Aplastante victoria de Remco Evenepoel en el Trofeo Serra Tramuntana con destaque de Diego Pescador

Fiel a su estilo, Remco Evenepoel (Bora Hansgrohe) realizó un ataque lejano para arribar en solitario a la meta y quedarse con un notable triunfo en el Trofeo Serra Tramuntana, tercera prueba de la Challenge de Mallorca que se cumplió este viernes con 154,3 kilómetros de recorrido entre la localidad de Selva y el Santuario de Lluc.

A falta de 50 kilómetros para la meta el belga realizó el movimiento ganador, atrás el trabajo de persecución resultó insuficiente ante la fortaleza del europeo. El podio lo completaron el portugués António Morgado (UAE Team Emirates – XRG) y el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), quienes ocuparon el 2° y el 3° puesto, respectivamente.



Podio del Trofeo Serra Tramuntana 2026. (Foto © Challenge de Mallorca)

El protagonismo colombiano en esta competencia corrió por cuenta de Diego Pescador (Movistar Team), quien estuvo muy activo en la fase montañosa final. El joven del quindiano, que fue 2° en la Clásica Camp de Morvedre, intentó escaparse y perseguir a Evenepoel, pero el grupo de favoritos lo mantuvo controlado y no le dio ventajas. Al final, el escarabajo se reportó en el puesto 26° a 1:47 del ganador.

El otro nacional en competencia fue Alejandro Callejas, del Petrolike, que llegó un poco más rezagado en la casilla 49° a más de tres minutos del belga Remco Evenepoel.

Este sábado se cumplirá la cuarta prueba de la Challenge de Mallorca, el Trofeo Andratx – Pollença que tendrá un recorrido de 147,8 kilómetros, con llegada en ascenso de tercera categoría. En el palmarés de esta prueba aparece el boyacense Winner Anacona, quien la ganó en 2021.

Resutados Trofeo Serra Tramuntana (1.1)

Selva – Santuari de Lluc (154,3 km)