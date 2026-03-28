Ruta
¡Extraordinario! Jonas Vingegaard consigue su segunda victoria en la Volta a Catalunya y queda cerca de su primer título
!Lo hizo nuevamente! Jonas Vingegaard no le dio espacio a sus rivales y ganó la sexta y penúltima etapa de la Volta a Catalunya 2026. El danés del Visma | Lease a Bike, que alcanzó su segunda victoria de forma consecutiva, quedó cada vez más cerca de su primer título en la ronda catalana.
Al pedalista escandinavo, que le sacó 10 segundos a sus más inmediatos perseguidores, lo escoltaron el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) y el alemán Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), en el 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano del día fue Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), quien se reportó en la casilla 13° a 4:06 de Vingegaard.
Con los resultados del día la clasificación general quedó de la siguiente manera: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) en el primer puesto, aventajando por 1:22 al galo Lenny Martínez (Bahrain – Victorious). El podio parcial lo completa el teutón Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe).
La edición 105 de la ronda catalana, finalizará este domingo con su séptima y última etapa, el tradicional circuito en Barcelona, donde conoceremos al sucesor del esloveno Primož Roglič, campeón del año pasado.
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Berga – Queralt (158,2 km)
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|4:05:19
|2
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|0:10
|3
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:10
|4
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|0:16
|5
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:27
|6
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|1:29
|7
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:08
|8
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|2:08
|9
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|2:55
|10
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|3:16
|11
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|3:17
|12
|Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|3:27
|13
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|4:06
|28
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|6:09
|37
|Einer Rubio
|Movistar Team
|7:19
|55
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|11:42
|105
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|26:39
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|23:49:52
|2
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|1:22
|3
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:30
|4
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|1:43
|5
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:17
|6
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|3:17
|7
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|4:11
|8
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|5:20
|9
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|5:25
|10
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|5:36
|11
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|6:15
|33
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|17:13
|42
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|24:49
|55
|Einer Rubio
|Movistar Team
|31:52
|129
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:13:17
Ruta
Jhonatan Chaves redondea el dominio del Nu Colombia en la Vuelta al Valle; Javier Jamaica bicampeón
Se disputó la quinta y última etapa de la Vuelta al Valle 2026 y los del Nu Colombia siguieron dando de qué hablar en territorio valluno. Esta vez la victoria le correspondió a Jhonatan Chaves, luego de recorrer 84 kilómetros en el municipio de Palmira.
El equipo morado fue gran animador de la carrera con el bogotano Javier Jamaica, quien entró en el pelotón, revalidando el título obtenido el año pasado y sumando un nuevo título a su palmarés deportivo tras dos victorias de etapa.
El podio de la Vuelta al Valle Paraíso de Todos 2026 lo completaron los cundinamarqueses Wilson Peña (Team Sistecrédito) y Rodrigo Contreras (Nu Colombia), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En las cinco jornadas el Nu Colombia sumó cuatro victorias , dos con Jamaica, una con Contreras en la crono y la cuarta con Chaves en la jornada final. El triunfo restante quedó en manos de Cristián Vélez (Team Sistecredito).
RESULTADOS FINALES
Ruta
Alexis Guerin se lleva el quinto capítulo de la Volta Alentejo con Jesús David Peña 4° y Adrián Bustamante 11°
En un final picando hacia arriba, Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn) salió victorioso en la penúltima etapa de la Volta Alentejo, que se disputó entre Vila Viçosa y la Serra de São Mamede con un kilometraje de 153,3 kilómetros.
El talentoso corredor galo contabilizó un tiempo de 3 horas y 49 minutos, para vencer al portugués Tiago Antunes (Efapel Cycling) y su compatriota Ugo Fabries (UAE Team Emirates Gen Z), segundo y tercero en línea de meta respectivamente.
En cuanto a los colombianos, estos cumplieron una destacada actuación con Jesús David Peña (Efapel Cycling) en el 4° puesto y con Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en la casilla 11°
En la nueva general individual, Tiago Antunes (Efapel Cycling) asumió el liderato. El podio parcial lo completan los franceses Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn) y Ugo Fabries (UAE Team Emirates Gen Z).
La carrera portuguesa se definirá este domingo con una etapa de 163,1 kilometros entre Mouta y Évora, donde conoceremos al sucesor del británico Noah Hobbs, campeón del año pasado.
Volta ao Alentejo (2.2)
Resultados Etapa 4 | Vila Viçosa – Portalegre (Serra de São Mamede) (153,3 km)
|1
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|3:49:00
|2
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|0:06
|3
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:17
|4
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:24
|5
|David Domínguez
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:25
|6
|Ibai Villate
|Movistar Team Academy
|0:26
|7
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:36
|8
|Zac Marriage
|NSN Development Team
|,,
|9
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|0:40
|11
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:44
Clasificación General Individual
|1
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|12:05:24
|2
|Alexis Guérin
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:46
|3
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:46
|4
|Daan Dijkman
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:55
|5
|Magnus Carstensen
|EF Education-Aevolo
|0:59
|6
|Emanuel Duarte
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|1:05
|7
|Zac Marriage
|NSN Development Team
|1:13
|8
|Ibai Villate
|Movistar Team Academy
|1:36
|9
|Nicolas Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|1:54
|10
|Aleksandr Grigorev
|Efapel Cycling
|2:00
|16
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|2:47
|17
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|2:54
|85
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|23:40
Ruta
Axel Laurance ganó en Valdobbiadene y asumió el liderato de la Settimana Coppi e Bartali
El francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) ganó este sábado la cuarta etapa de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026, disputada entre Ponte di Piave y Valdobbiadene sobre 159,6 kilómetros. Con el triunfo, el corredor galo retomó el comando de una apretada clasificación general de la ronda italiana.
Laurance volvió a mostrarse sólido en la definición y sumó su segundo triunfo parcial en esta edición, después de imponerse en una jornada que volvió a resolverse entre los hombres más fuertes del grupo principal. El corredor del INEOS superó en meta al suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla), segundo en la fracción y que le cedió el suéter de líder por escasos segundos.
La llegada a Valdobbiadene confirmó el buen momento del corredor francés, que ya había ganado en el arranque de la competencia y que ahora aprovechó esta nueva victoria para recuperar la camiseta de líder a una sola jornada del final.
La competencia que año a año conmemora a los dos grandes leyendas del ciclismo italiano, Fausto Coppi y Gino Bartali, se cerrará este domingo con la quinta etapa entre Cormons y Gemona del Friuli, sobre 165,5 kilómetros en un duelo de segundos entre la parte alta de la general.
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)
Resultados Etapa 4 | Ponte di Piave – Valdobbiadene (159,6 km)
|1
|Axel Laurance
|INEOS Grenadiers
|3:38:25
|2
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|3
|Riccardo Lorello
|S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|m.t.
|4
|Nicolò Arrighetti
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|m.t.
|5
|Giovanni Bortoluzzi
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|m.t.
|6
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|m.t.
|8
|Alessio Menghini
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|m.t.
|9
|Filippo Turconi
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|10
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|m.t.