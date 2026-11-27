Ciclocross
Arranca una nueva Copa Mundo de Ciclocrós UCI en República Checa
Las localidades checas de Ostrava y Tábor acogerán las primeras válidas de la Copa Mundo de Ciclocrós UCI 2026-2027. La República Checa será el primero de los seis países que se reparten las 12 pruebas de la competición más prestigiosa del ciclocrós.
Una de las más esperadas por la afición es la que se realizará en España el próximo 17 de enero con la disputa de la quinta edición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2027.
Los recién proclamados campeones de Europa de ciclocrós, Thibau Nys y Lucinda Brand, encabezan la participación en estas rondas inaugurales de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI, en territorio checo y bajo la nieve.
La neerlandesa, en concreto, buscará su tercera victoria consecutiva en la general de este certamen, sentenciado el año pasado en Benidorm. Frente a ella estarán Marie Schreiber, Ceylin del Carmen Alvarado, Aniek van Alphen, Amandine Fouquenet o Sara Casasola. El belga, por su parte, tendrá enfrente a Tibor Del Grosso, Joris Nieuwenhuis, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout y Felipe Orts.
Calendario de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI 2026-2027
27/11/26 – Ostrava (República Checa)
29/11/26 – Tábor (República Checa)
13/12/26 – Glasgow (Escocia)
19/12/26 – Amberes (Bélgica)
20/12/26 – Koksijde (Bélgica)
26/12/26 – Gavere (Bélgica)
27/12/26 – Namur (Bélgica)
29/12/26 – Besançon (Francia)
03/01/26 – Zonhoven (Bélgica)
17/01/27 – Benidorm – Costa Blanca (España)
23/01/27 – Hamme (Bélgica)
24/01/27 – Hoogerheide (Países Bajos)
Ciclocross
¡Histórico! Mathieu van der Poel supera el recórd de Eric De Vlaeminck con su octavo título mundial de ciclocross
¡Insuperable! Mathieu van der Poel se consagró campeón del mundo de ciclocross en la prueba disputada en Hulst, Países Bajos. Con esta victoria el todoterreno neerlandés obtuvo su octavo título en la modalidad, superando el récord histórico, del belga Eric De Vlaeminck, que se queda con 7 mundiales.
Van der Poel entró a la meta en solitario, tras recorrer los 26,5 kilómetros de recorrido en una hora y 24 minutos a 33 segundos. El 2° puesto lo ocupó su compatriota Tibor del Grosso, quien se reportó a 35 segundos del ganador.
Tibor Del Grosso, Mathieu van der Poel y Thibau Nys, en el podio mundial de ciclocross Hulst 2026. (Foto © UCI Cyclocross)
El podio lo completó el belga Thibau Nys a 46 segundos. El top 5 lo cerraron el neerlandés Joris Nieuwenhuis y el italiano Filippo Fontana, mientras que el español Felipe Orts finalizó en el 7° lugar.
Esta gesta de Van der Poel no es solo un número más en un palmarés colosal: es la consagración definitiva de un héroe del barro, la coronación de un espíritu indomable que ha hecho del ciclocross no solo una prueba, sino una proeza épica de resistencia, talento y estrategia.
Resultados UCI World Championship – Ciclocross Hulst 2026
|1
|Mathieu van der Poel
|Países Bajos
|1:00:25
|2
|Tibor Del Grosso
|Países Bajos
|0:35
|3
|Thibau Nys
|Bélgica
|0:46
|4
|Joris Nieuwenhuis
|Países Bajos
|0:55
|5
|Filippo Fontana
|Italia
|,,
|6
|Gerben Kuypers
|Bélgica
|0:58
|7
|Felipe Orts
|España
|1:04
|8
|Toon Aerts
|Bélgica
|,,
|9
|Jente Michels
|Bélgica
|,,
|10
|Michael Vanthourenhout
|Bélgica
|1:35
Ciclocross
¡Insuperable! Mathieu Van der Poel arrasa en la última valida de la copa mundo de ciclocross para superar el récord de Sven Nys
El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Premier Tech) sumó una nueva victoria este domingo en Hoogerheide, Países Bajos, en la última prueba de la Copa del Mundo de ciclocross, la número 51 de su carrera en la competición, con la que superó el registro del más grande de todos los tiempos, el belga Sven Nys.
Van der Poel, ganador de la temporada, ratificó su dominio en el ciclocross con una nueva victoria ante su público, en un día muy especial para él, tras conseguir 12 vitorias consecutivas y superar el récord de Nys.
El podio de la carrera lo completaron su compatriota Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech) y el belga Niels Vandeputte (Alpecin-Premier Tech Development Team), que entraron como segundo y tercero, respectivamente, a más de un minuto.
Ahora, el campeón del mundo se centrará en revalidar su título en el Mundial de Ciclocross, que se celebra dentro de siete días en dos jornadas el 31 de enero y el 1 de febrero en la ciudad neerlandesa de Hulst.
Resultados UCI World Cup Hoogerheide
|1
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|58:41
|2
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|1:20
|3
|Niels Vandeputte
|Alpecin-Premier Tech Development Team
|,,
|4
|Thibau Nys
|Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions
|,,
|5
|Toon Aerts
|Charles Liégeois – Deschacht
|1:21
|6
|Felipe Orts
|Ridley Racing Team
|1:23
|7
|Joris Nieuwenhuis
|Ridley Racing Team
|,,
|8
|Gerben Kuypers
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team
|1:26
|9
|Filippo Fontana
|Independiente
|1:27
|10
|Jente Michels
|Alpecin-Premier Tech Development Team
|,,
Ciclocross
Remontada espectacular de Mathieu van der Poel para ganar una nueva válida de la Copa Mundo de Ciclocross en Maasmechelen
¡Sin rivales! Mathieu van der Poel continuó con su racha victoriosa en la temporada de Ciclocross. Esta vez el todoterreno de Países Bajos salió victorioso en la Copa del Mundo de Maasmechelen tras una remonatada espectacular.
Los puestos de honor de la carrera belga lo completaron su compatriota Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech), y el belga Niels Vandeputte (Alpecin-Premier Tech Development Team), quienes ocuparon el 2° y 3° pesto, respectivamente.
Los primeros giros transcurrieron con dominio del británico Cameron Mason (Seven Racing) hasta que cambió de bicicleta por un pinchazo. Luego, la punta la asumió el neerlandés Tibor Del Grosso, escoltado por el belga Thibau Nys y su compatriota Van der Poel.
Una caída del belga Thibau Nys le otorgó la punta a los neerlandeses Mathieu van der Poel y Tibor Del Grosso, quienes se alejaron de todos sus rivales a falta de seis vueltas para el final.
Una vueltas más adelante, Van der Poel cambió de bicicleta lo que fue aprovechado por su compatriota para coger la punta, pero no le duro mucho. Al final, el corredor del Alpecin-Premier Tech mantuvo su ventaja y celebró una nueva victoria, su séptima en Copas del Mundo en esta nueva campaña.
Resultados UCI World Cup Maasmechelen
|1
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|1:03:52
|2
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|0:03
|3
|Niels Vandeputte
|Alpecin-Premier Tech Development Team
|0:04
|4
|Thibau Nys
|Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions
|0:06
|5
|Felipe Orts
|Ridley Racing Team
|0:24
|6
|Gerben Kuypers
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team
|0:43
|7
|Kevin Kuhn
|Heizomat – Cube
|0:46
|8
|Toon Vandebosch
|Crelan – Corendon
|0:54
|9
|Mees Hendrikx
|Heizomat – Cube
|,,
|10
|Cameron Mason
|Seven Racing
|0:55