Tommaso Bessega gana el Grand Prix de Plouay con Jonathan Guatibonza y José Juan Prieto en el top 10

El sprint final del Grand Prix de Plouay tuvo un cierre con mucho suspenso y pura estrategia, marcado por una feroz persecución en los kilómetros decisivos de la clásica bretona. Al final, la victoria quedó en manos del italiano Tommaso Bessega (Team Polti VisitMalta), luego de recorrer 178,8 kilómetros en la población de Plouay, situada en la región de Bretaña.

El podio de la carrera francesa lo completaron dos corredores galos: Nolann Mahoudo (VC Pays de Loudéac), gran protagonista en la fase final y Hans Rullier (Mayenne-Monbana), quienes terminaron ocupando el 2° y 3° puesto, respectivamente.

En cuanto a los tres latinoamericanos en competencia, el colombiano Jonathan Guatibonza (Movistar Team Academy) fue el mejor en la 7° posición, seguido del mexicano José Juan Prieto (Centre Mondial du Cyclisme), quien finalizó en la 8° casilla y del boliviano Mario Sánchez (Centre Mondial du Cyclisme), que cerró el top 10.

Los últimos kilómetros fueron espectaculares, con un pelotón rodando completamente estirado intentando cazar al ciclista local Nolann Mahoudo, quien se lanzó con valentía al ataque, logrando abrir una brecha que parecía definitiva con respecto al grupo perseguidor.

Mahoudo entregó sus últimas fuerzas en solitario frente al viento de Bretaña, pero la presión del pelotón fue implacable y el corredor francés fue cazado justo antes del inicio del último kilómetro de la carrera. A pesar de haber sido alcanzado de forma agónica, Mahoudo resistió en las posiciones de vanguardia para disputar la victoria. Sin embargo, en el embalaje masivo definitivo, Tommaso Bessega hizo valer su tremenda punta de velocidad para llevarse con el triunfo.

Resultados Grand Prix de Plouay (1.2)

Plouay – Plouay (178,8 km)