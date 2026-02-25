Ruta
Vuelve el Giro de Cerdeña; dos colombianos estarán con el Petrolike
Tras 15 años de ausencia, una de las carreras históricas del ciclismo italiano regresa a Cerdeña. A partir de este miércoles Juan Diego Quintero y Alejandro Callejas correrán juntos nuevamente con el Petrolike, en una carrera que tendrá cinco etapas.
Los impresionantes paisajes de la isla, la dureza y el espectáculo serán los ingredientes de una competición en cuyo palmarés figuran nombres legendarios como Eddy Merckx, Jacques Anquetil y Peter Sagan, entre otros. Colombia cuenta con un podio de José Rodolfo Serpa, quien fue 2° en la última edición, llevada a cabo en 2011.
En el recorrido tendrá gran relevancia la media montaña desde el primer día, donde la subida a Villanova Monteleone (12 km al 4,6%) y varias cotas no puntuables marcarán el último tramo camino de Bosa. Al día siguiente, la subida a Valico Montecatini (6,5 km al 5,7%) a menos de 30 kilómetros seleccionará la llegada a Carbonia.
La 3ª etapa, con final en Tortolì, al igual que la última en Olbia serán más favorables para el sprint. En medio, la etapa reina del sábado presenta dos largas subidas, una al inicio en el Passo Genna Silana (20km al 4,2%) y otra al final en Su Pradu (12 km al 6%), coronado a 27 kilómetros de la meta en Nuoro.
Recorrido Giro de Cerdeña
| 25/02 | 1ª etapa | Castelsardo – Bosa (189 km)
| 26/02 | 2ª etapa | Oristano – Carbonia (136 km)
| 27/02 | 3ª etapa | Cagliari – Tortolì (168 km)
| 28/02 | 4ª etapa | Arbatax – Nuoro (153 km)
| 01/03 | 5ª etapa | Nuoro – Olbia (177 km)
Tour de Ruanda: Mathijs De Clercqe le gana el duelo a Moritz Kretschy en la cuarta etapa
La cuarta etapa del Tour de Ruanda 2026 quedó en manos de Mathijs De Clercq (Soudal Quick-Step Devo Team). El joven belga fue el mas fuerte de la fuga y logró la victoria, luego de recorrer 127,2 kilómetros entre los distritos de Karongi y Rubavu.
El corredor europeo, de 20 años, que consiguió su primer triunfo como profesional, le ganó el duelo al alemán Moritz Kretschy (NSN Development Team). Tercero entró el belga Mauro Cuylits (Lotto – Groupe Wanty).
Con relación al único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) llegó rezagado, finalizando en la casilla 62° a más de 24 minutos del ganador.
En cuanto a la clasificación general, neerlandés Jurgen Zomermaand (Development Team Picnic PostNL) le cedió el liderato al pedalista teutón Moritz Kretschy (NSN Development Team).
La carrera africana continuará este jueves con la quinta etapa, una jornada ondulada de 82 kilómetros, que se disputará en el distrito costero de Rubavu, situado a orillas del lago Kivu en el oeste de Ruanda.
Tour du Rwanda (2.1)
Resultados etapa 4 | Karongi – Rubavu (127,2 km)
|1
|Mathijs De Clercq
|Soudal Quick-Step Devo Team
|3:05:55
|2
|Moritz Kretschy
|NSN Development Team
|m.t.
|3
|Mauro Cuylits
|Lotto – Groupe Wanty
|1:02
|4
|Finlay Tarling
|NSN Development Team
|2:15
|5
|Zac Marriage
|NSN Development Team
|2:15
|6
|Hodei Muñoz
|Soudal Quick-Step Devo Team
|2:15
|7
|Jacob Bush
|Development Team Picnic PostNL
|2:15
|8
|Johannes Adamietz
|REMBE | rad-net
|2:15
|9
|Duarte Marivoet
|Lotto – Groupe Wanty
|2:15
|10
|Merhawi Kudus
|Selección de Eritrea
|2:15
|62
|Jhonatan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|24:58
Clasificación General Individual
|1
|Moritz Kretschy
|NSN Development Team
|14:02:34
|2
|Johannes Adamietz
|REMBE | rad-net
|2:02
|3
|Desta Amaniel
|Team Amani
|2:18
|4
|Duarte Marivoet
|Lotto – Groupe Wanty
|2:32
|5
|Jurgen Zomermaand
|Development Team Picnic PostNL
|4:07
|6
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|4:27
|7
|Henrique Avancini *Brasil
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|4:29
|8
|Henrique Bravo *Brasil
|Soudal Quick-Step Devo Team
|4:30
|9
|Merhawi Kudus
|Selección de Eritrea
|4:32
|10
|Sebastián Castro
|Movistar Team Academy
|4:34
|67
|Jhonatan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|52:57
Giro de Cerdeña: Nicolo Garibbo sale victorioso en la jornada inaugural y es el primer líder
El italiano Nicolo Garibbo (Team UKYO) ganó la primera etapa del Giro de Cerdeña y es el primer líder de la carrera italiana. La jornada inaugural, que contó con un recorrido de 189,9 kilómetros, se disputó entre las poblaciones de Castelsardo y Bosa.
