Ruta
Fernando Gaviria seguirá su temporada con el Caja Rural-Seguros RGA en Omán
Después de se debut con los colores del Caja Rural-Seguros RGA en territorio árabe, el sprinter antioqueño Fernando Gaviria volverá a la acción en el Oriente Medio. A partir del viernes en el Golfo Pérsico con la Muscat Classic y luego el sábado con el Tour de Omán.
A Gaviria lo acompañarán Jan Castellón y Sebastián Berwick, quienes repetirán respecto al AlUla Tour y se sumarán además escaladores y corredores con buen punch como Stefano Oldani, José Félix Parra, Eduard Prades y Alex Díaz.
Seis días y dos carreras en Omán
La cuarta edición de la Muscat Classic abrirá la competición el viernes sobre un trazado ondulado en su parte final, encadenando seis pequeñas subidas antes de la llegada en Al-Bustan.
Sin descanso, el Tour de Omán partirá el sábado con una primera etapa para velocistas, que no volverán a disponer de un final propicio hasta la cuarta jornada. Domingo y lunes se vivirán dos finales en repecho, si bien la general debería resolverse el último día en la ya conocida subida a Green Mountain, con casi 6 kilómetros de ascenso a una pendiente media superior al 10%.
*Con Información Prensa Caja Rural-Seguros RGA
Ruta
Nu Colombia presentó en Bogotá su nómina para la temporada 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia presentó este lunes en Bogotá su nómina oficial para la temporada 2026, un año en el que la escuadra morada buscará consolidar su protagonismo en el calendario nacional y ampliar su presencia en competencias internacionales.
Luego de dos temporadas con resultados destacados, el conjunto dirigido por Raúl y Gabriel Jaime Mesa anunció la llegada de dos nuevos corredores a la categoría Élite y tres refuerzos en la categoría Sub-23, fortaleciendo un proyecto que combina experiencia y proyección deportiva.
Balance deportivo y objetivos para 2026
En la temporada 2025, Nu Colombia fue protagonista en el ciclismo nacional tras conquistar la Vuelta a Colombia, la Vuelta a Antioquia y la Clásica de Anapoima, con triunfos de Rodrigo Contreras, además de las Vueltas al Tolima y al Valle, logradas por Javier Jamaica. A nivel internacional, el equipo también celebró la victoria de Sergio Luis Henao en la Clásica Internacional de Jamaica.
De cara a 2026, el objetivo principal será mantener el protagonismo en las principales vueltas del país, con especial énfasis en la Vuelta a Colombia, y continuar el proceso de internacionalización del equipo. “Se han incorporado nuevos talentos y recursos que fortalecerán el rendimiento del equipo. El objetivo es seguir siendo protagonistas a nivel nacional y dar pasos firmes en competencias internacionales”, señalaron los directores técnicos Raúl Mesa y Gabriel Jaime Mesa.
Hyundai se suma como nuevo patrocinador del equipo Nu
Una de las principales novedades para la temporada 2026 es la incorporación de Hyundai como nuevo patrocinador y aliado estratégico del Nu Colombia. La marca automotriz acompañará al conjunto en sus desplazamientos por las carreteras del país, reforzando el enfoque en seguridad vial y logística.
“Esta alianza representa un respaldo al deporte, al talento joven y al crecimiento del ciclismo colombiano en escenarios de alto nivel”, afirmó Adriana Casadiego, Directora de Marca de Hyundai. La fabricante surcoreana de automotores se une a Smartfit, Enjoy, Vélez y Scott como socios estratégicos del equipo.
Refuerzos en la categoría Élite
Para la temporada 2026, el equipo Nu Colombia incorporó dos corredores con experiencia en el ciclismo nacional e internacional:
- Carlos Gutiérrez (29 años, San Gil, Santander)
Llega procedente del Movistar – Best PC de Ecuador. En 2025 fue subcampeón de la Vuelta a Guatemala y ganador del Desafío Valle Hermoso. En 2022 terminó segundo en la Vuelta a Costa Rica con el Team Banco Guayaquil. Cuenta con varias victorias de etapa en competencias nacionales e internacionales.
- Óscar Fernández (25 años, Villapinzón, Cundinamarca)
Proviene del Team Medellín – EPM. En 2025 ganó la Clásica de Cota y el Criterium Medellín, además de ubicarse en el top 10 de tres etapas del Clásico RCN. En 2023 fue campeón de la Clásica de Marinilla y de la etapa reina de la Vuelta a Antioquia.
Nuevos talentos en la categoría Sub-23
El equipo Sub-23 se refuerza con tres corredores jóvenes que apuntan a consolidar el proceso formativo de la escuadra:
- Emerson Gordillo (Casanare)
Regresa al equipo Nu tras su paso por el GW Erco Shimano. En 2025 fue campeón de la Clásica Nacional Ciudad de Paipa Sub-23.
