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Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026: Edwar Ramírez le arrebata el título a Edwin Gómez en un final de infarto
En un final de infarto, Edwar Ramírez, representante de la Liga de Cundinamarca, se coronó campeón de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026, luego de protagonizar una espectacular remontada en la cuarta y última etapa de la competencia, disputada entre el Parque Nacional del Chicamocha y Barichara.
Ramírez, formado en las huestes del equipo Canapro–Himalaya School con el apoyo de Fabio Chingaté, protagonizó una destacada actuación en el recorrido final, en el que logró descontar más de un minuto y arrebatarle el liderato al boyacense Edwin Fernando Gómez, corredor del equipo Boyacá Minera El Morro, quien había llegado a la jornada definitiva como líder de la clasificación general.
Con este resultado, el pedalista cundinamarqués aseguró el título de una de las competencias más importantes del calendario ciclístico juvenil colombiano, tras una definición que mantuvo la emoción hasta el último kilómetro. La remontada le permitió quedarse con el primer lugar de la clasificación general y celebrar una importante victoria para el ciclismo de Cundinamarca.
El podio de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 quedó conformado por Edwar Ramírez (Canapro–Himalaya School), campeón de la carrera; Edwin Fernando Gómez (Boyacá Minera El Morro), segundo, y Juan Camilo Aponte (Team Boyacá es para Vivirla), tercero. De esta manera, Cundinamarca y Canapro celebraron el triunfo en una edición que tuvo un desenlace vibrante en las carreteras de Santander y con ello se tiene la retribución a la labor de promoción adelantada desde hace años en Canapro con el apoyo del colegio Himalaya School con sede en Fusagasugá.
Clasificación General Final
|1
|Edwar Harvey Ramírez
|Canapro–Himalaya School
|4:53:30
|2
|Edwin Fernando Gómez
|Boyacá Minera El Morro
|0:32
|3
|Juan Camilo Aponte
|Team Boyacá es para Vivirla
|0:48
|4
|Nicolás Rincón
|Liga de Bogotá – Capital Bike
|2:04
|5
|Darwin Pantoja
|Nariño – Sistemas Palacios
|2:32
|6
|Erik Niño
|Liga de Bogotá – Capital Bike
|2:50
|7
|Carlos Esterlin
|Bogotá Fundación Esteban Chaves
|3:04
|8
|Daniel Carvajal
|Bogotá Liga de Bogota
|3:10
|9
|Duván Montañez
|Boyacá Minera El Morro
|3:12
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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¡Bicampeona! Zara Lamprea revalidó el título Vuelta del Futuro; María José Sánchez triunfó en Barichara
Luego de cuatro intensos días de competencia, Zara Sofía Lamprea (Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC) se consagró bicampeona de la Vuelta del Futuro tras defender el liderato en la última etapa, que finalizó en el municipio de Barichara.
Los puestos de honor de la carrera colombiana, considerada la principal plataforma de proyección para las nuevas generaciones, los completaron Ana Sofía Suárez (Liga del Valle) y Sharit Amézquita (Team Bacx), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
Entre las prejuveniles, la ganadora fue Sofía Alfonso (Liga de Caldas). Segunda finalizó Sara Alejandra Arias (Bogotá Fundación Esteban Chaves) y tercera concluyó Asly Yuliana Ávila (Mixto Boyacá -Quindio).
La cuarta y última etapa, disputada entre el Parque Nacional del Chicamocha y Barichara con 63,6 kilómetros de recorrido la ganaron María José Sánchez (Avinal Alcaldía El Carmen de Viboral) en la categoría juvenil, mientras que entre las prejuveniles la vencedora fue Sara Alejandra Arias (Bogotá Fundación Esteban Chaves).
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Tadej Pogacar conquistó su cuarto Vélo d’Or tras una temporada de ensueño
El esloveno Tadej Pogacar fue reconocido como el mejor ciclista de la temporada tras conquistar, por cuerta vez, el prestigioso Vélo d’Or, galardón equivalente al Balón de Oro del fútbol. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en Mónaco, donde se reunieron las principales figuras del ciclismo mundial para reconocer a los protagonistas del año. El corredor del UAE Team Emirates volvió a quedarse con el máximo reconocimiento gracias a una temporada sobresaliente, en la que consiguió un total de 22 victorias.
Entre sus principales resultados se destacan el Tour de Francia, donde consiguió cinco triunfos de etapa, y tres monumentos del ciclismo: Milán-San Remo, Tour de Flandes y Lieja-Bastoña-Lieja. Además, se impuso en el Tour de Romandía, la Vuelta a Suiza y la Strade Bianche, y sumó tres victorias de etapa en la Vuelta a España. En la votación del Vélo d’Or, el belga Remco Evenepoel ocupó la segunda posición, seguido por el francés Paul Seixas, quien completó el podio. El danés Jonas Vingegaard terminó cuarto, mientras que el mexicano Isaac del Toro se ubicó en el quinto lugar. Por su parte, el belga Tim Merlier recibió el reconocimiento al mejor sprinter y el francés Paul Seixas fue distinguido como el rookie del año.
