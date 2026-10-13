Giro del Véneto 2026: Germán Darío Gómez y Santiago Umba los ‘escarabajos’ inscritos para la clásica italiana

El equipo de ciclismo Nu Colombia tomará este sábado la partida del Clásico RCN 2026 con una nómina encabezada por Rodrigo Contreras, Javier Jamaica y Camilo Ardila, tres campeones que llegan a la segunda gran cita del calendario nacional después de conquistar la Vuelta a Nariño, la Clásica del Carmen de Viboral y la Clásica de Marinilla, respectivamente.

Durante nueve días, el Duelo de Titanes llevará al pelotón por carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia, sobre un recorrido que combina jornadas de media y alta montaña, largos descensos, planicies y una cronoescalada final que llevará la definición hasta el Alto de Las Palmas en inmediaciones de la capital paisa.

Junto a Contreras, Jamaica y Ardila estarán Sergio Luis Henao, Sebastián Henao, Juan Diego Alba, Carlos Gutiérrez, Óscar Quiroz, Esteban Hoyos y Emerson Gordillo, en una formación de diez corredores que reúne juventud y experiencia en las principales vueltas nacionales e internacionales, como la de los primos Henao, con más de 10 temporadas en el World Tour.



Javier Jamaica fue campeón y Camilo Ardila terminó tercero en la Clásica del Carmen de Viboral 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La carrera comenzará este sábado 17 de octubre con 182,9 kilómetros entre Mosquera y Zipaquirá, pasando por Madrid, Facatativá, El Rosal, Subachoque, Tabio, Cajicá y Ubaté. El domingo aparecerá el Alto de La Tribuna camino a Honda, antes de que el recorrido empiece a ganar mayor dificultad con la tercera jornada entre Honda y Villa Restrepo.

El martes, el pelotón afrontará 133 kilómetros entre Ibagué y Sevilla, atravesando el mítico Alto de La Línea en un día clave para los aspirantes a la victoria. Un día después llegará la etapa entre Caicedonia y Cali, sobre 171,7 kilómetros, antes de la jornada más larga de esta edición: 225,2 kilómetros entre Palmira y Anserma, el jueves 22 de octubre.

El tramo definitivo del Duelo de Titanes llegará en Antioquia. El viernes se disputarán 121,6 kilómetros entre Supía y La Estrella, mientras que el sábado la octava etapa llevará al pelotón desde Bello hasta Santo Domingo, con el paso por Cisneros y el Alto de La Quiebra dentro de sus 136 kilómetros.

El campeón se conocerá el domingo 25 de octubre con una cronoescalada individual de 17,2 kilómetros entre el Edificio Inteligente de EPM, en Medellín, y el Alto de Las Palmas, una jornada que obligará a los aspirantes a la clasificación general a reservar fuerzas hasta el último día.



Rodrigo Contreras se coronó campeón de la Vuelta a Nariño 2026. (Foto © Nu Colombia)

El Nu Colombia llega a esta cita después de un bloque de grandes resultados que ha marcado su segunda mitad de temporada. Rodrigo Contreras viene de conquistar la Vuelta a Nariño, Javier Jamaica se coronó campeón en la Clásica del Carmen de Viboral después de haber ganado también la Volta a Santa Catarina en Brasil, y Camilo Ardila llega respaldado por su título en la Clásica de Marinilla.

“Llegamos al Clásico con corredores que vienen de competir y ganar, pero sabemos que esta es una carrera completamente diferente. Son nueve días, con etapas largas, montaña, descensos y una cronoescalada definitiva. Tenemos varias cartas y será la propia carrera la que nos vaya marcando cómo administrarlas. El objetivo es llegar a Antioquia con opciones reales de disputar la clasificación general”, señaló el director técnico del equipo morado, Raúl Mesa.

El Clásico RCN 2026, el gran Duelo de Titanes del ciclismo colombiano, iniciará este viernes 16 de manera oficial con la ceremonia de Presentación de Equipos, en donde el Nu Colombia iniciará el camino a su objetivo de alzar el Micrófono de Oro, único trofeo a nivel nacional que le falta a la vitrina del poderoso equipo morado.