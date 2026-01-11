Connect with us

Ruta

Vuelta al Táchira: así quedaron los colombianos en la general luego de la tercera jornada

Publicado

Hace 26 mins

el

El sexteto del GW Erco SportFitness en la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © GW Erco SportFitness)
Ruta

Santos Tour Down Under 2026: la primera carrera del World Tour del año tendrá en competencia a dos colombianos

Publicado

Hace 1 hora

el

11 enero, 2026

Por

El pedalista bogotano Santiago Buitrago tendrá su primer reto del año con el Bahrain - Victorious en el Santos Tour Down Under 2026. (Foto RMC © Gilberto Chocce)
Ruta

Vuelta al Táchira 2026: Jad Sair Colmenares gana el circuito en San Cristóbal y Enmanuel Viloria sigue líder

Publicado

Hace 2 horas

el

11 enero, 2026

Por

El joven venezolano Jad Sair Colmenares ganó la tercera etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © Prensa Vuelta al Táchira)
Ruta

Ciclo-Retro: inesperados retiros del ciclismo profesional antes de tiempo

Publicado

Hace 3 horas

el

11 enero, 2026

Por

El neerlandés Tom Dumoulin se retiró del ciclismo cuando tenía 31 años. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