En la categoría femenina, la neerlandesa Demi Vollering fue elegida como la mejor ciclista del mundo de 2026. La corredora obtuvo este reconocimiento por segunda vez en su carrera, después de haberlo conquistado en 2023 y de finalizar como segunda clasificada en las ediciones de 2024 y 2025. De esta manera, Vollering volvió a ocupar el lugar de honor entre las figuras del ciclismo femenino, tras varias temporadas en las que se ha mantenido entre las principales protagonistas del pelotón internacional.
La ceremonia también entregó otros reconocimientos a las figuras del ciclismo femenino. Lorena Wiebes se quedó con el premio a la mejor sprinter, Paula Blasi fue premiada como mejor ‘rookie’, mientras que el trofeo Gino Mäder, distinción que reconoce el compromiso y la labor social dentro del deporte, fue otorgado a Océane Mahé. Así, la gala del Vélo d’Or reunió a los principales referentes de ambas categorías y destacó tanto los resultados deportivos como las contribuciones al desarrollo y los valores del ciclismo.
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La suspensión de Harold Tejada, un absurdo más de la ITA por caso en 2019
Una vez más, el ciclismo colombiano y también el internacional se conmociona con la noticia de un corredor suspendido de su actividad por la INTERNATIONAL TESTING AGENCY (ITA), entidad encargada por la UCI y otras tantas federaciones internacionales de diversos deportes de todo lo relacionado con el control al uso de métodos y medicamentos prohibidos en el deporte.
La agencia, encargada de los exámenes y resultados que reglamentariamente se realizan a los deportistas es independiente de las Federaciones Internacionales y no necesariamente es “palabra de Dios” pues si bien es cierto que su objetivo es luchar contra las malas prácticas en el deporte, también es cierto que en contra de su desempeño figuran casos lamentables, errores y decisiones garrafales, absurdas y que rayan en lo arbitrario, injusto y desproporcionado.
DOCUMENTO A LA VISTA
En esta oportunidad se trata del gran ciclista colombiano Harold Tejada, abruptamente sorprendido con un boletín de la ita.sport, Documento al cual ha tenido acceso nuestro portal revistamundociclistico.com y que escuetamente escrito en inglés señala:
–Tejada Canacue, Harold Alfonso
–Colombia
–Cycling
–Provisonal suspension (since 26 November 2026)
–ONGOING (traducción MC: en curso, en progreso, procediendo)
–Individual type: Athlete (Traducción MC: Tipo de individuo: Atleta)
–ADVR: Art.2.2 Use or Attempted Use (Traducción MC: Uso o intento de uso)
–Violation date: 15 August 2019
–Ineligibility N / A (Traducción MC: Inelegibilidad)
–Results Management Authority (MC: Autoridad de Gestión de Resultados)
–Disqualification N/A (Traducción MC: Descalificación)
–Means of Resolution N/ A (Traducción MC: Medios de resolución)
–UCI ID. (Traducción MC: Identificación UCI)
PREGUNTAS SIN RESPUESTAS
El texto anterior sirve para demostrar lo ambigua y absurda que resulta la decisión de suspender al deportista por lo siguiente:
1.- Se trata de un “caso, incidente, violación”, etc que data de 2019 cuando corría en Colombia para el Team Medellín y nunca, ni aquí o en Europa posteriormente, Tejada tuvo algo que ver con este asunto.
2.- Lo más incomprensible y absurdo es el término “USO O INTENTO DE USO” ante el cual resultan todos los interrogantes posibles: ¿QUÉ USÓ EL DEPORTISTA HACE 7 AÑOS? ¿QUÉ INTENTÓ USAR Y DE QUÉ MANERA?
3.- Lo único aceptable de la decisión es que el término ONGOING pareciera indicar que hay una investigación en curso, 7 años después de PROFESIONALISMO AL MÁS ALTO NIVEL.
4. IGUALMENTE SE HACE NECESARIO ACLARAR QUE EN NINGÚN CASO SE MENCIONA EL TÉRMINO DOPAJE, DOPPING, que es finalmente el titular que más vende, pero el más alejado de la realidad pues NO HAY NINGUNA SANCIÓN O CONDENA DEFINITIVA.
5.- OTRO ASPECTO PARA TENER EN CUENTA es que el incidente NO TIENE NADA QUE VER con la actualidad ni con los 7 años de profesionalismo al más alto nivel, cientos de exámenes dentro y fuera de competencia a los que se ha sometido nuestro corredor.
6.- El daño ya está hecho pues este asunto se llevará meses, ante ITA, UCI, hasta el TAS y de pronto la temporada completa como ya sucedió con Germán Darío Gómez este año, uno de los pocos “sobrevivientes” al fallo de una entidad que tiene para demostrar con esto que también comete injusticias y errores muchas veces irreparables. Ojalá este no sea un caso más. Confianza y apoyo absoluto para Harold Tejada.