El pedalista huilense Harold Tejada ha sido suspendido de manera provisional tras la apertura de un procedimiento disciplinario en su contra por parte de la International Testing Agency (ITA).

La medida fue adoptada en representación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), apartando al deportista de las competencias oficiales mientras avanzan las respectivas pesquisas.

Según explicó el propio corredor, la investigación está relacionada con su pasaporte biológico. El escarabajo publicó un comunicado que les presentamos a continuación.