Ruta
Santiago Umba se luce en Austria y conquista el GP Vorarlberg
El pedalista boyacense Santiago Umba fue el sorprendente vencedor de la décima quinta edición del GP Vorarlberg, carrera austriaca del calendario UCI, que contó con un recorrido ondulado de 163,1 kilómetros por los alrededores de la localidad de Nenzing, en el extremo oeste de Austria.
El joven escarabajo fue el más rápido en la definición y se impuso en un sprint de tres corredores. El podio lo completaron su compañero de equipo, el suizo Alexandre Balmer (Solution Tech NIPPO Rali) y el polaco Patryk Goszczurny (Team Visma | Lease a Bike Development), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Umba, de 23 años, que conquistó su primera victoria con el equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali, sucedió en el palmarés de la novel carrera al esloveno Jaka Marolt, ganador del año pasado.
El nacido en Arcabuco, Boyacá, que corrió su octava competencia del año, alcanzó su segundo podio de la temporada tras terminar tercero en el Istrian Spring Tour 2026, carrera disputada en Croacia en el mes de marzo.
Resultados GP Vorarlberg p/b Radhaus Rankweil (1.2)
Nenzing – Nenzing (163,1 km)
|1
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|3:50:15
|2
|Alexandre Balmer
|Solution Tech NIPPO Rali
|,,
|3
|Patryk Goszczurny
|Team Visma | Lease a Bike Development
|,,
|4
|Andrea Piras
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:06
|5
|Emanuel Zangerle
|Team Vorarlberg
|0:14
|6
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|,,
|7
|Václav Ježek
|Kasper crypto4me
|,,
|8
|Richard Riška
|Hrinkow Advarics
|,,
|9
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|,,
|10
|José María García
|MaxSolar – Raymon
|,,
Ruta
Brandon Vega segundo en el critérium del Tour de Gila; Walter Vargas sigue líder de la general
En una jornada vibrante en el centro de Silver City al estilo critérium, Brandon Vega firmó un destacado segundo lugar tras una carrera de alta exigencia, mientras que Walter Vargas defendió con éxito su liderato en la clasificación general individual.
La competencia, disputada sobre un circuito urbano de 69,5 kilómetros, terminó realizándose bajo un clima agradable y vientos suaves, condiciones ideales para una jornada rápida pero exigente. Desde la primera vuelta se conformó una fuga de tres corredores que nunca dio tregua al pelotón, consolidando diferencias de hasta 30 segundos y manteniéndose firme hasta la meta.
Vega fue protagonista absoluto, rodando todo el día en la escapada y demostrando fortaleza a lo largo del trayecto. En el sprint final, el bogotano cruzó en la segunda posición, solo por detrás del estadounidense Patrick Welch (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery). Tercero se reportó el norteamericano Cole Kessler (Modern Adventure Pro Cycling).
“Fue un criterio muy duro, uno de los más exigentes que he hecho. Estuve todo el día en la fuga, eso le da más mérito al resultado. Faltó poco para la victoria, pero estoy contento”, señaló Vega tras la etapa.
El plan inicial del equipo era jugar sus cartas al final, pero la dinámica de carrera cambió rápidamente: “Se me dio la fuga y el profe me dijo que la mantuviéramos hasta meta. Trabajamos muy bien juntos para sostener la diferencia”, añadió.
Con este resultado, el GW Erco Shimano no solo celebró un nuevo podio, sino que mantuvo intactas sus aspiraciones, respaldadas además por el sólido rendimiento de Robinson López, quien continúa al frente de la clasificación de la montaña.
La carrera estadounidense finalizará este domingo con la quinta y última etapa, una jornada montañosa de 161,9 kilómetros de recorrido entre Silver City y Piños Altos (Estado de Nuevo México), donde conoceremos al sucesor del estadounidense Kieran Haug, campeón el año pasado.
RESULTADOS CUARTA ETAPA
Ruta
José Misael Urián le da otra victoria a Colombia en la Vuelta Bantrab; César Guavita a una jornada del título
Se disputó la cuarta etapa de la Vuelta a Bantrab 2026 y los escarabajos siguieron dando de qué hablar en territorio guatemalteco. Esta vez la victoria le correspondió a José Misael Urián (Team Sistecredito), luego de recorrer 152,5 kilómetros entre El Migrante Salcajá y Patzicía.
Los colombianos volvieron a ser grandes animadores, esta vez de la penúltima jornada haciendo el 1-2. David Santiago Gómez (Orgullo Paisa) entró segundo a la rueda de su compatriota y tercero se reportó el guatemalteco Edwin Sam (Decorabaños – Bantrab).
El bogotano César Guavita (Team Best PC) se mantuvo como líder, y quedó a una jornada de sumar un gan título a su palmarés deportivo. El capitalino no tuvo ningún inconveniente para mantenerse al frente de la clasificación general individual.
