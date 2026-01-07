Ruta
Circuito Feria de Manizales: Johan Colón arranca el año con pie derecho ganando con su nuevo equipo
El experimentado spinter sincelejano Johan Colón (GW Erco SportFitness) se convirtió en el primer ganador del calendario ciclístico nacional. El sucreño salió victorioso del Circuito de la Feria de Manizales 2026.
El podio de la tradicional carrera de un día lo completaron el vallecaucano Bryan Steven Gómez (Team Foundation) y Johan Marín (Funrev). El top 5 lo cerraron Juan Pablo Vallejo y Cristián Vélez (Team Sistecrédito).
Colón, de 30 años, que tuvo un paso exitoso por el ciclismo mexicano y el Orgullo Paisa, sucedió en el palmarés de la carrera al bogotano Brandon Vega, ganador del año pasado.
En la primera competencia de la temporada 2026 avalada por la Federación Colombiana de Ciclismo para la modalidad de ruta, estuvieron también presentes William Colorado, Jaider Muñoz, Juan Diego Guerrero, Daniel Arroyave, Jhonatan Cañaveral, Fredy Ávila, Felipe Bravo y Didier Chaparro, entre otros pedalistas destacados del pelotón nacional.
Ciclo-Retro: inesperadas retiradas del ciclismo profesional antes de tiempo
La retirada de forma repentina del británico Simon Yates con apenas 33 años, es solo un ejemplo más de un gran talento que abandona el ciclismo antes de tiempo. El año pasado teníamos un caso similar con el sprinter australiano Caleb Ewan, ganador de cinco etapas en el Giro, que a los 30 años decidió colgar la bicicleta.
Quien no recuerda el caso del neerlandés Tom Dumoulin, otro ejemplo reciente, pero a su nombre se suma una larga lista de ciclistas que colgaron la bicicleta antes de tiempo. Sin ir más lejos, en 2019 lo hizo Marcel Kittel, siendo el mejor velocista, y en 2021 el italiano Fabio Aru, que también dijo que tenía suficiente con 31 años.
Sin duda, las exigencias del ciclismo actual son altísimas, excesivas en determinados casos, es por esto que los pedalistas decidan hacer un alto en el camino y poner punto y final a una ya dura y exigente carrera deportiva antes de tiempo, sino pregúntele a Carlos Betancur y a Didier Merchán.
Recientemente, en el portal Cyclingnews, el ganador del Giro de Italia 2022, Jai Hindley, explicaba como es de difícil que los ciclistas actuales aguanten como en el pasado. “No espero que los chicos de ahora puedan correr o vivir a esta intensidad durante 10 o 15 años como antes”.
En 2025 más de cinco corredores del World Tour menores de 30 dejaron el ciclismo profesional. A raíz de esto, la Revista Mundo Ciclístico, quiso hacer una lista con los ciclistas que se retiraron antes de tiempo.
El australiano Caleb Ewan se retiró a los 30 años
El neerlandés Tom Dumoulin se retiró a los 31 años
El italiano Fabio Aru se retiró a los 31 años
El alemán Marcel Kittel se retiró a los 31 años
El británico Simon Yates se retiró a los 33 años
El español Óscar Pelegrí se retiro a los 30 años
El estadounidense Taylor Phinney se retiró a los 29 años
El danés Jonas Gregaard se retiró a los 29 años
El colombiano Carlos Betancur se retiró a los 30 años
El colombiano Didier Merchán se retiró a los 23 años
Jessenia Meneses gana al sprint el Circuito Feria de Manizales 2026 en la rama femenina
La pedalista antioqueña Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa) se quedó con la victoria en el Circuito Feria de Manizales 2026, disputado en el marco de las festividades de la capital caldense.
Los puestos de honor de la tradicional competencia, que abrió el calendario nacional de ruta, lo completaron Diana Peñuela (Team Sistecrédito) y Kimberly Escobar (Team Tka), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Meneses reemplazó en el podio de campeonas, a Peñuela, ganadora del año pasado. La experimentada corredora paisa superó en el embalaje a la gran favorita, quien llevaba tres años ganando de forma consecutiva.
En la primera competencia femenina de la temporada 2026 para la modalidad de ruta, estuvieron también presentes María Paula Latriglia, Estefanía Castillo, Andrea Alzate y Angie Londoño, entre otras pedalistas destacadas del pelotón nacional.
Simon Yates anuncia sorpresivamente su retiro del ciclismo profesional con efecto inmediato
¡Sorpresa Mundial! El campeón del Giro de Italia 2025, Simon Yates, anunció su retiro del ciclismo profesional con efecto inmediato, a los 33 años, pese a tener contrato hasta finales de esta temporada 2026 con el Team Visma | Lease a Bike.
“He tomado la decisión de retirarme del ciclismo profesional. Puede que esto sorprenda a muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera. Llevo mucho tiempo pensándolo y ahora siento que es el momento adecuado para alejarme del deporte”, dijo Yates en un comunicado publicado en las redes sociales.
El pedalista británico cuelga la bicicleta tras doce temporadas en el pelotón internacional, en las que conquistó 36 victorias, entre las que destacan los triunfos en la Vuelta a España 2018 y el Giro de Italia 2025, además de once etapas en grandes vueltas (6 en el Giro, 3 en el Tour y dos en la Ronda Ibérica).
“Estoy profundamente orgulloso de lo que he logrado e igualmente agradecido por las lecciones que me ha dado el ciclismo. Me despido con un profundo orgullo y una sensación de paz. Este capítulo de mi vida me ha dado más de lo que jamás imaginé”, agregó el pedalista inglés.
Traducción del Comunicado Completo de Simon Yates
‘Queridos todos,
He tomado la decisión de retirarme del ciclismo profesional. Puede que esto sorprenda a muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera. Llevo mucho tiempo pensándolo y ahora siento que es el momento adecuado para alejarme del deporte.
El ciclismo ha formado parte de mi vida desde que tengo memoria. Desde competir en la pista del Velódromo de Manchester hasta ganar en el máximo nivel y representar a mi país en los Juegos Olímpicos, ha marcado cada capítulo de mi vida.
Estoy profundamente orgulloso de lo que he logrado y estoy igualmente agradecido por las lecciones que me ha dado el ciclismo. Si bien las victorias siempre serán memorables, los días más difíciles y los reveses fueron igual de importantes. Me enseñaron resiliencia y paciencia, e hicieron que los éxitos fueran aún más valiosos.
A todos los que me han apoyado a lo largo del camino, desde el personal hasta mis compañeros, su inquebrantable fe y lealtad hicieron posible que alcanzara mis sueños. Siempre que dudé de mí mismo, ustedes nunca lo hicieron. Gracias.
A mi equipo, Equipo Visma–Lease a Bike, gracias por su comprensión y apoyo en mi decisión de parar ahora. Me dieron la oportunidad de reescribir mi historia y, con confianza y convicción, lo logramos juntos. Gracias.
A mi familia, compartieron los sacrificios que conlleva este deporte. Las ausencias y los cumpleaños perdidos nunca fueron fáciles, pero comprendieron lo que significó este camino para mí y me apoyaron incondicionalmente. Les debo más de lo que jamás podré expresar. Gracias.
Me despido del ciclismo profesional con un profundo orgullo y una sensación de paz. Este capítulo de mi vida me ha dado más de lo que jamás imaginé. Recuerdos y momentos que permanecerán conmigo mucho después de que termine la carrera y para lo que venga después.
Gracias por el viaje’.
Simón Yates