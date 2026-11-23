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Vuelta a Chiriquí 2026: Douglas Parrado gana la segunda etapa y asume el liderato
El ciclista cubano Douglas Parrado (Rali Store) se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Chiriquí 2026, que se disputó entre la ciudad de David y el corregimiento de Las Lomas con un recorrido 140,9 kilómetros.
Parrado cruzó la meta en primer posición por delante del costarricense Sebastián Moya (Manzaté La Seva Scott) y del panameño Bredio Ruiz (Senafront), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente, tras una cerrada definición
En cuanto a la clasificación general, el panameño Víctor Jaén (Team Rali Store – Giant), ganador de la jornada inaugural, perdió el liderato con el cubano Douglas Parrado (Rali Store). El podio parcial lo completa el local Bredio Ruiz (Senafront).
La tradicional prueba panameña, que se desarrolla sin participación de ciclistas colombianos, continuará este martes con la disputa de su tercera etapa, una contrarreloj individual de 27,5 kilómetros en Playa La Barqueta.
Vuelta Internacional a Chiriquí
Resultados Etapa 2 » David › Las Lomas (140,9 km)
|1
|Douglas Parrado
|Rali Store
|3:24:54
|2
|Sebastián Moya
|Manzaté La Seva Scott
|m.t.
|3
|Bredio Ruiz
|Senafront
|m.t.
|4
|Brando Aguilar
|Manzaté La Seva Scott
|m.t.
|5
|Michael Serpa
|Momentum Racing – GCS – Quici
|m.t.
|6
|Randol Izquierdo
|Rali Store
|m.t.
|7
|Christofer Jurado
|Servicio Nacional Aeronaval
|m.t.
|8
|Sandi Guerra
|Senafront
|m.t.
|9
|Adriano Viquez
|Manzaté La Seva Scott
|m.t.
|10
|Rodrigo Hernández
|Momentum Racing – GCS – Quici
|m.t.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Oficial: William Quintero da el salto al ciclismo europeo de la mano del Caja Rural-Alea
El pedalista cundinamarqués William Quintero iniciará una nueva etapa en su carrera deportiva tras confirmarse oficialmente su fichaje por el equipo español Caja Rural-Alea, estructura filial de la escuadra Caja Rural-Seguros RGA. Tras disputar dos campañas en la categoría sub-23, el joven talento originario del municipio de Cogua se convierte en la decimosexta incorporación de la formación navarra, que reafirma su apuesta por el talento joven de proyección internacional para afrontar la próxima temporada.
Quintero aterriza en el pelotón europeo avalado por su regularidad y protagonismo en el calendario nacional e internacional durante 2026. El año competitivo del corredor colombiano arrancó con un meritorio noveno puesto en la prueba contrarreloj sub-23 de los Campeonatos Nacionales, resultado que sirvió de antesala para destacadas presentaciones en competencias sudamericanas, entre las que sobresale su actuación en la Vuelta a Venezuela, carrera en la que se consagró como el mejor ciclista sub-23 durante la contrarreloj individual de la séptima etapa.
Por sus condiciones sobre la bicicleta, el cundinamarqués se perfila como un corredor completo y versátil, con capacidad para responder tanto en los exigentes ascensos de montaña como en los esfuerzos individuales frente al cronómetro. Estas características encajan con el perfil de formación que busca el conjunto español para pulir a sus futuras figuras en el exigente calendario amateur europeo.
Con este movimiento, el ciclista cierra un exitoso ciclo de aprendizaje en el equipo colombiano GW Erco Sportfitness, estructura en la que desarrolló toda su base competitiva hasta la fecha. Su llegada a España representa una oportunidad clave para continuar su evolución en todos los terrenos y adaptarse a una nueva dinámica en la élite del ciclismo formativo mundial, donde correrá con su compatriota Santiago Delgado.
