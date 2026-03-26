Ruta
Volta a Catalunya: Ethan Vernon se lleva la cuarta etapa y Dorian Godon sigue líder
En el primer acercamiento tenue con la montaña, Ethan Vernon (NSN Cycling Team) ganó la cuarta etapa de la Volta a Catalunya 2026, disputada sobre un trayecto de 151 kilómetros, entre las localidades Mataró y Camprodón.
El pedalista británico le ganó en el embalaje el duelo al líder, el francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers). Tercero entró el inglés Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a los colombianos, se reportaron en meta así: Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en el puesto 31°, Nairo Quintana (Movistar Team) 84°, Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 85°, Einer Rubio (Movistar Team) 125° y Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) 149°.
Con relación a la clasificación general no se presentaron cambios y Dorian Godon (INEOS Grenadiers) mantuvo el liderato aventajando por 13 segundos a Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team). El podio parcial lo completa Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 14 segundos.
La edición 105 de la ronda catalana, continuará este viernes con la quinta etapa, una jornada ideal para los escaladores de 155,3 kilómetros entre La Seu d’Urgell y La Molina/Coll de Pal, que incluye cinco puertos de montaña y un final en alto de categoría especial.
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Mataró – Camprodón (151 km)
|1
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|04:01:03
|2
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|3
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|5
|Magnus Cort
|Uno-X Mobility
|m.t.
|6
|David González
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|7
|Mathieu Kockelmann
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|8
|Alberto Dainese
|Soudal Quick-Step
|+ 00
|9
|Noah Hobbs
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|10
|Mark Stewart
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|31
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|84
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|85
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|125
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:43
|149
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|2:15
Ruta
Sensacional 1-2 del Nu Colombia en la etapa reina de la Vuelta al Valle con Javier Jamaica y Cristián Muñoz
El equipo de ciclismo Nu Colombia firmó una histórica actuación en la etapa reina de la Vuelta al Valle 2026 con la victoria de Javier Jamaica en el exigente final en alto en Villa María, resultado que además le permitió asumir el liderato de la ronda azucarera.
En una jornada de máxima exigencia, el escuadrón morado impuso condiciones en el ascenso de categoría especial, donde Jamaica se mostró sólido en los kilómetros definitivos para cruzar en primer lugar la línea de meta, respaldado por una brillante actuación colectiva que marcó diferencias en la clasificación general.
El protagonismo del Nu Colombia se consolidó con el segundo lugar de Cristián Muñoz, a 37 segundos, completando un sobresaliente resultado en la etapa clave del giro vallecaucano. La jornada reina permitió seleccionar a los principales aspirantes al título, con el equipo dirigido por Raúl y Gabriel Jaime Mesa controlando los momentos decisivos y posicionando a sus corredores en los máximos puestos de privilegio.
Javier Jamaica inscribió su nombre y el del Nu Colombia en lo más alto de la clasificación general individual, con una diferencia de 1:13 sobre Wilson Peña (SIS) y de 1:39 sobre el tricampeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, que tras vestirse de líder ayer en la CRI, le cedió hoy la camiseta a su compañero de equipo.
“Sabíamos que esta era la etapa que iba a definir la carrera. El equipo trabajó de manera impecable desde el inicio y en el ascenso final pude responder al esfuerzo. Es una victoria muy importante, pero sobre todo es el resultado del trabajo colectivo que venimos haciendo desde el inicio de la Vuelta al Valle”, señaló Javier Jamaica tras enfundarse la camiseta de líder.
La Vuelta al Valle 2026 continuará este viernes con la cuarta y penúltima etapa, un recorrido de 124,4 kilómetros entre Buga y Sevilla, donde el equipo de ciclismo Nu Colombia buscará defender el lideratoantes del circuito final el sábado en Palmira.
Resultados Tecera Etapa Vuelta al Valle (180 km)
|1
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|4:02:22
|2
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|0:37
|3
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:37
|4
|Juan Carlos López
|GW Erco Sportfitness
|0:50
|5
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Sportfitness
|0:50
|6
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|1:03
|7
|Róbinson López
|GW Erco Sportfitness
|1:12
|8
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|1:24
|9
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|1:26
|10
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|1:31
Clasificación General Individual
|1
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|8:21:49
|2
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|1:13
|3
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|1:39
|4
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Sportfitness
|1:52
|5
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|2:04
|6
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|2:06
|7
|Juan Carlos López
|GW Erco Sportfitness
|2:11
|8
|Róbinson López
|GW Erco Sportfitness
|2:19
|9
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|2:25
|10
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|2:41
Ruta
Santiago Mesa prende el turbo y gana de forma espectacular la segunda etapa de la Volta Alentejo
En un final a pura velocidad, el colombiano Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn Cycling Team) fue el apabullante ganador de la segunda etapa de la Volta Alentejo, que contó con 169,5 kilómetros de recorrido entre Ferreira do Alentejo y Montemor-o-Novo.
