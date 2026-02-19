Iván Romeo le gana el duelo de escapados a Andreas Leknessund en la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía 2026

¡Coronó la escapada! Iván Romeo (Movistar Team) se quedó la victoria en la segunda etapa de la Vuelta de Andalucía-Ruta del Sol 2026, en un recorrido de 138,6 kilómetros que se disputó entre Torrox y Otura. El francés Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) perdió el liderato de la carrera con el ganador del día

El corredor español, que alcanzó su primera victoria del año, se llevó el triunfo por delante del noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), quien llegó siete segundos por detrás de su compañero de aventura.

El grupo de favoritos ingresó a 54 segundos de los dos escapados. El embalaje en el lote se lo llevó el español Alex Aranburu (Cofidis) y se quedó con el 3° puesto en la segunda jornada.

La ronda andaluza continuará este viernes con la disputa de la tercer capítulo, una etapa ondulada de 180,9 kilómetros, que conectará las localidades de Jaén con Lopera, en un trayecto que incluye dos subidas categorizadas.

¡SE LA LLEVÓ EL ESPAÑOL!



Iván Romeo es el ganador de la Etapa 2 de la Vuelta a Andalucía y es el nuevo líder de la general.



Su tiempo fue 3hrs, 27 min y 12 seg.@CastellanosCami#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/q2iMXZPhls — DSPORTS (@DSports) February 19, 2026

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Torrox – Otura (138,6 km)