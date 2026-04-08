Ruta
Amalie Dideriksen conquista la tercera edición del Tour Femenino de la Región Pays de la Loire
El Tour Femenino de la Región Pays de la Loire, que no contó con participación colombiana, quedó en manos de la danesa Amalie Dideriksen (Cofidis Women Team), después de un recorrido de 129,2 kilómetros entre las localidades francesas de Garnache y Les Sables-d’Olonne.
La escandinava fue la más rápida al sprint de un pelotón femenino internacional de 109 pedalistas. Dideriksen se impuso en la tercera edición de esta carrera europea por delante de las francesas Justine Gegu (Mayenne Monbana My Pie) y Océane Goergen (Vendée Feminine RVC), quienes terminaron en la segunda y tercera posición respectivamente.
El top cinco lo completaron la neerlandesa Florien Bolks (VolkerWessels Cycling Team) y la italiana Fiona Mangan (Mayenne Monbana My Pie), ambas con el mismo tiempo de la ganadora.
Dideriksen, que alcanzó su segundo podio del año, tras ser 3° en NXT Classic, sucedió en el palmarés de la prueba a la neerlandesa Anneke Dijkstra, campeona el año pasado.
Resultados Région Pays de la Loire Tour – Féminin (1.1)
La Garnache – Les Sables-d’Olonne (129,2 km)
|1
|Amalie Dideriksen
|Cofidis Women Team
|3:00:41
|2
|Justine Gegu
|Mayenne Monbana My Pie
|m.t.
|3
|Océane Goergen
|Vendée Feminine RVC
|m.t.
|4
|Florien Bolks
|VolkerWessels Cycling Team
|m.t.
|5
|Fiona Mangan
|Mayenne Monbana My Pie
|m.t.
|6
|Lauren Bates
|Minimax Cycling Team
|m.t.
|7
|Ilona Rouat
|Ma Petite Entreprise
|m.t.
|8
|Julia Borgström
|Kasseien Fiets Huis CT
|m.t.
|9
|Maurène Trégouët
|O’Shea Red Chilli Bikes
|m.t.
|10
|Alizée Rigaux
|Team Breizh Ladies
|m.t.
Ruta
Ciclo-Retro: un repaso a todos los podios de los colombianos en la Vuelta al País Vasco
La Vuelta al País Vasco creada en 1924 bajo el nombre de Gran Premio Excelsior, cuenta con más de 95 años de historia. Una carrera que actualmente se conoce como la Itzulia, bajo esta denominación cumple su edición 65°.
En las últimas ediciones, varios son los colombianos que han logrado colarse entre los tres primeros. A continuación la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los escarabajos en la prestigiosa ronda vasca conocida actualmente como la Itzulia Basque Country.
2022 🥇 Daniel Martinez – 🥈 Ion Izagirre – 🥉 Aleksandr Vlasov
2016 🥇 Alberto Contador – 🥈 Sergio Henao – 🥉 Nairo Quintana
2015 🥇 Joaquín Rodríguez – 🥈 Sergio Henao – 🥉 Ion Izaguirre
2013 🥇 Nairo Quintana – 🥈 Richie Porte – 🥉 Sergio Henao
Ruta
Óscar Fernández se impone en el prólogo y le da a Nu Colombia el liderato en Anapoima
El equipo de ciclismo Nu Colombia comenzó con pie derecho su participación en la Clásica Nacional Ciudad de Anapoima 2026, tras la espectacular victoria de Óscar Fernández en el prólogo disputado este martes sobre 4,5 kilómetros entre San Antonio y Anapoima, resultado que además le permitió vestirse como primer líder de la competencia.
Fernández, nacido hace 25 años en Villapinzón (Cundinamarca), se quedó con el mejor registro de la jornada al detener el cronómetro en 8:02, encabezando una destacada presentación de la escuadra morada en el arranque de la prueba cundinamarquesa.
El buen balance del equipo lo completó Camilo Ardila (+12 seg.), quien finalizó en el tercer lugar de la fracción, confirmando la solidez del Nu Colombia en este primer examen contra el reloj.
“Muy contento por esta victoria y por arrancar la carrera de esta manera. Sabíamos que el prólogo era una etapa muy importante para ubicarnos bien desde el comienzo, y por fortuna se nos dio el resultado. Esto es mérito del trabajo de todo el equipo, que viene haciendo las cosas muy bien, y también es una motivación grande para lo que viene en los próximos días”, señaló Óscar Fernández al término de la jornada.
La Clásica de Anapoima continuará este miércoles 8 de abril con la disputa de la primera etapa en línea, recorrido de 118 kilómetros entre Anapoima, Apulo, Tocaima, peaje Pubenza, y regreso a Tocaima, para después transitar por Viotá, El Colegio, La Mesa y Anapoima, en una jornada de montaña que empezará a perfilar la lucha por la clasificación general.
Clásica de Anapoima 2026
Resultados Prólogo | 4,7 km (San Antonio -> Anapoima)
|1
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|8:02
|2
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:04
|3
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:12
|4
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:13
|5
|Edgar Andres Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:14
|6
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|0:16
|7
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:16
|8
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|0:18
|9
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|0:19
|10
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|0:21
|11
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|0:22
|12
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|0:22
|13
|Róbinson López
|GW Erco SportFitness
|0:23
|14
|Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|0:24
|15
|Sebastián Pinilla
|GW Erco SportFitness
|0:26
RESULTADOS PRÓLOGO
Ruta
Paul Seixas repite la dosis y se queda con la primera etapa en línea de la Itzulia con Harold Tejada en el top 10
El nuevo fenómeno del ciclismo francés y mundial, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) ganó la primera etapa en línea de la Vuelta al País Vasco 2026. El joven corredor galo, que atacó en la fase montañosa, aguantó hasta el final para afianzar su liderato en la carrera vasca tras dos jornadas.
Seixas, de 19 años, cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 4:11:48″, con más de un minuto de ventaja con Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) y con el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) fue el mejor de los nuestros, cerrando el top 10 a 1:43 del ganador, luego le siguió Sergio Higuita (XDS Astana Team) en el puesto 14°, mientras que Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL) entró en la posición 56°, cediendo mas de 11 minutos y Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) se reportó 145° a 21:49 de Seixas.
La Itzulia continuará este miércoles con la disputa de la tercera etapa, una jornada para clasicómanos que llevará a los pedalistas por los alrededores de Basauri, a lo largo de 152,8 kilómetros con dos puertos categorizados.
Itzulia Basque Country (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Pamplona-Iruña – Cuevas de Mendukilo (164,1 km)
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|4:11:48
|2
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|1:25
|3
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:25
|4
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|1:25
|5
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|1:25
|6
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|1:25
|7
|Ion Izagirre
|Cofidis
|1:25
|8
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:25
|9
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|1:31
|10
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:43
|11
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|1:43
|12
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|2:29
|14
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:34
|56
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|11:22
|145
|Brandon Rivera
|Ineos Grenadiers
|21:49
Clasificación General Individual
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|4:28:47
|2
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:59
|3
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:08
|4
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|2:14
|5
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|2:27
|6
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|2:31
|7
|Ion Izagirre
|Cofidis
|2:36
|8
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|2:44
|9
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:48
|10
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|3:01
|11
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|3:02
|12
|Javier Romo
|Movistar Team
|3:32
|19
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|4:34
|64
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|14:29
|145
|Brandon Rivera
|Ineos Grenadiers
|23:55