- Alejandro Peña (Paipa, Boyacá)
Destacado embalador. En 2025 fue convocado por la Selección Colombia para el Campeonato Panamericano de Ruta en Uruguay.
- William Colorado (Santuario, Risaralda)
Llega procedente del GW Erco Shimano. En 2025 fue subcampeón nacional de ruta Sub-23 y obtuvo medalla de plata en los Campeonatos Nacionales de Ruta.
Nómina oficial Nu Colombia 2026
Categoría Élite
Rodrigo Contreras, Sergio Luis Henao, Sebastián Henao, Cristian Muñoz, Javier Jamaica, Óscar Quiroz, Juan Diego Alba, Jhonatan Cháves, Cristián Rico, Víctor Contreras, Carlos Gutiérrez y Óscar Fernández.
Categoría Sub-23
Esteban Hoyos, Juan Pablo Ortega, Emerson Gordillo, Alexander Agudelo, Johan Rubio, Alejandro Peña y William Colorado.
Calendario de competencias 2026
Competencias nacionales
- Campeonatos Nacionales (5–8 febrero)
- Vuelta al Tolima (25 feb – 1 mar)
- Clásica de Rionegro (12–14 marzo)
- Vuelta al Valle (25–29 marzo)
- Clásica de Anapoima (7–10 abril)
- Clásica de Fusagasugá (22–24 abril)
- Vuelta de la Juventud (4–10 mayo)
- Clásica Rubén Darío Gómez (27–29 junio)
- Vuelta a Antioquia (15–19 julio)
- Vuelta a Colombia (7–16 agosto)
- Clásica Carmen de Viboral (19–22 agosto)
- Clásica Marinilla (1–4 septiembre)
- Vuelta a Boyacá (9–13 septiembre)
- Clásico RCN (19–27 septiembre)
Competencias internacionales
- Tour de Jamaica (27–29 marzo)
- Gira por Francia (13 abril – 26 mayo)
- Vuelta a Bantrab (30 abril – 4 mayo)
- Gran Fondo de Nueva York (17 mayo)
- Vuelta a Guatemala (24 octubre – 2 noviembre)
Con esta estructura deportiva, Nu Colombia afronta la temporada 2026 con una nómina equilibrada y un calendario exigente, reafirmando su objetivo de consolidarse como uno de los equipos de referencia del ciclismo colombiano.
Ruta
Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026: grandes figuras destacan en el listado de inscritos
Un total de 656 corredores en las categorías élite, Sub-23 y juvenil, en ambas ramas, hacen parte del listado provisional de corredores preinscritos para los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, certamen que reunirá del 5 al 8 de febrero, en Cundinamarca, a lo más destacado del ciclismo colombiano, con una nómina de alto nivel que integra figuras del WorldTour, el UCI ProTeam, de equipos continentales, de marca y escuadras de 25 ligas del país.
En la categoría Hombres Élite, el campeonato contará con la presencia de corredores que compiten en la máxima élite del ciclismo mundial, encabezados por el actual bicampeón nacional de ruta Egan Bernal y Brandon Rivera, del INEOS Grenadiers. También estarán presentes: Daniel Felipe Martínez (Red Bull–BORA–hansgrohe), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quienes llegan como referentes internacionales y candidatos naturales a disputar el título nacional.
El listado también incluye representantes de equipos UCI ProTeam, como Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma); Santiago Umba (Solution Tech Nippo Rali); el actual bicampeón nacional de ruta Sub-23 y que correrá esta temporada en la categoría élite, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), así como una sólida base de corredores vinculados a estructuras continentales y nacionales, entre ellas Team Medellín EPM, Team Sistecrédito, GW Erco–Sportfitness, Nu Colombia, Orgullo Paisa, Hino One La Red Suzuki y múltiples proyectos regionales, lo que garantiza una competencia amplia y diversa.
En la categoría Élite femenina, sobresale la presencia de Paula Andrea Patiño, corredora del Laboral Kutxa–Fundación Euskadi, una de las ciclistas colombianas con mayor recorrido en el calendario internacional, junto a figuras consolidadas como Diana Carolina Peñuela, Stefania Sánchez, Erika Milena Botero, Laura Daniela Rojas y María Paula Latriglia, integrantes del Team Sistecrédito.
También aparecen nombres de peso como Estefanía Herrera, Jessenia Meneses, Andrea Alzate y Sara Juliana Moreno (Orgullo Paisa), además de corredoras con protagonismo reciente en el calendario nacional como Camila Valbuena, Karen Lorena Villamizar, y Luisa Fernanda Naranjo, entre otras.
Por su parte, la categoría Sub-23 femenina presenta una amplia y competitiva participación, encabezada por corredoras de procesos formativos sólidos como Natalia Garzón y Samara Bedoya (Team Sistecrédito), Luciana Osorio y Angie Mariana Londoño (Orgullo Paisa), así como Sorley Victoria Quesada, Vanesa Zuluaga y Salomé Paniagua (Avinal–Alcaldía de El Carmen de Viboral). A ellas se suman jóvenes promesas provenientes de ligas departamentales y equipos nacionales, que buscarán consolidarse en el máximo escenario del ciclismo colombiano.
