mathieu van der Poel y Thibau Nys, en el podio mundial de ciclocross Hulst 2026. (Foto © UCI Cyclocross)
El podio lo completó el belga Thibau Nys a 46 segundos. El top 5 lo cerraron el neerlandés Joris Nieuwenhuis y el italiano Filippo Fontana, mientras que el español Felipe Orts finalizó en el 7° lugar.
Esta gesta de Van der Poel no es solo un número más en un palmarés colosal: es la consagración definitiva de un héroe del barro, la coronación de un espíritu indomable que ha hecho del ciclocross no solo una prueba, sino una proeza épica de resistencia, talento y estrategia.
Resultados UCI World Championship – Ciclocross Hulst 2026
|1
|Mathieu van der Poel
|Países Bajos
|1:00:25
|2
|Tibor Del Grosso
|Países Bajos
|0:35
|3
|Thibau Nys
|Bélgica
|0:46
|4
|Joris Nieuwenhuis
|Países Bajos
|0:55
|5
|Filippo Fontana
|Italia
|,,
|6
|Gerben Kuypers
|Bélgica
|0:58
|7
|Felipe Orts
|España
|1:04
|8
|Toon Aerts
|Bélgica
|,,
|9
|Jente Michels
|Bélgica
|,,
|10
|Michael Vanthourenhout
|Bélgica
|1:35