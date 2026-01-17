Ruta
Edimburgo, el punto de partida del Tour de Francia 2027; la ‘Grand Depart’ involucrará a tres naciones
El Tour de Francia comenzará en Edimburgo para la temporada 2027, será la quinta vez que saldrá del extranjero en seis años, tras las salidas de Copenhague (2022), Bilbao (2023), Florencia (2024) y Barcelona (2026).
La ‘Grand Depart‘ pasará por Escocia, Inglaterra y Gales en tan solo tres etapas. Desde el primer día de carrera, el recorrido dará pleno significado a esta histórica salida, la número 28 en comenzar en el extranjero, pero con la particularidad de involucrar a tres naciones.
“El Reino Unido siempre ha recibido el Tour con pasión y orgullo, y las rutas que presentamos hoy reflejan la belleza y diversidad del terreno británico. Traer las salidas aquí es un testimonio de la solidez de nuestra colaboración con British Cycling y del entusiasmo del Reino Unido”, dijo el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, en declaraciones recogidas por (A.S.O.).
Todo iniciará con la presentación de equipos el miércoles 30 de junio en el Old Castle de Edimburgo. El pelotón partirá de la capital escocesa, y cruzará su primera frontera para disputar el maillot amarillo en Carlisle. La segunda etapa se desarrollará íntegramente en carreteras inglesas, entre Keswick y Liverpool, y la tercera jornada explorará Gales desde Welshpool hasta Cardiff.
Con más de 600 kilómetros de carrera desde la ciudad natal de Chris Hoy, icono del ciclismo escocés, hasta la de Geraint Thomas, el único galés que ha ganado el Tour de Francia, la travesía por Gran Bretaña promete ser una experiencia emocionante.
*Con Información de A.S.O.
Ruta
¡Bicampeón! Wilmar Paredes revalida su título en el Circuito de Tuta-Memorial Miguel Sanabria
El antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) revalidó su título de campeón en el Circuito de Tuta-Memorial Miguel Sanabria, después de un recorrido de 60 kilómetros. Por segundo año consecutivo el paisa se quedó con el título de la carrera boyacense.
Con un tiempo total de 1 hora, 10 minutos y 19 segundos, el paisa se subió a lo más alto del podio de la prueba tutense acompañado de Jefferson Ruiz (GW Erco SportFitness) y Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La tradicional competencia, que tuvo la participación de más de 40 pedalistas, la mayoría de la región del altiplano cundiboyacense, antes de la salida le rindió un merecido homenaje al tutense Diego Camargo, campeón del Clásico RCN 2025.
La tradicional carrera boyacense, que se corrió en un circuito de 3 kilómetros, donde se hicieron 20 vueltas, contó la participación del colombo-español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), Nicolás Paredes (Hino One La Red Suzuki), Robert Plazas (Team Sistecrédito), entre otros ciclistas del pelotón nacional.
Ruta
Anulada la penúltima etapa de la Vuelta Táchira 2026 por varias caídas; Jorge Abreu a un día de coronarse campeón
La novena etapa de la Vuelta Táchira 2026 terminó siendo anulada por los jueces, debido al mal estado de las vías que no permitieron el normal desarrollo de la carrera, dejando desierto al ganador del día.
Durante la penúltima jornada de la ronda tachirense se presentaron varios incidentes y numerosas caídas que afectaron al pelotón, esto ocasionado por las irregularidades presentadas en el pavimento, que comprometiron la seguridad de los pedalistas.
En lo referente a la clasificación general, todo siguió igual, con el venezolano Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga) en la primera posición. El segundo y tercer puesto lo ocupan dos hombres del equipo Lotería del Táchira Servitel: Diego Méndez a 2:19 y Winston Maestre a 2:46 del líder.
El bogotano Brandon Vega (GW Erco SportFitness) conservó su cuarta casilla a más de tres minutos de Abreu. El joven escarabajo tendrá que descontar 31 segundos en la jornada final para subirse al podio.
La última etapa del giro tachirense se correrá este domingo con un recorrido de 99,3 kilómetros entre Ureña y San Cristóbal, donde conoceremos al sucesor del venezolano Eduin Becerra, campeón del año pasado.
Clasificación General Individual
|1
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|33:39:55
|2
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|2:19
|3
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira Servitel
|2:46
|4
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|3:17
|5
|Carlos Gálviz
|Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte
|3:41
|6
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|6:30
|7
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|6:47
|8
|Antoni Quintero
|Alicanto Consulting G Kino Táchira
|10:07
|9
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|10:12
|10
|Gusneiver Gil
|Team Fam Birdman Level Up
|11:21
|16
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|25:10
|17
|Miguel Flórez
|Arenas Tlax-Mex
|25:17
|22
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|49:39
|29
|Yonatan Castro
|GW Erco SportFitness
|1:07:38
|34
|Diego Soracá
|Arenas Tlax-Mex
|1:24:25
|46
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|2:22:39
|53
|Nicolas Gómez
|GW Erco SportFitness
|2:47:50
|56
|Jose Armando García
|Arenas Tlax-Mex
|3:24:32
Ruta
Yeniret Roa se queda con la victoria en el inicio de la Vuelta al Táchira Femenina 2026
La talentosa ciclista venezolana Yeniret Roa (Team Lotería del Táchira), que el año pasado participó en los Juegos Panamericanos Junior, ganó la primera etapa la Vuelta al Táchira Femenina, un critérium de una hora en la ciudad de Rubio.
“Alegre por la victoria, darle las gracias a mi equipo, que estuvieron ahí apoyándome. Una alegría muy grande por todo el esfuerzo que hacemos. Mañana vamos con todo no puedo perder la camisa de líder”, dijo Roa, tras ganar la jornada inaugural.
El giro tachirense para mujeres arrancó en el municipio de Junín con la participación de 32 ciclistas de varios estados venezolanos, junto a participantes provenientes de Colombia.
La carrera venezolana de dos días de competencia, que busca a la sucesora de Johaneth Vargas, campeona del año pasado, finalizará este domingo en la ciudad de San Cristóbal.