Cameron Scott sale victorioso en la cuarta etapa del Tour de Tailandia; Eduardo Sepúlveda sigue 2° en la general

La cuarta etapa del Tour de Tailandia 2026 quedó en manos de Cameron Scott (Li Ning Star). El australiano fue el más guerte de la fuga y logró su primera victoria en la carrera asiática, luego de recorrer 154,2 kilómetros entre la provincia de Nong Khai y el distrito de Tha Bo.

El corredor oceánico, de 28 años, que alcanzó su segundo triunfo de la temporada, superó a sus compatriotas Cyrus Monk (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team) y Kane Richards (Roojai Insurance Winspace), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto único pedalista suramericano en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) se reportó en el pelotón en la casilla 29° a 45 segundos del ganador

En lo referente a la clasificación general, el kazajo Vadim Pronskiy (Terengganu Cycling Team) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el corredor gaucho Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) a tan solo 4 segundos del líder.

El penúltimo capítulo de la carrera tailandesa se disputará este sábado con un recorrido de 136,5 kilómetros en un circuito en la ciudad de Sri Chiang Mai,que incluye dos premios de montaña de cuarta categoría.

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)

Resultados Etapa 4 | Nong Khai – Tha Bo (154,2 km)

1 Cameron Scott Li Ning Star 3:11:02 2 Cyrus Monk Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team m.t. 3 Kane Richards Roojai Insurance Winspace m.t. 4 Alexander Konychev China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 5 Cristian Raileanu Li Ning Star 0:02 6 Nattapol Jumchat Thailand Continental Cycling Team 0:07 7 Alexander Salby Li Ning Star 0:45 8 Norman Vahtra China Anta – Mentech Cycling Team 0:45 9 Ade Meisa Nusantara Cycling Team 0:45 10 Maris Bogdanovics Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team 0:45 29 Eduardo Sepúlveda *Argentina Li Ning Star 0:45



Vadim Pronskiy , líder del Tour de Tailandia 2026. (Foto © Terengganu Cycling Team)

Clasificación General Individual