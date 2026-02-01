¡A pura velocidad! Arne Marit sale victorioso en el Trofeo Palma con César Macías y Antonio Prieto en el top 15

La última carrera de la Challenge de Mallorca 2026 quedó en manos del belga Arne Marit. El corredor del Red Bull – BORA – hansgrohe sorprendió a los favoritos y a pura velocidad se quedó con la victoria, luego de recorrer 158,3 kilómetros en la capital de la isla española de Mallorca.

El europeo aceleró en los últimos metros y logró vencer con suficiencia al alemán Max Kanter (XDS Astana Team) y a su compañero de equipo, el italiano Alessio Magagnotti, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.



Arne Marit, el más rápido en el sprint. (Foto © Challenge De Mallorca)

El mejor latinoamericano, de los siete en competencia, fue el sprinter mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) en un meritorio puesto 11° con el mismo tiempo del ganador, mientras que el colombiano Alejandro Callejas (Petrolike) se reportó en el puesto 90° a 35 segundos.

Marit, que estaba corriendo su primera carrera de la temporada, alcanzó su primer triunfo del año y sucedió en el palmarés de la carrera española de un día al portugués Iuri Leitão, ganador en 2025.

¡QUE FINAL DE CARRERA!



Tremenda victoria de Arnet Marit en el Trofeo Palma del Challenger de Mallorca. #CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/bTxrXwlku7 — DSPORTS (@DSports) February 1, 2026



Podio del Trofeo Palma 2026. (Foto © Challenge De Mallorca)

Resultados Trofeo Palma (1.1)

Marratxí – Palma (158,3 km)

1 Arne Marit Red Bull – BORA – hansgrohe 3:26:24 2 Max Kanter XDS Astana Team m.t. 3 Alessio Magagnotti Red Bull – BORA – hansgrohe m.t. 4 Iúri Leitão Caja Rural – Seguros RGA m.t. 5 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta m.t. 6 Enrico Zanoncello Bardiani CSF 7 Saber m.t. 7 Dylan Groenewegen Unibet Rose Rockets m.t. 8 Marc Brustenga Equipo Kern Pharma m.t. 9 Manuel Peñalver Team Polti VisitMalta m.t. 10 Giacomo Villa Petrolike m.t.