La categoría Juvenil masculina también tendrá un papel protagónico en los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, con la participación de varios de los corredores más prometedores del país. En el listado sobresalen nombres como Emanuel Restrepo, Juan Esteban López, Duván Yesid Urián y Juan Gabriel Gómez (Team Sistecrédito), quienes han sido protagonistas del calendario nacional en esta categoría.
A ellos se suman corredores con procesos sólidos en estructuras formativas reconocidas como Alejandro Stiven Pamplona, Santiago Quintero, Daniel Alejandro Robayo y Danilo Estiven Medina (GW Erco–Sportfitness), así como Juan Esteban Sánchez, Santiago Ruiz y David Montoya (Orgullo Paisa), que llegan a Zipaquirá con aspiraciones de disputar los primeros lugares.
El grupo juvenil se completa con talentos emergentes de equipos como Avinal–Alcaldía de El Carmen de Viboral, SHC Cycling Team, Threshold Team Milo Safer y Ciclismo Capital, reflejando la profundidad y el buen momento de los procesos de base del ciclismo colombiano.
Los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026 se perfilan así como una de las ediciones más competitivas de los últimos años, no solo por la cantidad de inscritos, sino por la calidad deportiva de una nómina que integra experiencia internacional, talento emergente y una amplia representación regional.
El listado definitivo será confirmado una vez se cierre el proceso oficial de inscripciones el próximo miércoles, 4 de febrero.
LISTADO DE PREINSCRITOS
Ruta
Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia
El ciclismo femenino colombiano sigue mostrando progresos enormes por fuera del país y una muestra de ello es lo hecho por Paula Patiño, quien se consagró campeona del Tour El Salvador y del Grand Prix Longitudinal del Norte, dos carreras del calendario internacional UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico quiso recordar algunos momentos que perdurarán por siempre en la historia y en la retina de los aficionados al deporte de las bielas, que marcarán sin duda las páginas doradas de las pedalistas nacionales a nivel internacional.
2020 – Daniela Atehortúa (Colnago CM Team)
En febrero de 2020 Daniela Atehortúa, logró el título de campeona sub-23 del Tour de Dubái. Con una brillante actuación la pedalista antioqueña ocupó la segunda casilla en la etapa reina, fue cuarta en la clasificación general y mejor joven de la prueba.
2020 – Laura Toconás (Colnago CM Team)
Luego, en septiembre de 2020, Laura Toconas logró el primer triunfó del ciclismo colombiano femenino en una carrera del UCI Europa Tour en el Grand Prix Develi de Turquía. La corredora huilense se llevó una espectacular victoria en un escenario de alta montaña tras recorrer 110 kilómetros.
2022 – Tatiana Ducuara (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano)
El 20 de mayo de 2022 Tatiana Ducuara se convirtió en la primera ciclista colombiana en toda la historia en liderar una carrera World Tour. La huilense cruzó la línea de meta en la sexta posición de la segunda etapa y consiguió vestirse con la camiseta morada de líder en la Vuelta a Burgos Femenina arrebatándole sorpresivamente el liderato a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) por seis segundos.
2022 – Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
El12 de septiembre de 2022, la corredora antioqueña del Movistar Team, Paula Patiño, terminó 3ª en la general del Tour de l’Ardeche 2022, en el primer podio internacional para una colombiana en una carrera UCI de una semana. La ciclista alemana Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Generation) finalizó 1° y la pedalista neerlandesa Loes Adegeest (IBCT) concluyó 2°.
2023 – Jessenia Meneses (Colombia Pacto Por El Deporte-GW Shimano)
El 4 de junio de 2023 Jessenia Meneses se consagró campeona de la montaña en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina 2023. La pedalista colombiana estuvo muy atenta en la última jornada y puntuó en el único puerto montañoso categorizado del día para defender la camiseta roja. Al final, la escaladora antioqueña contabilizó 22 puntos, 5 unidades más que la noruega Katrine Aalerud (Movistar Team).
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
El 21 de enero de 2026 la pedalista antioqueña Paula Patiño hizo historia tras coronarse campeona del Tour El Salvador, una carrera del calendario internacional UCI. Además, sumó a su palmarés deportivo el título más importante de su carrera profesional y del ciclismo femenino colombiano en toda la historia. La corredora paisa de 28 años demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
Y por último el 27 de enero, Paula Patiño siguió con su racha ganadora al conseguir una nueva victoria con el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, esta vez en la tercera clásica de El Salvador, al imponerse al sprint a la británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling Team), en el Grand Prix Longitudinal del Norte. El podio de la competencia centroamericana lo completó la italiana Giorgia Vettorello.