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Ruta

Estos son los nuevos campeones nacionales de ruta en Europa

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Joel Nicolau, Marcel Camprubí y Urko Berrade, en el podio del campeonato de ruta español. (Foto © Real Federación Española de Ciclismo)
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El belga Remco Evenepoel correrá su tercer Tour de Francia. (Foto © Red Bull - BORA - hansgrohe)
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