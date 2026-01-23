Ruta
Christian Scaroni conquista la Clásica Camp de Morvedre con Diego Pescador 2°
Tras una descollante actuación, Christian Scaroni (XDS Astana Team) conquistó la Clásica de Camp Morvedre 2026 después de ser el más fuerte en una definición a tres, luego de un exigente recorrido de 163,4 kilómetros con salida y final en el municipio de Estivella, que incluyó tres ascensos al Alto del Garbi.
El podio de la novel carrera española lo completaron el quindiano Diego Pescador (Movistar Team) y el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente, ambos con el mismo tiempo del ganador.
A lo largo de la clásica se presentaron múltiples ataques especialmente en las tres subidas al Alt del Garbí, donde el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team) y el español Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) estuvieron muy activos.
La exigente prueba, que abrió el calendario europeo, se decidió en el último ascenso, en el que aparecieron el XDS Astana, el Bahrain – Victorious y el Movistar, equipos que se jugaron muy bien sus cartas para acapar los primeros puestos.
El calendario ciclístico de la UCI continuará este sábado en tierras valencianas con el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica y el domingo con la Clásica de la Comunidad Valenciana 1969.
Resultados Clásica Camp de Morvedre (1.1)
Estivella – Estivella (163,4 km)
|1
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|3:57:35
|2
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|3
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|m.t.
|4
|Iván Romeo
|Movistar Team
|0:39
|5
|Andrea Vendrame
|Team Jayco-AlUla
|0:39
|6
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|1:08
|7
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|1:08
|8
|António Morgado
|UAE Team Emirates-XRG
|1:08
|9
|Louis Vervaeke
|Soudal Quick-Step
|1:08
|10
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|1:08
|11
|Jon Agirre
|Euskaltel-Euskadi
|1:08
|12
|Nicolas Breuillard
|Team TotalEnergies
|1:08
|13
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|1:08
|14
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|1:08
|15
|Wout Poels
|Unibet Rose Rockets
|1:08
|16
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|1:08
“Sabía obviamente que tenía que lanzar el sprint un poco antes”: Diego Pescador, tras su primer podio de la temporada 2026
El talentoso pedalista quindiano Diego Pescador inició la temporada 2026 de la mejor manera con un segundo puesto en la Clásica Camp de Morvedre, primera prueba del calendario europeo del año.
“Súper feliz por el podio obtenido hoy. Tuvimos una actitud de siempre ir al ataque, lo demostramos desde el segundo paso del premio de montaña y bueno hemos querido mover la carrera”, dijo Pescador, en declaraciones recogidas por su equipo.
En su segunda temporada con la escuadra telefónica, el joven escarabajo fue uno de los grandes protagonistas de la carrera valenciana, durante todo el recorrido estuvo muy activo, confirmando su dotes de escalador y su gran forma en este inicio del año.
“Sabía obviamente que tenía que lanzar el sprint un poco antes porque había muchas curvas antes de la meta. Al final Scaroni ha sido el corredor más fuerte hoy. De mi parte también venía un poco tocado después de la aceleración que hice en el segundo puerto”, agregó el corredor del Movistar.
Asimismo, el quindiano destacó el papel de sus compañeros en los momentos clave de la prueba. “Los dos chicos, Cubillas y Villate, siempre estuvieron ahí atentos para ayudarnos en la colocación junto con Raúl. Y bueno, Nairo obviamente comandando todo. Castro, Iván y yo siempre ahí muy pendientes. Y bueno, al final nos hemos sentido bien”, concluyó Pescador.
Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia
El ciclismo femenino colombiano sigue mostrando progresos enormes por fuera del país y una muestra de ello es lo hecho por Paula Patiño, quien se consagró campeona del Tour El Salvador, en una carrera del calendario internacional UCI Women Éite.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico quiso recordar algunos momentos que perdurarán por siempre en la historia y en la retina de los aficionados al deporte de las bielas, que marcarán sin duda las páginas doradas de las pedalistas nacionales a nivel internacional.
2020 – Daniela Atehortúa (Colnago CM Team)
En febrero de 2020 Daniela Atehortúa, logró el título de campeona sub-23 del Tour de Dubái. Con una brillante actuación la pedalista antioqueña ocupó la segunda casilla en la etapa reina, fue cuarta en la clasificación general y mejor joven de la prueba.