La carrera chapina finalizará este domingo con la quinta y última etapa, una jornada totalmente llana de 100 kilómetros en la capital guatemalteca, donde conoceremos al sucesor del colombiano Wilson Peña, campeón del año pasado.
Vuelta Bantrab (2.2)
Resultados Etapa 4 | El Migrante Salcajá – Patzicía (152,5 km)
|1
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|3:43:03
|2
|David Santiago Gómez
|Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Edwin Sam
|Decorabaños – Bantrab
|0:06
|4
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:23
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:23
|6
|Wilson Haro
|4WD Rent a Car – Facatativa
|0:23
|7
|Nelson Panjoj
|Eca Electricidad Ciclismo
|0:23
|8
|Kevin Navas
|Best PC Ecuador
|0:23
|9
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:23
|10
|Felipe Toro
|Team Sistecrédito
|0:23
Clasificación General Individual
|1
|César David Guavita
|Team Best PC
|12:56:01
|2
|Yesid Pira
|Hino One La Red Suzuki
|0:05
|3
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:08
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:11
|5
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:14
|6
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:26
|7
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|0:29
|8
|Kevin Navas
|Team Best PC
|0:36
|9
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:42
|10
|Anthony Coque
|Team Best PC
|0:46
Ruta
Sergio Henao se mantiene en la lucha de la general del GP Anicolor tras la 2ª etapa
El equipo de ciclismo Nu Colombia volvió a competir este sábado en el GP Anicolor 2026 con una jornada de transición en la segunda etapa de la carrera portuguesa, disputada entre Oiã (Anicolor) y Costa Nova sobre 169,5 kilómetros, en la que Sergio Henao logró mantenerse bien ubicado en la clasificación general, confirmando el buen arranque del conjunto morado en territorio luso.
La fracción quedó en poder del portugués Iúri Leitão, mientras que Leangel Rubén Linarez y César Martingil completaron las tres primeras posiciones de la jornada, marcada por un recorrido menos selectivo que el del día anterior y favorable para una definición rápida en la llegada a Costa Nova.
Aunque la etapa no generó mayores diferencias en la clasificación general, el Nu Colombia volvió a responder en bloque y consiguió sostener a Sergio Henao, Carlos Gutiérrez, Camilo Ardila y Rodrigo Contreras entre los mejor ubicados de la carrera, en un segundo día de competencia que mantuvo al equipo firme en su propósito de seguir adelante en Portugal para honrar la memoria de Cristian Camilo Muñoz.
El recorrido presentó un trazado de 169,5 kilómetros y cerca de 1.470 metros de desnivel acumulado, con salida desde la sede de Anicolor en Oiã y llegada en Costa Nova, escenario de una jornada que terminó agrupando a buena parte del pelotón principal. En ese contexto, la escuadra dirigida por Raúl Mesa cumplió con el objetivo de mantenerse en carrera y conservar sus opciones en la general de cara al cierre de la ronda portuguesa.
“Ha sido otro día importante para nosotros, no solo en lo deportivo sino también en lo humano. El equipo sigue unido, sigue compitiendo con entereza y con la convicción de llevar presente a Cristian Camilo en cada etapa. Mantenernos cerca del Top 10 de la general nos deja bien posicionados para el cierre y nos motiva a seguir dando lo mejor”, señaló el director técnico Raúl Mesa al término de la jornada.
El GP Anicolor 2026 llegará a su final este domingo 3 de mayo con la tercera etapa entre Mortágua y Águeda, sobre un recorrido de 170,5 kilómetros, jornada definitiva en la que el Nu Colombia buscará cerrar con buena nota su paso por territorio portugués.
Clasificación General Individual
|1
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|8:37:40
|2
|Xabier Berasategi
|Euskaltel-Euskadi
|0:04
|3
|Joan Bou
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:05
|4
|Gotzon Martín
|Euskaltel-Euskadi
|0:05
|5
|Diogo Gonçalves
|Efapel Cycling
|0:06
|6
|Goncalo Carvalho
|Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua
|0:07
|7
|Hugo Nunes
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|0:07
|8
|Alexis Guérin
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:10
|9
|Jonathan Lastra
|Euskaltel-Euskadi
|0:10
|10
|Jorge Galvez
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:10
|11
|Jesús Del Pino
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:10
|12
|Rubén Fernández
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:10
|13
|Rafael Reis
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:10
|14
|Rui Carvalho
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|0:10
|15
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|0:10
|16
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:10
|17
|José Neves
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|0:10
|18
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:10
|19
|David Domínguez
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:10
|21
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:10
|28
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:10
|32
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:24
|36
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|5:05
|37
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|5:05
|65
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|13:17