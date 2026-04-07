Ethan Vernon se queda con la jornada inaugural del Tour de la Región Pays de la Loire; Fernando Gaviria el mejor colombiano

La primera etapa del Tour de la Región Pays de la Loire fue ganada por Ethan Vernon. El velocista británico del NSN Cycling Team fue el más rápido al sprint por delante del noruego Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y de su compatriota Noah Hobbs (EF Education – EasyPost).

En la localidad francesa de Fontevraud-l’Abbaye comenzó la 72ª edición de la carrera francesa que cuenta con la participación de dos colombianos. El primer día, fue el turno para los hombres rápidos, ya que el pelotón, en una etapa de 187,5 kilómetros, fue enviado por carreteras en su mayoría llanas.

En cuanto a los dos nacionales en competencia, Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) entró en el grupo principal en la casilla 35°, mientras que Miguel Ángel Marín (EF Education – EasyPost) se reportó en el puesto 97° a más de tres minutos del ganador.

La carrera francesa continuará este miércoles con la segunda etapa, otra jornada plana entre La Garnache y Les Sables-d’Olonne de 153,6 kilómetros, que incluye dos puertos de montaña de tercera categoría.

Région Pays de la Loire Tour (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Fontevraud-l’Abbaye – Vertou (187,5 km)