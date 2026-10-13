Ruta
¡Bombazos en el mercado de fichajes de los equipos World Tour! Repasamos las últimas movidas
El mercado de fichajes de los equipos de la máxima categoría se sigue moviendo. Hoy se oficializaron cuatro nuevas contrataciones, una muy llamativa, la llegada del italiano Filippo Ganna al Lidl-Trek. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso las últimas contrataciones reveladas por sus propios equipos para la temporada 2027.
Filippo Ganna deja el Ineos y firma con el Lidl-Trek
El Lidl-Trek está siendo el gran protagonista del mercado de fichajes de cara a la próxima temporada. Tras anunciar las incorporaciones de Felix Gall, Gregor Mühlberger, Georg Zimmermann, Jordan Jegat, Igor Arrieta y Jordi Meeus, más la promoción desde su filial del español Héctor Álvarez, hoy hicieron oficial la llegada del italiano Filippo Ganna, que correrá en el equipo alemán las tres próximas temporadas, hasta finales de 2029. “Tengo muchísimas ganas de que empiece el año con un equipo tan grande como el Lidl-Trek -comenta el italiano-. Estoy deseando que llegue la primera concentración y empezar la temporada de la mejor manera posible. Después de ocho años con mi equipo actual, abrir una nueva etapa es fantástico y me siento muy motivado. Tengo grandes objetivos que espero alcanzar con el Lidl-Trek, sobre todo en las Clásicas; con el equipo que tendremos, nada es imposible. Por supuesto, las Grandes Vueltas siguen siendo un objetivo importante, y espero poder apoyar al equipo a la vez que busco mis propias oportunidades”.
El Jayco AlUla se refuerza con un joven del equipo de desarrollo del UAE Emirates
El equipo Team Jayco AlUla hizo oficial el fichaje del joven ciclista francés Ugo Fabries, quien se vincula con la escuadra australiana con un contrato a largo plazo hasta la temporada 2028. El prometedor corredor galo da el salto al WorldTour tras formarse durante las últimas dos temporadas en la filial del UAE Team Emirates, una etapa de crecimiento donde incluso llegó a competir y demostrar su talento en varias carreras con el primer equipo de la formación emiratí.
El Movistar Team ata a una de las grandes promesas del ciclismo español hasta 2029
El Movistar Team continúa dando forma a su proyecto para las próximas temporadas con la incorporación de Diego Uriarte (Barañáin, Navarra; 26 de octubre de 2001), que se incorporará a la estructura telefónica a partir del año que viene, con un contrato hasta 2029. Formado en el Lizarte, Uriarte desarrolló toda su trayectoria en el Equipo Kern Pharma. “Estoy muy ilusionado con este cambio. Llegar aquí supone para mí un paso adelante en mi carrera y estoy con muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Espero poder aportar lo máximo al equipo y aprovechar esta oportunidad para seguir mejorando y creciendo”, dijo Uriarte.
Fichaje estratégico del Visma para asegurar el futuro del equipo
El equipo Team Visma | Lease a Bike oficializó la incorporación de la gran promesa belga Seff Van Kerckhove, quien llega procedente de las filas del conjunto junior del Decathlon CMA CGM. El talentoso ciclista de 18 años firmó un extenso contrato a largo plazo hasta finales de 2030. “Es un gran honor unirme a uno de los equipos más importantes del ciclismo. Creo en su proyecto deportivo y es el entorno ideal para seguir creciendo”, declaró el vigente campeón belga junior de contrarreloj, que viene de firmar una temporada espectacular con victorias en el Giro della Lunigiana y la Clásica de los Alpes.
Ruta
Milan Fretin gana al sprint la tercera etapa del Tour de Guangxi con Juan Sebastián Molano 6°
La tercera etapa del Tour de Guangxi 2026 la ganó Milan Fretin (Cofidis). El belga supo aprovechar su punta de velocidad y terminó siendo el más rápido en el sprint final para llevarse la victoria, luego de recorrer 212,3 kilómetros entre las localidades de Jingxi y Bama.
El corredor europeo de 25 años, que alcanzó su cuarto triunfo de la temporada y el noveno de su trayectoria profesional, superó holgadamente al neerlandés Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL) y a su compatriota Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes se reportaron segundo y tercero.
En cuanto a los colombianos, todos ingresaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador. El mejor de la jornada fue Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) en el 6° puesto, seguido por Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en la casilla 88, mientras que el joven Diego Pescador (Movistar Team) y Brandon Rivera (Netcompany INEOS) finalizaron en las posiciones 104 y 105, respectivamente.
Con relación a la clasificación general, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) perdió el liderato de la carrera, que pasó a manos del neerlandés Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). El podio parcial lo completa el alemán Max Kanter (XDS Astana Team).
La carrera china continuará este viernes con la disputa de la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas de 165,7 kilómetros entre las localidades de Bama y Tian’e , que incluye varios repechos y cuatro puertos categorizados.