2020 – Laura Toconás (Colnago CM Team)
Luego, en septiembre de 2020, Laura Toconas logró el primer triunfó del ciclismo colombiano femenino en una carrera del UCI Europa Tour en el Grand Prix Develi de Turquía. La corredora huilense se llevó una espectacular victoria en un escenario de alta montaña tras recorrer 110 kilómetros.
2022 – Tatiana Ducuara (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano)
El 20 de mayo de 2022 Tatiana Ducuara se convirtió en la primera ciclista colombiana en toda la historia en liderar una carrera World Tour. La huilense cruzó la línea de meta en la sexta posición de la segunda etapa y consiguió vestirse con la camiseta morada de líder en la Vuelta a Burgos Femenina arrebatándole sorpresivamente el liderato a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) por seis segundos.
2022 – Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
El12 de septiembre de 2022, la corredora antioqueña del Movistar Team, Paula Patiño, terminó 3ª en la general del Tour de l’Ardeche 2022, en el primer podio internacional para una colombiana en una carrera UCI de una semana. La ciclista alemana Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Generation) finalizó 1° y la pedalista neerlandesa Loes Adegeest (IBCT) concluyó 2°.
2023 – Jessenia Meneses (Colombia Pacto Por El Deporte-GW Shimano)
El 4 de junio de 2023 Jessenia Meneses se consagró campeona de la montaña en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina 2023. La pedalista colombiana estuvo muy atenta en la última jornada y puntuó en el único puerto montañoso categorizado del día para defender la camiseta roja. Al final, la escaladora antioqueña contabilizó 22 puntos, 5 unidades más que la noruega Katrine Aalerud (Movistar Team).
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
Y por último, el 21 de enero de 2026 la pedalista antioqueña Paula Patiño hizo historia tras coronarse campeona del Tour El Salvador, una carrera del calendario internacional UCI. Además, sumó a su palmarés deportivo el título más importante de su carrera profesional y del ciclismo femenino colombiano en toda la historia. La corredora paisa de 28 años demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.
Santos Tour Down Under 2026: victoria holgada de Sam Welsford en la tercera etapa
La tercera etapa en línea del Santos Tour Down Under 2026 supuso la victoria para Sam Welsford (Ineos Grenadiers). El sprinter australiano fue holgadamente el más rápido, en una fracción de 140,8 kilómetros disputada entre Henley Beach y el pequeño municipio de Nairne, al sur de Australia.
El corredor oceánico, que consiguió su primer triunfo con su nuevo equipo, superó al danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) y al neozelandés Lewis Bower (Groupama – FDJ United), 2° y 3° respectivamente.
Con relación a los colombianos, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) entró en la casilla 65° con el mismo tiempo del ganador, mientras que el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se reportó en el puesto 111°, a más de dos minutos de Welsford.
En cuanto a la clasificación general, todo siguió igual y el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) mantuvo el liderato con 6 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo, el ecuatoriano Jhonatan Narváez.
La carrera World Tour australiana continuará este sábado con la disputa de la cuarta y penúltima etapa, la catalogada reina, que tendrá 176 kilómetros entre Brighton y Willunga Hill con un final en ascenso de 3,2 km al 7.4 por ciento.
Santos Tour Down Under (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Henley Beach – Nairne (140,8 km)
|1
|Sam Welsford
|INEOS Grenadiers
|3:26:43
|2
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|3
|Lewis Bower
|Groupama – FDJ United
|,,
|4
|Jake Stewart
|NSN Cycling Team
|,,
|5
|Aaron Gate
|XDS Astana Team
|,,
|6
|Žak Eržen
|Bahrain – Victorious
|,,
|7
|Finn Fisher-Black
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|8
|Matthew Fox
|Lotto Intermarché
|,,
|9
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|,,
|10
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|,,
|65
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|111
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|2:05
Clasificación General Individual
|1
|Jay Vine
|UAE Team Emirates – XRG
|9:50:16
|2
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates – XRG
|0:06
|3
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|1:05
|4
|Harry Sweeny
|EF Education – EasyPost
|1:12
|5
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|1:14
|6
|Andreas Kron
|Uno-X Mobility
|1:16
|7
|Michael Leonard
|EF Education – EasyPost
|1:22
|8
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|,,
|9
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|1:23
|10
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|,,
|31
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|2:06
|114
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|13:54