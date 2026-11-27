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El regreso del hijo pródigo: Mikel Landa vuelve a sus orígenes con el Euskaltel-Euskadi
El equipo ciclista español Euskaltel-Euskadi le dio la bienvenida a Mikel Landa y lo presentó oficialmente como su nuevo líder en un acto celebrado en el Bizkaia Euskaltel Digital Center de Bilbao.
“Asumo este liderazgo con la máxima responsabilidad y las mismas ganas de hacer disfrutar a nuestra afición en cada carrera, inspirando a las jóvenes promesas que vienen de la cantera”, dijo Landa en la presentación.
El corredor español de 37 años firmó un vínculo con la escuadra naranja que se extenderá hasta finales de 2028, sellando un emotivo regreso a la estructura de la Fundación Euskadi donde comenzó su carrera.
“Volver a vestir estos colores tiene un significado especial y profundo. Esta fue la estructura que me dio la oportunidad de hacerme profesional y que siempre ha sentido el calor único de la Marea Naranja”, finalizó Landa.
El experimentado pedalista desembarca en el equipo donde se formó después de disfrutar una carrera en la que suma dos podios en el Giro de Italia, dos cuartos puestos en el Tour de Francia y un quinto lugar en la Vuelta a España.
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¡Recordar es Vivir! Le damos un vistazo a todos los títulos de los escarabajos en la Vuelta a Chiriquí
Desde su creación en 1981, la Vuelta a Chiriquí, el evento referencia del ciclismo en Panamá, ha sido testigo de un gran duelo entre colombianos, panameños y costarricenses. Pese a no ser una prueba del calendario UCI, es la carrera ciclística con más historia del vecino país.
Colombia cuenta con 22 títulos, el primero de ellos llegó de la mano de José Manuel Cuevas en 1982 y el último con el boyacense Marco Tulio Suesca, quien la ganó en 2022, corriendo para el equipo Ciclo Express-Constructora Jaramillo.
Los escarabajos han sido grandes protagonistas, sobre todo en las ediciones de las décadas de los 80 y los 90, en las que se sumaron más de 20 podios en la tradicional carrera panameña.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la prueba más importante de Panamá y con gran prestigio en Centroamérica.
CAMPEONES COLOMBIANOS DE LA VUELTA A CHIRIQUÍ
1982 🥇 José Manuel Cuevas
1983 🥇 Alirio Chizabas
1984 🥇 Omar ‘El Zorro’ Hernández
1986 🥇 Edgar Sánchez
1987 🥇 Edgar Sánchez
1988 🥇 José Vicente Díaz
1989 🥇 Óscar Maldonado
1991 🥇 Óscar Maldonado
1993 🥇 Gustavo Wilches
1994 🥇 Carlos Cabrera
1997 🥇 Uberlino Mesa
1998 🥇 Hernán Darío Muñoz
2000 🥇 Libardo Niño
2001 🥇 Ubaldo Mesa
2004 🥇 Héctor Mesa
2007 🥇 Diego Calderón
2009 🥇 Edwar Stiber Ortiz
2010 🥇 Fredy Piamonte
2014 🥇 Róbigzon Oyola
2016 🥇 Edwin Carvajal
2018 🥇 Didier Chaparro
2022 🥇 Marco Tulio Suesca
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Diez ciclistas en siete escuadras: el panorama de Colombia para el WorldTour 2027
El ciclismo colombiano ya tiene definida su hoja de ruta para la temporada 2027 en la máxima categoría. Tras un agitado mercado de fichajes, diez escarabajos han asegurado su continuidad en la élite del UCI WorldTour, repartidos estratégicamente en siete de las escuadras más poderosas del pelotón internacional. Aunque la cifra representa una ligera reducción frente a campañas anteriores, el bloque nacional mantiene un alto perfil competitivo, combinando la jerarquía de líderes consolidados con el impulso de jóvenes talentos que buscan abrirse paso en Europa.
El bloque más numeroso vestirá los colores del Netcompany INEOS, escuadra británica que reunirá a Egan Bernal, Brandon Rivera y la reciente incorporación de Harold Tejada, mientras que el Movistar Team respaldará el proceso de Einer Rubio y el joven Diego Pescador. Por su parte, el EF Education – EasyPost contará con doble presencia tricolor tras sumar a Iván Ramiro Sosa junto a Juan Felipe Rodríguez.
La cuota nacional en la primera división se completa con Daniel Felipe Martínez en las filas del Red Bull – BORA – hansgrohe, Santiago Buitrago, quien asumirá un nuevo reto en el NSN Cycling Team, Juan Sebastián Molano, que llega al Lotto Intermarché y Juan Guillermo Martínez, quien seguirá en el Team Picnic PostNL.
Diego Pescador – 21 años (Movistar Team) *Con contrato hasta 2027
Juan Guillermo Martínez – 22 años (Team Picnic PostNL) *Con contrato hasta 2027
Juan Felipe Rodríguez – 23 años (EF Education – EasyPost) *Con contrato hasta 2028
Santiago Buitrago – 27 años (NSN Cycling Team) *Con contrato hasta 2029
Einer Rubio – 28 años (Movistar Team) *Con contrato hasta 2028
Harold Tejada – 29 años (Netcompany INEOS) *Con contrato hasta 2027
Iván Ramiro Sosa – 29 años (EF Education – EasyPost) *Con contrato hasta 2028
Daniel Felipe Martínez – 30 años (Red Bull – BORA – hansgrohe) *Con contrato hasta 2027
Brandon Rivera – 30 años (Netcompany INEOS) *Con contrato hasta 2028
Juan Sebastián Molano – 32 años (Lotto Intermarché) *Con contrato hasta 2028
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Edwin Fernando Gómez, primer líder de la Vuelta del Futuro tras ganar la contrarreloj inicial
Luego de una gran actuación, Edwin Fernando Gómez (Boyacá Minera El Morro) ganó este jueves la contrarreloj que sirvió para darle apertura a la Vuelta del Futuro en la rama masculina.
Sin duda, una vibrante batalla contra el cronómetro se vivió en el departamento de Santander, en el que el boyacense fue el más rápido. Al final, el podio del día lo completaron Johan Sebastián Bacca (Liga Norte de Santander – Indenorte) 2° y Edwar Ramírez (Liga de Cundinamarca) 3°.
El inicio de la carrera para los prejuveniles se llevó a cabo con una crono de 8 kilómetros por las calles del municipio de San Gil. En esta nueva edición 163 ciclistas de 28 equipos tomaron la partida.
La carrera, considerada la principal plataforma de proyección para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, continuará este viernes con la disputa de la segunda etapa de 51 kilómetros entre la localidad de Macanillo y el municipio de Páramo, en el departamento de Santander.
Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 – Rama Masculina
Resultados Etapa 1 *CRI » San Gil (8 km)
|1
|Edwin Fernando Gómez
|Boyacá Minera El Morro
|21:10
|2
|Johan Sebastián Bacca
|Liga Norte de Santander – Indenorte
|0:13
|3
|Edwar Ramírez
|Liga de Cundinamarca
|0:27
|4
|Juan Camilo Aponte
|Team Boyacá es para Vivirla
|0:29
|5
|Carlos Esterlin
|Bogotá – Esteban Chaves
|0:32
|6
|Johan Ramírez
|Team Boyacá es para Vivirla
|0:40
|7
|Nicolás Rincón
|Capital Bike
|0:45
|8
|Nicolás Ramírez
|Antioquia Sistecrédito
|0:52
|9
|Giovanny Mora
|Fungero Úmbita
|0:55
|10
|Darwin Pantoja
|Nariño Sistemas Palacios
|0:58