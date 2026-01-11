Ruta
Vuelta al Táchira: así quedaron los colombianos en la general luego de la tercera jornada
La primera carrera del calendario UCI en 2026, la Vuelta al Táchira, en la que siguen en competencia 11 colombianos, vivió su tercera etapa, un circuito San Cristóbal de 115,2 kilómetros.
Transcurridos tres días de competencia, Brandon Vega (GW Erco SportFitness) se mantuvo como el mejor colombiano en el 7° puesto a 3:01 del líder, el venezolano Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en el giro tachirense, luego de tres extenuantes jornadas.
Clasificación General Individual de los Colombianos
|7
|7
|–
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|3:01
|15
|15
|–
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|5:07
|16
|16
|–
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|5:10
|19
|17
|▼2
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|5:29
|20
|24
|▲4
|Miguel Flórez
|Arenas Tlax-Mex
|6:59
|24
|33
|▲9
|Diego Soracá
|Arenas Tlax-Mex
|8:08
|33
|49
|▲16
|Yonatan Castro
|GW Erco SportFitness
|14:15
|40
|25
|▼15
|Yosimar Jerez
|Team Gesprom Evolution
|22:51
|45
|59
|▲14
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|24:10
|57
|58
|▲1
|Nicolás Gómez
|GW Erco SportFitness
|40:50
|59
|55
|▼4
|José Armando García
|Arenas Tlax-Mex
|49:43
Santos Tour Down Under 2026: la primera carrera del World Tour del año tendrá en competencia a dos colombianos
Los organizadores del Tour Down Under anunciaron los participantes de la primera gran cita ciclista del año, en la que fueron confirmados dos colombianos: el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious).
Como es tradición en los últimos años, el calendario World Tour arrancará en 2026 en el continente oceánico, más exactamente en Australia, en la que el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) defenderá el título logrado el año pasado.
Para la edición número 26 de la prueba australiana esta confirmada la presencia de grandes figuras del pelotón internacional como Jay Vine, Adam Yates, Javier Romo, Jack Haig, Ben O’Connor y Matthew Brennan, entre otras estrellas.
La carrera oceánica, que tendrá seis etapas, se disputará desde el martes 20 de enero hasta el domingo 25 de enero y contará con la participación de los 18 equipos de la máxima categoría.
Listado de Preinscritos
Vuelta al Táchira 2026: Jad Sair Colmenares gana el circuito en San Cristóbal y Enmanuel Viloria sigue líder
En un final picando ligeramente hacia arriba, Jad Sair Colmenares (Alcaldía de Torbes Urena Sport C IDT Cediplast) ganó de forma magistral la tercera etapa de la Vuelta al Táchira 2026, un circuito en la ciudad de San Cristóbal de 115,2 kilómetros.
El joven corredor venezolano, que alcanzó la victoria más importante de su corta carrera, superó a sus compatriotas Germán Rincón (Alicanto Consulting G Kino Táchira) y Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor colombiano fue Miguel Flórez (Arenas Tlax-Mex) en la 7° posición y el más destacado del GW Erco SportFitness fue Camilo Gómez en el puesto 11°, ambos con el mismo tiempo del ganador.
Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el joven venezolano Winston Maestre (Lotería del Táchira Servitel), que estará el resto de la temporada con el equipo de desarrollo del Caja Rural. El pedalista de 19 años estuvo rodando sólo en los últimos giros, sin embargo, en la última vuelta del circuito fue neutralizado por el pelotón.
En cuanto a la clasificación general se presentaron pequeños cambios con Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) firme en el liderato. Al venezolano ahora lo escolta su coterráneo Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga) y el podio parcial lo completa el ecuatoriano Brayan Obando (GW Erco SportFitness).
El giro tachirense continuará este lunes con la cuarta etapa, una jornada montañosa de 162,9 kilómetros que se disputará entre La Fría y Mérida, en un final en alto de primera categoría.
Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)
Resultados Etapa 3 | San Cristóbal – San Cristóbal (115,2 km)
|1
|Jad Sair Colmenares
|Alcaldía de Torbes Urena Sport C IDT Cediplast
|2:50:34
|2
|Germán Rincón
|Alicanto Consulting G Kino Táchira
|m.t.
|3
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|m.t.
|4
|Anderson Paredes
|Selección de Venezuela
|m.t.
|5
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|m.t.
|6
|Antoni Quintero
|Alicanto Consulting G Kino Táchira
|m.t.
|7
|Miguel Flórez
|Arenas Tlax-Mex
|m.t.
|8
|Carlos Gálviz
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|m.t.
|9
|Yenfron Guerrero
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|m.t.
|10
|Arlex Méndez
|Alicanto Consulting G Kino Táchira
|m.t.
|11
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|12
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|13
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|14
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|15
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|m.t.
|18
|Diego Soracá
|Arenas Tlax-Mex
|0:11
|22
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|0:19
|31
|Yonatan Castro
|GW Erco SportFitness
|0:49
|32
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|0:49
|45
|Yosimar Jerez
|Team Gesprom Evolution
|15:48
|60
|Nicolas Gómez
|GW Erco SportFitness
|17:34
|62
|José Armando García
|Arenas Tlax-Mex
|26:50
|OTL
|Jorge Luis Rojas
|Team Fam Birdman Level Up
|51:26
Clasificación General Individual
|1
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|13:45:33
|2
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|2:08
|3
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|2:09
|4
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira Servitel
|2:32
|5
|Germán Rincón
|Alicanto Consulting G Kino Táchira
|2:38
|6
|Franklin Chacón
|Lotería del Táchira Servitel
|,,
|7
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|3:01
|8
|Antoni Quintero
|Alicanto Consulting G Kino Táchira
|3:43
|9
|Francisco Peñuela
|Selección de Venezuela
|3:50
|10
|Kristian Méndez
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|3:56
|11
|José Aragoza
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|4:31
|12
|Johakson Rodríguez
|Alcaldía de Torbes Urena Sport C IDT Cediplast
|4:43
|13
|Arlex Méndez
|Alicanto Consulting G Kino Táchira
|4:56
|14
|Jad Sair Colmenares
|Alcaldía de Torbes Urena Sport C IDT Cediplast
|5:00
|15
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|5:07
|16
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|5:10
|19
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|5:29
|20
|Miguel Flórez
|Arenas Tlax-Mex
|6:59
|24
|Diego Soracá
|Arenas Tlax-Mex
|8:08
|33
|Yonatan Castro
|GW Erco SportFitness
|14:15
|40
|Yosimar Jerez
|Team Gesprom Evolution
|22:51
|45
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|24:10
|57
|Nicolás Gómez
|GW Erco SportFitness
|40:50
|59
|José Armando García
|Arenas Tlax-Mex
|49:43
Ciclo-Retro: inesperados retiros del ciclismo profesional antes de tiempo
La retirada de forma repentina del británico Simon Yates con apenas 33 años, es solo un ejemplo más de un gran talento que abandona el ciclismo antes de tiempo. El año pasado teníamos un caso similar con el sprinter australiano Caleb Ewan, ganador de cinco etapas en el Giro, que a los 30 años decidió colgar la bicicleta.
Quien no recuerda el caso del neerlandés Tom Dumoulin, otro ejemplo reciente, pero a su nombre se suma una larga lista de ciclistas que colgaron la bicicleta antes de tiempo. Sin ir más lejos, en 2019 lo hizo Marcel Kittel, siendo el mejor velocista, y en 2021 el italiano Fabio Aru, que también dijo que tenía suficiente con 31 años.
Sin duda, las exigencias del ciclismo actual son altísimas, excesivas en determinados casos, es por esto que los pedalistas decidan hacer un alto en el camino y poner punto y final a una ya dura y exigente carrera deportiva antes de tiempo, sino pregúntele a Carlos Betancur y a Didier Merchán.
Recientemente, en el portal Cyclingnews, el ganador del Giro de Italia 2022, Jai Hindley, explicaba como es de difícil que los ciclistas actuales aguanten como en el pasado. “No espero que los chicos de ahora puedan correr o vivir a esta intensidad durante 10 o 15 años como antes”.
En 2025 más de cinco corredores del World Tour menores de 30 dejaron el ciclismo profesional. A raíz de esto, la Revista Mundo Ciclístico, quiso hacer una lista con los ciclistas que se retiraron antes de tiempo.
El australiano Caleb Ewan se retiró a los 30 años
El neerlandés Tom Dumoulin se retiró a los 31 años
El italiano Fabio Aru se retiró a los 31 años
El alemán Marcel Kittel se retiró a los 31 años
El británico Simon Yates se retiró a los 33 años
El español Óscar Pelegrí se retiro a los 30 años
El estadounidense Taylor Phinney se retiró a los 29 años
El danés Jonas Gregaard se retiró a los 29 años
El colombiano Carlos Betancur se retiró a los 30 años
El colombiano Didier Merchán se retiró a los 23 años