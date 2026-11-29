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Tadej Pogacar conquistó su cuarto Vélo d’Or tras una temporada de ensueño
El esloveno Tadej Pogacar fue reconocido como el mejor ciclista de la temporada tras conquistar, por cuerta vez, el prestigioso Vélo d’Or, galardón equivalente al Balón de Oro del fútbol. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en Mónaco, donde se reunieron las principales figuras del ciclismo mundial para reconocer a los protagonistas del año. El corredor del UAE Team Emirates volvió a quedarse con el máximo reconocimiento gracias a una temporada sobresaliente, en la que consiguió un total de 22 victorias.
Entre sus principales resultados se destacan el Tour de Francia, donde consiguió cinco triunfos de etapa, y tres monumentos del ciclismo: Milán-San Remo, Tour de Flandes y Lieja-Bastoña-Lieja. Además, se impuso en el Tour de Romandía, la Vuelta a Suiza y la Strade Bianche, y sumó tres victorias de etapa en la Vuelta a España. En la votación del Vélo d’Or, el belga Remco Evenepoel ocupó la segunda posición, seguido por el francés Paul Seixas, quien completó el podio. El danés Jonas Vingegaard terminó cuarto, mientras que el mexicano Isaac del Toro se ubicó en el quinto lugar. Por su parte, el belga Tim Merlier recibió el reconocimiento al mejor sprinter y el francés Paul Seixas fue distinguido como el rookie del año.
En la categoría femenina, la neerlandesa Demi Vollering fue elegida como la mejor ciclista del mundo de 2026. La corredora obtuvo este reconocimiento por segunda vez en su carrera, después de haberlo conquistado en 2023 y de finalizar como segunda clasificada en las ediciones de 2024 y 2025. De esta manera, Vollering volvió a ocupar el lugar de honor entre las figuras del ciclismo femenino, tras varias temporadas en las que se ha mantenido entre las principales protagonistas del pelotón internacional.
La ceremonia también entregó otros reconocimientos a las figuras del ciclismo femenino. Lorena Wiebes se quedó con el premio a la mejor sprinter, Paula Blasi fue premiada como mejor ‘rookie’, mientras que el trofeo Gino Mäder, distinción que reconoce el compromiso y la labor social dentro del deporte, fue otorgado a Océane Mahé. Así, la gala del Vélo d’Or reunió a los principales referentes de ambas categorías y destacó tanto los resultados deportivos como las contribuciones al desarrollo y los valores del ciclismo.
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La suspensión de Harold Tejada, un absurdo más de la ITA por caso en 2019
Una vez más, el ciclismo colombiano y también el internacional se conmociona con la noticia de un corredor suspendido de su actividad por la INTERNATIONAL TESTING AGENCY (ITA), entidad encargada por la UCI y otras tantas federaciones internacionales de diversos deportes de todo lo relacionado con el control al uso de métodos y medicamentos prohibidos en el deporte.
La agencia, encargada de los exámenes y resultados que reglamentariamente se realizan a los deportistas es independiente de las Federaciones Internacionales y no necesariamente es “palabra de Dios” pues si bien es cierto que su objetivo es luchar contra las malas prácticas en el deporte, también es cierto que en contra de su desempeño figuran casos lamentables, errores y decisiones garrafales, absurdas y que rayan en lo arbitrario, injusto y desproporcionado.
DOCUMENTO A LA VISTA
En esta oportunidad se trata del gran ciclista colombiano Harold Tejada, abruptamente sorprendido con un boletín de la ita.sport, Documento al cual ha tenido acceso nuestro portal revistamundociclistico.com y que escuetamente escrito en inglés señala:
–Tejada Canacue, Harold Alfonso
–Colombia
–Cycling
–Provisonal suspension (since 26 November 2026)
–ONGOING (traducción MC: en curso, en progreso, procediendo)
–Individual type: Athlete (Traducción MC: Tipo de individuo: Atleta)
–ADVR: Art.2.2 Use or Attempted Use (Traducción MC: Uso o intento de uso)
–Violation date: 15 August 2019
–Ineligibility N / A (Traducción MC: Inelegibilidad)
–Results Management Authority (MC: Autoridad de Gestión de Resultados)
–Disqualification N/A (Traducción MC: Descalificación)
–Means of Resolution N/ A (Traducción MC: Medios de resolución)
–UCI ID. (Traducción MC: Identificación UCI)
PREGUNTAS SIN RESPUESTAS
El texto anterior sirve para demostrar lo ambigua y absurda que resulta la decisión de suspender al deportista por lo siguiente:
1.- Se trata de un “caso, incidente, violación”, etc que data de 2019 cuando corría en Colombia para el Team Medellín y nunca, ni aquí o en Europa posteriormente, Tejada tuvo algo que ver con este asunto.