*Con Información Prensa Caja Rural-Alea
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¡Recordar es Vivir! Le damos un vistazo a todos los títulos de los escarabajos en la Vuelta a Chiriquí
Desde su creación en 1981, la Vuelta a Chiriquí, el evento referencia del ciclismo en Panamá, ha sido testigo de un gran duelo entre colombianos, panameños y costarricenses. Pese a no ser una prueba del calendario UCI, es la carrera ciclística con más historia del vecino país.
Colombia cuenta con 21 títulos, el primero de ellos llegó de la mano de José Manuel Cuevas en 1982 y el último con el risaraldense Didier Chaparro, quien la ganó en 2018, corriendo para el equipo SuperGiros Gane.
Los escarabajos han sido grandes protagonistas, sobre todo en las ediciones de las décadas de los 80 y los 90, en las que se sumaron más de 20 podios en la tradicional carrera panameña.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la prueba más importante de Panamá y con gran prestigio en Centroamérica.
CAMPEONES COLOMBIANOS DE LA VUELTA A CHIRIQUÍ
1982 🥇 José Manuel Cuevas
1984 🥇 Omar ‘El Zorro’ Hernández
1986 🥇 Edgar Sánchez
1987 🥇 Edgar Sánchez
1988 🥇 José Vicente Díaz
1989 🥇 Óscar Maldonado
1991 🥇 Óscar Maldonado
1993 🥇 Gustavo Wilches
1994 🥇 Carlos Cabrera
1997 🥇 Uberlino Mesa
1998 🥇 Hernán Darío Muñoz
2000 🥇 Libardo Niño
2001 🥇 Ubaldo Mesa
2004 🥇 Héctor Mesa
2007 🥇 Diego Calderón
2009 🥇 Edwar Stiber Ortiz
2010 🥇 Fredy Piamonte
2014 🥇 Róbigzon Oyola
2016 🥇 Edwin Carvajal
2018 🥇 Didier Chaparro
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Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027: El NSN Cycling Team aseguró su presencia
El Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027 continúa fortaleciendo su nómina internacional con la confirmación del NSN Cycling Team, escuadra que tendrá como uno de sus principales referentes al colombiano Santiago Buitrago, reciente incorporación del conjunto suizo y uno de los escaladores más destacados del pelotón internacional.
Buitrago, quien llega procedente del Bahrain Victorious después de siete temporadas, afrontará una nueva etapa en su carrera deportiva con una formación que ha apostado por reforzar significativamente su plantilla para 2027. El bogotano viene de una destacada temporada internacional, en la que consiguió el título de la clasificación de la montaña de la Vuelta a España, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del ciclismo colombiano en las carreteras europeas.
Su presencia en el Tour Colombia representará uno de los principales atractivos para los aficionados nacionales, que tendrán la oportunidad de acompañar a uno de sus referentes en una competencia que reunirá nuevamente a importantes figuras del ciclismo mundial.
La confirmación también despierta un interés especial por la conformación de la plantilla del NSN Cycling Team para la temporada 2027, en la que aparecen figuras de reconocimiento internacional como el eritreo Biniam Girmay, uno de los velocistas más destacados del pelotón mundial, y las recientes incorporaciones del esloveno Primoz Roglic, campeón de la Vuelta a España (2019, 2020, 2021 y 2024) y el Giro de Italia 2023 y el ecuatoriano Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia 2019 y subcampeón del Tour de Francia y el Tour Colombia en 2024.
Aunque todavía no se conoce la nómina definitiva que presentará la escuadra suiza en el Tour Colombia, la presencia de estos corredores en su plantilla abre un interesante panorama y alimenta la expectativa de los aficionados frente a las figuras internacionales que podrían llegar a las carreteras colombianas.
La cuenta regresiva para el regreso de la carrera continúa y la confirmación de nuevas escuadras internacionales promete elevar la expectativa por uno de los acontecimientos más importantes del calendario ciclístico colombiano en 2027.
*Con Información de Fedeciclismo