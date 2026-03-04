Noticias
Las escapadas de Héctor Urrego: la fiesta de la ‘Camiseta Rosada’
Ante la realización cada vez en mayor número de las pruebas ciclísticas destinadas a miles de personas, le ha correspondido inaugurar la temporada 2026 de las mismas en Colombia, al Gran Fondo Giro de Italia que se llevó a cabo por primera vez en nuestro país el pasado domingo.
El formidable evento se constituyó en una auténtica fiesta y aventura para los 2.500 participantes y tuvo como epicentro la hermosa sabana cundinamarquesa con sus municipios de Guatavita, Sesquilé, Machetá, Tibirita y el no menos exuberante Valle de Tenza en la vecina tierra boyacense con Guateque como punto de retorno para los miles inscritos en la distancia más larga.
El Gran Fondo realizado el domingo es una línea de negocio de RCS, la empresa organizadora del Giro de Italia y la franquicia para organizarlo fue adquirida para Colombia por la Cámara de Comercio de Italia para Colombia y contó con el apoyo de RCN radio y TV, así como de importantes patrocinadores encabezados por la Gobernación de Cundinamarca, ENEL, Postobón y otra serie de importantes empresas de carácter gubernamental y privado.
Con la “Maglia Rosa” – uno de los símbolos deportivos más conocidos en el mundo-, el Trofeo Senza Fine impreso en la medalla del participante y un recorrido desafiante y novedoso con el tradicional Sterrato (destapado) de 5 kilómetros en la subida de Tibirita, además de un excelente clima, los miles de inscritos vivieron una jornada inolvidable y brindaron un hermoso espectáculo visual y paisajístico donde pusieron a prueba su preparación, resistencia y determinación, compartiendo con amigos, colegas, familiares , o simplemente desafiándose a sí mismos pues hubo quienes pedalearon desde 4 hasta más de 6 horas para cumplir con todo el trazado.
RECORDANDO LA HISTORIA
El evento tuvo como objetivo reforzar los lazos deportivos que unen a Italia y Colombia, así como reconocer y recordar la gran historia del ciclismo colombiano ene el Giro de Italia que ya tiene 50 años, motivo por el cual fueron invitados exciclistas como Oliverio Rincón, Freddy González, Víctor Hugo Peña, Miguel Ángel Rubiano y Rafael Acevedo, autores de inolvidables hazañas en las carreteras italianas.
Un hermoso escenario ideado por Publiseñales en el club de la Empresa de Energía de Bogotá con el espejo de Agua de la Represa de Tominé sirvió para recibir a los aventureros del día, hombres y mujeres quienes encontraron servicio de parking para su bicicleta, un almuerzo con pasta como alimento principal y frutas, servicio de hidratación y masajes, zonas de reposo y recreación, entre otros.
La organización del Gran Fondo Giro de Italia 2026 dio paso finalmente a una excelente ceremonia de premiación que superó los 200 millones de pesos, donde estuvieron incluidos los premios y trofeos en efectivo a los podios de cada categoría en mujeres y hombres teniendo como colofón la interesante rifa de 2 pasajes para estar en la última semana del Giro de Italia con todos los gastos cubiertos, una moderna bicicleta de carreras marca Scott, elementos y componentes que fueron sorteados por funcionarios de la Lotería de Cundinamarca como prenda de garantía y seriedad para los participantes.
El excelente nivel organizativo, la seguridad de los participantes con un control y cierre de vías total gracias a las autoridades correspondientes, acompañamiento de carros y motos de auxilio mecánico, ambulancias y motos medicalizadas a disposición, entusiasmo desbordante y colaboración total de alcaldes y comunidades sirven para declarar el éxito de esta primera versión del Gran Fondo Giro de Italia y esperar desde ahora el anuncio de apertura de inscripciones para el año 2027.
Pista
El Velódromo Alcides Nieto Patiño vivirá la segunda jornada de los ‘Viernes de Pista’
Para este fin de semana se vivirá el segundo Viernes de Pista en el Velódromo de Cali, la Liga de Ciclismo del Valle y su presidente, Jarlinson Pantano, invitan a una nueva jornada pistera, certamen que se consolida como institucional y cuyo objetivo es brindar competencia a los deportistas de las categorías juvenil, prejuvenil y mayores, como preparación para el Campeonato Nacional y el C2 que se realizará en la capital de la República.
Para el profesor Rodrigo Barros, técnico de pista del departamento, fue muy importante la primera jornada, que contó con un buen número de ciclistas inscritos y un destacado acompañamiento del público en las graderías del velódromo.
Este segundo Viernes de Pista tendrá para los velocistas las pruebas de keirin y hándicap, competencias de gran espectáculo para los asistentes. Por su parte, en el semifondo se disputarán las pruebas de final desconocido, controladas y ómnium corto.
Desde ya están abiertas las inscripciones. Habrá premiación en efectivo para los tres primeros lugares de cada prueba. Todos están invitados al Velódromo Alcides Nieto Patiño para vivir una nueva jornda pistera este viernes 6 de marzo, a partir de las 2:30 de la tarde.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
MountainBike
“Empezar la temporada con estas sensaciones es sumamente positivo”: Leonardo Páez tras su primer podio del año
El experimentado ciclomontañista boyacense Leonardo Páez consiguió su primer podio de la temporada 2026 en España, tras finalizar en la segunda posición en la Andalucía Bike Race, luego de cinco días de intensa competencia.
“Tuvimos una excelente actuación en recorridos muy técnicos que no favorece necesariamente mis características de escalada. Subir al podio en la contrarreloj y luego vestir el maillot de líder en la etapa maratón fue fantástico”, dijo Páez, en declaraciones recogidas por su equipo.
El oriundo de Ciénega, Boyacá que venía de iniciar su temporada competitiva en la carrera catalana Santa Vall by The Traka 2026 sin mucha figuración, se mostró satisfecho con los resultados obtenidos y confiado para lo que viene.
“Casi todos días nos mantuvimos luchando por estar cerca del podio. Empezar la temporada de esta manera y con estas sensaciones es sumamente positivo”, concluyó el pedalista colombiano del equipo italiano Lee Cougan – Basso Factory Racing.
Pista
La renovación del Velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez es un hecho
La Alcaldía de Medellín en cabeza de Federico Gutiérrez sigue en un plan contundente de remodelación y actualización de los escenarios deportivos de la ciudad. Entre los planes se oficializó la renovación del velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez.
El escenario, que fue construido en 1956 y hace parte de la historia del ciclismo antioqueño, tendrá una inversión estimada de 110 mil millones de pesos en diseño, estudios y obra, el proyecto contempla la intervención de 9.500 metros cuadrados bajo estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Se estima que las obras inicien en noviembre de este año y se extiendan hasta noviembre de 2027, con el objetivo de transformar el escenario, que homenajea al primer campeón mundial de pista colombiano, en un referente continental y mundial.
El nuevo proyecto contará con una nueva pista de 250 metros en madera, una cubierta total. La modernización del escenario incluye el embellecimiento de las graderías, una nueva fachada y la renovación de redes eléctricas, hidrosanitarias y nueva iluminación.