2.- Lo más incomprensible y absurdo es el término “USO O INTENTO DE USO” ante el cual resultan todos los interrogantes posibles: ¿QUÉ USÓ EL DEPORTISTA HACE 7 AÑOS? ¿QUÉ INTENTÓ USAR Y DE QUÉ MANERA?
3.- Lo único aceptable de la decisión es que el término ONGOING pareciera indicar que hay una investigación en curso, 7 años después de PROFESIONALISMO AL MÁS ALTO NIVEL.
4. IGUALMENTE SE HACE NECESARIO ACLARAR QUE EN NINGÚN CASO SE MENCIONA EL TÉRMINO DOPAJE, DOPPING, que es finalmente el titular que más vende, pero el más alejado de la realidad pues NO HAY NINGUNA SANCIÓN O CONDENA DEFINITIVA.
5.- OTRO ASPECTO PARA TENER EN CUENTA es que el incidente NO TIENE NADA QUE VER con la actualidad ni con los 7 años de profesionalismo al más alto nivel, cientos de exámenes dentro y fuera de competencia a los que se ha sometido nuestro corredor.
6.- El daño ya está hecho pues este asunto se llevará meses, ante ITA, UCI, hasta el TAS y de pronto la temporada completa como ya sucedió con Germán Darío Gómez este año, uno de los pocos “sobrevivientes” al fallo de una entidad que tiene para demostrar con esto que también comete injusticias y errores muchas veces irreparables. Ojalá este no sea un caso más. Confianza y apoyo absoluto para Harold Tejada.
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Aplazado el Mex Tour para el segundo semestre de 2027
La Unión Ciclista de México (UCMEX) anunció la reprogramación del Mex Tour y la Clásica de la República, competencias del calendario UCI que estaban previstas para disputarse en enero de 2027, pero que finalmente se llevarán a cabo durante el segundo semestre de ese año debido a cuestiones presupuestales.
Pese a que ambas pruebas todavía aparecen en el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con fechas correspondientes a enero de 2027, la federación mexicana confirmó el aplazamiento a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.
“Con el objetivo de asegurar una ejecución impecable y ofrecer una experiencia de clase mundial, informamos que el Mex Tour y la Clásica de la República se reagendarán para el segundo semestre de 2027”, señaló la UCMEX en su comunicado.
Asimismo, la entidad explicó que la decisión responde a una solicitud de los patrocinadores, con el propósito de coordinar los recursos disponibles y los tiempos presupuestales. “Esta decisión responde a una solicitud fundada de nuestros patrocinadores y de los gobiernos anfitriones, para alinear recursos y tiempos presupuestales, y así construir eventos aún más sólidos y espectaculares”, añadió la Unión Ciclista de México, que buscará garantizar mejores condiciones para la realización de ambas competencias.
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¡Recordar es Vivir! Le damos un vistazo a todos los títulos de los escarabajos en la Vuelta a Chiriquí
Desde su creación en 1981, la Vuelta a Chiriquí, el evento referencia del ciclismo en Panamá, ha sido testigo de un gran duelo entre colombianos, panameños y costarricenses. Pese a no ser una prueba del calendario UCI, es la carrera ciclística con más historia del vecino país.
Colombia cuenta con 22 títulos, el primero de ellos llegó de la mano de José Manuel Cuevas en 1982 y el último con el boyacense Marco Tulio Suesca, quien la ganó en 2022, corriendo para el equipo Ciclo Express-Constructora Jaramillo.
Los escarabajos han sido grandes protagonistas, sobre todo en las ediciones de las décadas de los 80 y los 90, en las que se sumaron más de 20 podios en la tradicional carrera panameña.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la prueba más importante de Panamá y con gran prestigio en Centroamérica.
CAMPEONES COLOMBIANOS DE LA VUELTA A CHIRIQUÍ
1982 🥇 José Manuel Cuevas
1983 🥇 Alirio Chizabas
1984 🥇 Omar ‘El Zorro’ Hernández
1986 🥇 Edgar Sánchez
1987 🥇 Edgar Sánchez
1988 🥇 José Vicente Díaz
1989 🥇 Óscar Maldonado
1991 🥇 Óscar Maldonado
1993 🥇 Gustavo Wilches
1994 🥇 Carlos Cabrera
1997 🥇 Uberlino Mesa
1998 🥇 Hernán Darío Muñoz
2000 🥇 Libardo Niño
2001 🥇 Ubaldo Mesa
2004 🥇 Héctor Mesa
2007 🥇 Diego Calderón
2009 🥇 Edwar Stiber Ortiz
2010 🥇 Fredy Piamonte
2014 🥇 Róbigzon Oyola
2016 🥇 Edwin Carvajal
2018 🥇 Didier Chaparro
2022 🥇 Marco Tulio Suesca