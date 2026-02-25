Vuelve el Giro de Cerdeña; dos colombianos estarán con el Petrolike

Tras 15 años de ausencia, una de las carreras históricas del ciclismo italiano regresa a Cerdeña. A partir de este miércoles Juan Diego Quintero y Alejandro Callejas correrán juntos nuevamente con el Petrolike, en una carrera que tendrá cinco etapas.

Los impresionantes paisajes de la isla, la dureza y el espectáculo serán los ingredientes de una competición en cuyo palmarés figuran nombres legendarios como Eddy Merckx, Jacques Anquetil y Peter Sagan, entre otros. Colombia cuenta con un podio de José Rodolfo Serpa, quien fue 2° en la última edición, llevada a cabo en 2011.

En el recorrido tendrá gran relevancia la media montaña desde el primer día, donde la subida a Villanova Monteleone (12 km al 4,6%) y varias cotas no puntuables marcarán el último tramo camino de Bosa. Al día siguiente, la subida a Valico Montecatini (6,5 km al 5,7%) a menos de 30 kilómetros seleccionará la llegada a Carbonia.

La 3ª etapa, con final en Tortolì, al igual que la última en Olbia serán más favorables para el sprint. En medio, la etapa reina del sábado presenta dos largas subidas, una al inicio en el Passo Genna Silana (20km al 4,2%) y otra al final en Su Pradu (12 km al 6%), coronado a 27 kilómetros de la meta en Nuoro.

Recorrido Giro de Cerdeña

| 25/02 | 1ª etapa | Castelsardo – Bosa (189 km)

| 26/02 | 2ª etapa | Oristano – Carbonia (136 km)

| 27/02 | 3ª etapa | Cagliari – Tortolì (168 km)

| 28/02 | 4ª etapa | Arbatax – Nuoro (153 km)

| 01/03 | 5ª etapa | Nuoro – Olbia (177 km)