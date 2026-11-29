¡Imparable! El campeón europeo de ciclocrós, Thibau Nys sigue invicto. Esta vez ganó la segunda válida de la Copa Mundo en Tábor, República Checa, después de su gran victoria en Ostrava.

El líder de la Copa Mundo, que mandó la carrera desde los primeros compases, alcanzó seis victorias en la temporada. Pese a la aparente facilidad con la que rodó en solitario, Nys acusó el desgaste durante las últimas vueltas.

El belga completó los ocho giros en 1 hora, 5 minutos y 59 segundos. El podio lo completaron sus compatriotas Joran Wyseure (Crelan – Corendon) y Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team).



La ‘selfie’ de los mejores de la segunda válida de la Copa Mundo de Ciclocrós en Tábor. (Foto © UCI Cyclo-Cross World Cup)

Nys, que sumó los 80 puntos posibles en las dos primeras pruebas de la Copa Mundo, se desplazará ahora a España para realizar una concentración de entrenamiento con el Lidl-Trek, lo que le llevará a perderse las tres próximas pruebas.

El campeón de Europa tiene previsto regresar a la competición el 22 de diciembre en Hofstade, después de haber ganado todas las carreras que ha disputado desde su estreno en la Koppenbergcross.

Resultados Ciclocrós – UCI World Cup Tábor