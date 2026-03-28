¡Extraordinario! Jonas Vingegaard consigue su segunda victoria en la Volta a Catalunya y queda cerca de su primer título

!Lo hizo nuevamente! Jonas Vingegaard no le dio espacio a sus rivales y ganó la sexta y penúltima etapa de la Volta a Catalunya 2026. El danés del Visma | Lease a Bike, que alcanzó su segunda victoria de forma consecutiva, quedó cada vez más cerca de su primer título en la ronda catalana.

Al pedalista escandinavo, que le sacó 10 segundos a sus más inmediatos perseguidores, lo escoltaron el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) y el alemán Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), en el 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano del día fue Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), quien se reportó en la casilla 13° a 4:06 de Vingegaard.

Con los resultados del día la clasificación general quedó de la siguiente manera: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) en el primer puesto, aventajando por 1:22 al galo Lenny Martínez (Bahrain – Victorious). El podio parcial lo completa el teutón Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe).

La edición 105 de la ronda catalana, finalizará este domingo con su séptima y última etapa, el tradicional circuito en Barcelona, donde conoceremos al sucesor del esloveno Primož Roglič, campeón del año pasado.

Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)

Resultados Etapa 6 | Berga – Queralt (158,2 km)

Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 4:05:19 2 Lenny Martínez Bahrain Victorious 0:10 3 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe 0:10 4 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step 0:16 5 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe 0:27 6 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 1:29 7 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 2:08 8 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 2:08 9 Afonso Eulalio Bahrain Victorious 2:55 10 Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM Team 3:16 11 Cian Uijtdebroeks Movistar Team 3:17 12 Oscar Onley INEOS Grenadiers 3:27 13 Santiago Buitrago Bahrain Victorious 4:06

28 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 6:09 37 Einer Rubio Movistar Team 7:19 55 Nairo Quintana Movistar Team 11:42 105 Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling 26:39



Jonas Vingegaard, líder de la Volta a Catalunya 2026. (Foto © Volta a Catalunya)

Clasificación General Individual

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 23:49:52 2 Lenny Martínez Bahrain Victorious 1:22 3 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe 1:30 4 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step 1:43 5 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe 2:17 6 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 3:17 7 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 4:11 8 Cian Uijtdebroeks Movistar Team 5:20 9 Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM Team 5:25 10 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 5:36 11 Santiago Buitrago Bahrain Victorious 6:15