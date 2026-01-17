Connect with us

Edimburgo, el punto de partida del Tour de Francia 2027; la ‘Grand Depart’ involucrará a tres naciones

Hace 11 horas

La capital escocesa acogerá la salida del Tour de Francia 2027. (Foto © A.S.O.)
¡Bicampeón! Wilmar Paredes revalida su título en el Circuito de Tuta-Memorial Miguel Sanabria

Hace 5 mins

17 enero, 2026

El antioqueño Wilmar Paredes volvió a ganar el Circuito Ciclístico de Tuta. (Foto Macgiver Barón © Team Medellín-EPM)
Anulada la penúltima etapa de la Vuelta Táchira 2026 por varias caídas; Jorge Abreu a un día de coronarse campeón

Hace 20 mins

17 enero, 2026

El venezolano Jorge Abreu, en el podio como líder de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © Vuelta al Táchira)
Yeniret Roa se queda con la victoria en el inicio de la Vuelta al Táchira Femenina 2026

Hace 3 horas

17 enero, 2026

La venezolana Yeniret Roa ganó la primera etapa de la Vuelta al Táchira Femenina 2026. (Foto © Vuelta al Táchira)
