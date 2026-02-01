Arianna Fidanza suma más victorias para el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi y se queda con la Pionera Race

!Cero y van dos para Italia! Arianna Fidanza (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) ganó la Pionera Race. La italiana fue la más rápida de un grupo reducido, luego de un recorrido de 71 kilómetros entre Gandia y Cocentaina.

La italiana consiguió el triunfo al sprint, después de trabajar en los momentos clave de carrera para mantenerse con posibilidades hasta el final. Una victoria más para el casillero del equipo vasco que sigue sumando puntos en el ranking tras los conseguidos, especialmente por la colombiana Paula Patiño, en El Salvador.

Fidanza, que alcanzó su primera victoria de la temporada, sucedió en el palmarés de la novel carrera española a su compatriota Débora Silvestri, campeona del año pasado. El podio lo completaron la francesa Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) y la noruega Oda Aune Gissinger (Hitec Products – Fluid Control), quienes terminaron 2° y 3° respectivamente.

La segunda edición de la Pionera Race, que no contó con participación colombiana, tuvo en competencia a dos suramericanas: la paraguaya Agua Marina Espínola (Team Abadie Magnan) en la casilla 51° y a la ecuatoriana Natalia Vasquez (Eneicat – CMTeam) en el puesto 32°.

✌️🏆 Victoria de Arianna Fidanza en la Pionera Race



👊 Se ha impuesto en el sprint final en Concentaina #EsenciaCiclista #PioneraRace #Ciclismo pic.twitter.com/UidxglPHVM — Esencia Ciclista (@EsenciaCiclista) February 1, 2026

Resultados Pionera Race-SCV (1.1)

Gandia – Cocentaina (71 km)

1 Arianna Fidanza Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 2:10:15 2 Laura Asencio Ma Petite Entreprise m.t. 3 Oda Aune Gissinger Hitec Products – Fluid Control m.t. 4 Karolina Perekitko Mayenne Monbana My Pie m.t. 5 Karin Söderqvist Hitec Products – Fluid Control m.t. 6 Debora Silvestri Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 0:01 7 Noémie Thomson DAS – Hutchinson 0:01 8 Alice Coutinho Mayenne Monbana My Pie 0:01 9 Marine Allione Mayenne Monbana My Pie 0:01 10 Clémence Latimier Ma Petite Entreprise 0:01