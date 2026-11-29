En un final de infarto, Edwar Ramírez, representante de la Liga de Cundinamarca, se coronó campeón de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026, luego de protagonizar una espectacular remontada en la cuarta y última etapa de la competencia, disputada entre el Parque Nacional del Chicamocha y Barichara.

Ramírez, formado en las huestes del equipo Canapro–Himalaya School con el apoyo de Fabio Chingaté, protagonizó una destacada actuación en el recorrido final, en el que logró descontar más de un minuto y arrebatarle el liderato al boyacense Edwin Fernando Gómez, corredor del equipo Boyacá Minera El Morro, quien había llegado a la jornada definitiva como líder de la clasificación general.



Edwin Fernando Gómez, Edwar Ramírez y Juan Camilo Aponte, en el podio de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Con este resultado, el pedalista cundinamarqués aseguró el título de una de las competencias más importantes del calendario ciclístico juvenil colombiano, tras una definición que mantuvo la emoción hasta el último kilómetro. La remontada le permitió quedarse con el primer lugar de la clasificación general y celebrar una importante victoria para el ciclismo de Cundinamarca.

El podio de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 quedó conformado por Edwar Ramírez (Canapro–Himalaya School), campeón de la carrera; Edwin Fernando Gómez (Boyacá Minera El Morro), segundo, y Juan Camilo Aponte (Team Boyacá es para Vivirla), tercero. De esta manera, Cundinamarca y Canapro celebraron el triunfo en una edición que tuvo un desenlace vibrante en las carreteras de Santander y con ello se tiene la retribución a la labor de promoción adelantada desde hace años en Canapro con el apoyo del colegio Himalaya School con sede en Fusagasugá.



Edwar Harvey Ramírez, el gran campeón de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Final

1 Edwar Harvey Ramírez Canapro–Himalaya School 4:53:30 2 Edwin Fernando Gómez Boyacá Minera El Morro 0:32 3 Juan Camilo Aponte Team Boyacá es para Vivirla 0:48 4 Nicolás Rincón Liga de Bogotá – Capital Bike 2:04 5 Darwin Pantoja Nariño – Sistemas Palacios 2:32 6 Erik Niño Liga de Bogotá – Capital Bike 2:50 7 Carlos Esterlin Bogotá Fundación Esteban Chaves 3:04 8 Daniel Carvajal Bogotá Liga de Bogota 3:10 9 Duván Montañez Boyacá Minera El Morro 3:12

CLASIFICACIONES COMPLETAS