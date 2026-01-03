Ciclismo colombiano: así se mueve el mercado de fichajes

Se mueve el ciclomercado para las formaciones colombianas con el Team Sistecrédito, el Orgullo Paisa y el Team Medellín-EPM como protagonistas.

Las tres escuadras ya empezaron a anunciar los nuevos refuerzos que veremos andando por las carreteras del país este año.

A continuación, les presentamos las altas de los conjuntos nacionales confirmadas oficialmente. Así se mueve el mercado de fichajes en los equipos de Colombia para la temporada 2026, que cada vez esta más cerca.

El risaraldense Kevin Castillo – 24 años llega al Orgullo Paisa



Kevin Castillo, nuevo refuerzo del Orgullo Paisa. (Foto © Orgullo Paisa)

El antioqueño David Escobar – 18 años llega al Orgullo Paisa



David Escobar se formó en el Threshold Team – Safer. (Foto © Threshold Team – Safer)

El boyacense Robert Andrés Plazas – 21 años llega al Team Sistecrédito



Robert Andrés Plazas se destacó en el Tour de Martinica 2025. (Foto © Team Guerreros Avinal)

El antioqueño Cristián Vélez – 20 años llega al Team Sistecrédito



El joven Cristián Vélez sale del GW Erco Shimano y retorna al Team Sistecrédito. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

El boyacense Yeferson Camargo – 21 años llega al Team Medellín-EPM



Yeferson Camargo llega al Team Medellín-EPM procedente del Team Petrolike. (Foto Petrolike)

El antioqueño Daniel Muñoz – 29 años llega al Orgullo Paisa



Daniel Muñoz, el nuevo refuerzo del Orgullo Paisa, que llega procedente del Nu Colombia. (Foto © RMC)

El boyacense Edgar Andrés Pinzón – 24 años llega al Team Sistecrédito



Edgar Andrés Pinzón sale del GW Erco Shimano y se incorpora al Team Sistecrédito. (Foto © RMC)

El bogotano Daniel Méndez – 25 años llega al Team Medellín-EPM



Daniel Méndez, nuevo refuerzo del Team Medellín-EPM tras su salida del Orgullo Paisa. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

El antioqueño Mauricio Zapata – 21 años llega al Team Sistecrédito



Mauricio Zapata sale del GW Erco Shimano y llega al Team Sistecrédito. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

El antioqueño David Santiago Gómez – 26 años llega al Orgullo Paisa