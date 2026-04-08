Connect with us

Ruta

Amalie Dideriksen conquista la tercera edición del Tour Femenino de la Región Pays de la Loire

Publicado

Hace 21 mins

el

La pedalista escandinava Amalie Dideriksen ganó el Tour Femenino de la Región Pays de la Loire 2026. (Foto © Pays de la Loire)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Ciclo-Retro: un repaso a todos los podios de los colombianos en la Vuelta al País Vasco

Publicado

Hace 2 horas

el

8 abril, 2026

Por

Sergio Henao se vistió de amarillo en la Vuelta al País Vasco
El antioqueño Sergio Henao se vistió de amarillo en la Vuelta al País Vasco 2016. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Óscar Fernández se impone en el prólogo y le da a Nu Colombia el liderato en Anapoima

Publicado

Hace 14 horas

el

7 abril, 2026

Por

El cundinamarqués Óscar Fernández ganó el prólogo de Clásica de Anapoima 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Paul Seixas repite la dosis y se queda con la primera etapa en línea de la Itzulia con Harold Tejada en el top 10

Publicado

Hace 15 horas

el

7 abril, 2026

Por

El joven francés Paul Seixas ganó la primera etapa línea de la Vuelta al País Vasco 2026. (Foto Itzulia Basque Country © Cxcling Creative Agency
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.