Garibbo, de 26 años, obtuvo su primer triunfo de la temporada por delante de su compatriota Filippo Zana (Soudal Quick-Step) y del español Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Juan Diego Quintero (Petrolike) arribó en el puesto 46°, mientras que Alejandro Callejas (Petrolike) hizo su ingreso en la casilla 58°, ambos a más de tres minutos del vencedor del primer capítulo, de los cinco pactados.
La fuga del día la protagonizaron el panameño Roberto Carlos González (Solution Tech NIPPO Rali), el británico Hamish Armitt (Team Novo Nordisk), el austriaco Philipp Hofbauer (Team Vorarlberg) y los italianos Matteo Spreafico (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) y Cristian Remelli (General Store – Essegibi – F.Lli Curia).
La ronda sarda continurá este jueves con la segunda etapa, una jornada ondulada de 136,3 kilómetros entre las localidades italianas de Oristano y Carbonia, que incluye tras pasos montañosos categorizados.
Giro di Sardegna (2.1)
Resultados Etapa 1 | Castelsardo – Bosa (189,8 km)
|1
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|4:39:09
|2
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|,,
|3
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|,,
|4
|Gianmarco Garofoli
|Soudal Quick-Step
|,,
|5
|Giacomo Ballabio
|Team Vorarlberg
|0:53
|6
|Louis Vervaeke
|Soudal Quick-Step
|,,
|7
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|,,
|8
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|,,
|9
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|,,
|10
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|,,
|46
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|3:20
|58
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|3:20
Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: definida la nómina de la Selección Colombia
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la nómina oficial de la Selección Colombia que representará al país en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, certamen que se disputará del 16 al 22 de marzo en Montería, Córdoba.
El evento continental reunirá a los mejores exponentes del ciclismo de América en las pruebas de contrarreloj individual (CRI) y ruta, en las categorías élite, Sub-23 y juvenil, tanto en damas como en varones.
Categoría Élite Masculina
Walter Vargas (Team Medellín) – CRI / Ruta
Rodrigo Contreras (NU Colombia) – CRI / Ruta
Álvaro José Hodeg (Team Medellín) – Ruta
Fernando Gaviria (Team Caja Rural) – Ruta
Nicolás David Gómez (GW Erco Sportfitness) – Ruta
Wilmar Paredes (Team Medellín) – Ruta
Categoría Sub-23 Masculina
Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Juan Diego Quintero (Petrolike) – CRI / Ruta
William Colorado (NU Colombia) – Ruta
Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) – Ruta
Cristian Damián Vélez (Team Sistecrédito) – Ruta
Alejandro Peña (NU Colombia) – Ruta
Categoría Juvenil Masculina
José Manuel Posada (Antioquia) – CRI / Ruta
Emmanuel Restrepo (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa) – Ruta
Andrés Shaffit Talero (Threshold Team Milosafers) – Ruta
Óscar Iván Restrepo (Team General Sistem) – Ruta
Simón Loaiza (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Élite Femenina
Diana Carolina Peñuela Martínez (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Camila Andrea Valbuena Roa (Bogotá IDRD) – CRI / Ruta
Laura Daniela Rojas Capera (Team Sistecrédito) – Ruta
Juliana Londoño David (Team Picnic–PostNL) – Ruta
Jannie Milena Salcedo Zambrano (BMC Patobike) – Ruta
Luciana Osorio Betancur (Orgullo Paisa) – Ruta
Juvenil Femenina
Estefanía Castillo López (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Lineth Valentina García Arias (Liga de Cundinamarca) – CRI / Ruta
Salomé Vargas Alzate (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Ana María Cifuentes Gómez (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Alix Nicolle Sanabria Moreno (Ciclismo Capital LMC) – Ruta
Emelith Rodríguez Flórez (Liga de Antioquia) – Ruta
Adicionalmente, la convocatoria contempla un grupo de suplentes por categoría que estarán disponibles ante cualquier eventualidad. En la rama élite masculina fueron designados Brayan Stiven Sánchez (Team Medellín) y Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito); en Sub-23 masculino, Andrés Sebastián Umbarila (SHC Cycling Team); en juvenil masculino, Juan Esteban Canchón (Ciclística Trivigliese); en élite femenina, Diana Corrales (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) y Samara Bedoya (Team Sistecrédito); y en juvenil femenina, Valeria Vargas (Team Sistecrédito), completando así la estructura deportiva prevista por la Federación Colombiana de Ciclismo para el Campeonato Panamericano de Ruta 2026 en Montería.
El equipo estará dirigido por el seleccionador nacional William David Vargas, con el respaldo de los mecánicos Óscar de Jesús Guiral, Juan Felipe Vallejo y Zimael Mejía Garcés, además del grupo de masajistas conformado por Daniel Rincón Mariño, José Danilo Suárez Cárdenas y María Camila Muñoz Neira.
Colombia afrontará este Campeonato Panamericano de Ruta con una nómina amplia y equilibrada, que combina experiencia internacional en la categoría élite con el talento emergente de las divisiones Sub-23 y juvenil, en un evento que además tendrá como sede territorio nacional, lo que representa un impulso adicional para el ciclismo colombiano ante su afición.
*Con Información de Fedeciclismo