Tour of Guangxi (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Jingxi – Bama (212,3 km)
|1
|Milan Fretin
|Cofidis
|4:31:55
|2
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|3
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|4
|Fabio Jakobsen
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|5
|Arvid de Kleijn
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Juan Sebástian Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|7
|Joshua Giddings
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|8
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|9
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|+ 00
|10
|Cyril Barthe
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|88
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|104
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|105
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|11:17:21
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:10
|4
|Sam Welsford
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:10
|5
|Jasha Sütterlin
|Team Jayco-AlUla
|0:10
|6
|Fredrik Dversnes
|Uno-X Mobility
|0:10
|7
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:12
|8
|Olav Kooij
|Decathlon CMA CGM Team
|0:12
|9
|Neilson Powless
|EF Education-EasyPost
|0:12
|10
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:12
|84
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:16
|96
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:16
|104
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|0:16
|131
|Juan Sebástian Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|8:43
Ruta
Nu Colombia con tres campeones y un equipo de ensueño para el Clásico RCN 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia tomará este sábado la partida del Clásico RCN 2026 con una nómina encabezada por Rodrigo Contreras, Javier Jamaica y Camilo Ardila, tres campeones que llegan a la segunda gran cita del calendario nacional después de conquistar la Vuelta a Nariño, la Clásica del Carmen de Viboral y la Clásica de Marinilla, respectivamente.
Durante nueve días, el Duelo de Titanes llevará al pelotón por carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia, sobre un recorrido que combina jornadas de media y alta montaña, largos descensos, planicies y una cronoescalada final que llevará la definición hasta el Alto de Las Palmas en inmediaciones de la capital paisa.
Junto a Contreras, Jamaica y Ardila estarán Sergio Luis Henao, Sebastián Henao, Juan Diego Alba, Carlos Gutiérrez, Óscar Quiroz, Esteban Hoyos y Emerson Gordillo, en una formación de diez corredores que reúne juventud y experiencia en las principales vueltas nacionales e internacionales, como la de los primos Henao, con más de 10 temporadas en el World Tour.
La carrera comenzará este sábado 17 de octubre con 182,9 kilómetros entre Mosquera y Zipaquirá, pasando por Madrid, Facatativá, El Rosal, Subachoque, Tabio, Cajicá y Ubaté. El domingo aparecerá el Alto de La Tribuna camino a Honda, antes de que el recorrido empiece a ganar mayor dificultad con la tercera jornada entre Honda y Villa Restrepo.
El martes, el pelotón afrontará 133 kilómetros entre Ibagué y Sevilla, atravesando el mítico Alto de La Línea en un día clave para los aspirantes a la victoria. Un día después llegará la etapa entre Caicedonia y Cali, sobre 171,7 kilómetros, antes de la jornada más larga de esta edición: 225,2 kilómetros entre Palmira y Anserma, el jueves 22 de octubre.
El tramo definitivo del Duelo de Titanes llegará en Antioquia. El viernes se disputarán 121,6 kilómetros entre Supía y La Estrella, mientras que el sábado la octava etapa llevará al pelotón desde Bello hasta Santo Domingo, con el paso por Cisneros y el Alto de La Quiebra dentro de sus 136 kilómetros.
El campeón se conocerá el domingo 25 de octubre con una cronoescalada individual de 17,2 kilómetros entre el Edificio Inteligente de EPM, en Medellín, y el Alto de Las Palmas, una jornada que obligará a los aspirantes a la clasificación general a reservar fuerzas hasta el último día.
El Nu Colombia llega a esta cita después de un bloque de grandes resultados que ha marcado su segunda mitad de temporada. Rodrigo Contreras viene de conquistar la Vuelta a Nariño, Javier Jamaica se coronó campeón en la Clásica del Carmen de Viboral después de haber ganado también la Volta a Santa Catarina en Brasil, y Camilo Ardila llega respaldado por su título en la Clásica de Marinilla.
“Llegamos al Clásico con corredores que vienen de competir y ganar, pero sabemos que esta es una carrera completamente diferente. Son nueve días, con etapas largas, montaña, descensos y una cronoescalada definitiva. Tenemos varias cartas y será la propia carrera la que nos vaya marcando cómo administrarlas. El objetivo es llegar a Antioquia con opciones reales de disputar la clasificación general”, señaló el director técnico del equipo morado, Raúl Mesa.
El Clásico RCN 2026, el gran Duelo de Titanes del ciclismo colombiano, iniciará este viernes 16 de manera oficial con la ceremonia de Presentación de Equipos, en donde el Nu Colombia iniciará el camino a su objetivo de alzar el Micrófono de Oro, único trofeo a nivel nacional que le falta a la vitrina del poderoso equipo morado.
Ruta
Top 10 de los mejores momentos de Nairo Quintana en su carrera profesional
Luego de 17 años de historia y glorias, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional. El boyacense, ganador de una Vuelta a España (2016) y un Giro de Italia (2014), puso punto final a su gran trayectoria deportiva en una emotiva despedida en Cartagena, en donde se realizó su gran fondo.
El escarabajo, de 36 años, puso fin a su carrera como ciclista, un camino marcado por grandes victorias con actuaciones históricas en las ‘Grandes Vueltas’, que incluyen podios y triunfos de etapa.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a Nairoman, repasando algunos de los mejores momentos de su formidable trayectoria en el Colombia es Pasión, el Movistar y el Arkea.
Campeón del Tour de l’Avenir 2010 con dos victorias de etapa
Ganador de la Vuelta al País Vasco 2013 más una victoria de etapa
Segundo en el Tour de Francia 2013, más 1 etapa, clasificación de la montaña y mejor joven
Gran campeón del Giro de Italia 2014
Vencedor de la Tirreno-Adriático en dos ocasiones 2015 y 2017
Campeón de la Vuelta a Cataluña 2016
Ganador del Tour de Romandía 2016, sumado a una victoria de etapa
Campeón de la Vuelta a España 2016, más una etapa y la clasificación de la combinada
Vencedor del Tour de La Provence, en dos oportunidades 2020 y 2022
Nairo Quintana este año se consagró campeón de la Vuelta a Asturias 2026