Edimburgo, el punto de partida del Tour de Francia 2027; la ‘Grand Depart’ involucrará a tres naciones

El Tour de Francia comenzará en Edimburgo para la temporada 2027, será la quinta vez que saldrá del extranjero en seis años, tras las salidas de Copenhague (2022), Bilbao (2023), Florencia (2024) y Barcelona (2026).

La ‘Grand Depart‘ pasará por Escocia, Inglaterra y Gales en tan solo tres etapas. Desde el primer día de carrera, el recorrido dará pleno significado a esta histórica salida, la número 28 en comenzar en el extranjero, pero con la particularidad de involucrar a tres naciones.

“El Reino Unido siempre ha recibido el Tour con pasión y orgullo, y las rutas que presentamos hoy reflejan la belleza y diversidad del terreno británico. Traer las salidas aquí es un testimonio de la solidez de nuestra colaboración con British Cycling y del entusiasmo del Reino Unido”, dijo el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, en declaraciones recogidas por (A.S.O.).



¡Edimburgo bajará la bandera del Tour de Francia 2027! (Foto © A.S.O.)

Todo iniciará con la presentación de equipos el miércoles 30 de junio en el Old Castle de Edimburgo. El pelotón partirá de la capital escocesa, y cruzará su primera frontera para disputar el maillot amarillo en Carlisle. La segunda etapa se desarrollará íntegramente en carreteras inglesas, entre Keswick y Liverpool, y la tercera jornada explorará Gales desde Welshpool hasta Cardiff.

Con más de 600 kilómetros de carrera desde la ciudad natal de Chris Hoy, icono del ciclismo escocés, hasta la de Geraint Thomas, el único galés que ha ganado el Tour de Francia, la travesía por Gran Bretaña promete ser una experiencia emocionante.

*Con Información de A.S.O.