El sprinter antioqueño, de 28 años, que consiguió su segunda victoria en la presente temporada, logró vencer al argentino Nicolás Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé) y al español Albert Roca (Caja Rural-Alea) tras un espectacular sprint.
En cuanto a los otros dos colombianos en competencia, Adrián Bustamente (GI Group Holding – Simoldes – UDO) ingresó en el puesto 23° y Jesus David Peña (Efapel Cycling) en la casilla 45°, los dos cediendo tiempo con su compatriota.
La prestigiosa carrera portuguesa continuará este viernes con la tercera etapa, una jornada al cronómetro de 23,2 kilómetros por los alrededores de la villa portuguesa de Crato, en el Distrito de Portalegre.
Volta ao Alentejo (2.2)
Resultados Etapa 2 | Ferreira do Alentejo – Montemor-o-Novo (160,5 km)
|1
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|3:52:07
|2
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:02
|3
|Albert Roca
|Caja Rural-Alea
|0:04
|4
|Francisco Campos
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:04
|5
|Andoni López
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:04
|6
|Diogo Gonçalves
|Efapel Cycling
|0:04
|7
|Moritz Mauss
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:04
|8
|Enea Sambinello
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:04
|9
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:04
|10
|Magnus Carstensen
|EF Education-Aevolo
|0:04
|23
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:12
|45
|Jesus David Peña
|Efapel Cycling
|0:22
Clasificación General Individual
|1
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|7:48:03
|2
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:04
|3
|Roger Pareta
|Movistar Team Academy
|0:07
|4
|Albert Roca
|Caja Rural – Alea
|0:10
|5
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:13
|6
|Francisco Campos
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:14
|7
|Andoni López
|Anicolor / Campicarn
|0:14
|8
|Moritz Mauss
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:14
|9
|Linus Larsson
|EF Education – Aevolo
|0:14
|10
|Daan Dijkman
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:14
|27
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:20
|64
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:26
Ruta
Vuelta al Valle 2026: Laura Rojas se impone en la etapa reina y Camila Valbuena salva el liderato
En un final picando hacia arriba, Laura Rojas (Team Sistecrédito) se impuso en la segunda jornada de la Vuelta al Valle 2026 en la rama femenina. La pedalista huilense fue la mas fuerte en el exigente recorrido de 101,2 kilómetros, que terminó en el corregimiento de Villamaría.
La victoria en la catalogada etapa reina la cumplió después de 3 horas, 09 minutos y 54 segundos. En el segundo puesto arribó Angie Mariana Londoño (Oro Express) y tercera se reportó la líder, Camila Valbuena (IDRD-Liga de Bogotá) a 5 segundos de la ganadora.
Con su tercer puesto la bogotana Camila Valbuena (IDRD-Liga de Bogotá) salvó el liderato en la carrera vallecaucana. A la pedalista capitalina la escoltan la campeona nacional de ruta Laura Rojas (Team Sistecrédito) a tan solo 4 segundos y la antioqueña Jessenia Meneses (Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia) a 39 segundos.
La ronda vallecaucana para mujeres continuará este viernes con la tercera y penúltima etapa, que se disputará entre los municipios de Buga y Sevilla.
Resultados Segunda Etapa Vuelta al Valle (101,2 km)
|1
|Laura Rojas
|Team Sistecrédito
|3:09:54
|2
|Angie Mariana Londoño
|Oro Express
|0:03
|3
|Camila Valbuena
|IDRD – Liga de Ciclismo de Bogotá
|0:05
|4
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia
|0:20
|5
|Sara Juliana Moreno
|Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia
|0:23
|6
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|1:44
|7
|Elvia Cárdenas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|2:21
|8
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|3:04
|9
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|3:08
|10
|Estefanía Herrera
|Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia
|3:46
Clasificación General Individual
|1
|Camila Valbuena
|IDRD – Liga de Ciclismo de Bogotá
|3:35:35
|2
|Laura Rojas
|Team Sistecrédito
|0:04
|3
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia
|0:39
|4
|Angie Mariana Londoño
|Oro Express
|1:10
|5
|Sara Juliana Moreno
|Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia
|1:13
|6
|Elvia Cárdenas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:46
|7
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|2:06
|8
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|3:06
|9
|Estefanía Herrera
|Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia
|3:21
|10
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|3:54