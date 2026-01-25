Yuliia Biriukova gana el Grand Prix El Salvador con Angie Mariana Londoño en el podio y María Delgado en el top 10

En un final lleno de emociones, la ucraniana Yuliia Biriukova salió victoriosa en el Grand Prix El Salvador 2026. La ciclista europea del Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi fue la más fuerte de la fuga y ganó en el distrito de Santa Elena.

El podio de la carrera salvadoreña de un día lo completaron la británica Hall Francesca (Roland Cogeas Cycling Team) y la colombiana Angie Mariana Londoño (Selección Colombia), quienes completaron el podio en el 2° y 3° puesto, respectivamente.



El podio del Grand Prix El Salvador. (Foto © FCC)

Otras de las pedalistas nacionales destacadas fueron María Angelica Delgado (Core Racing) en la 7° posición y Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) en la 11° casilla, a más de tres minutos de la ganadora.

La novel carrera centroamericana que hace parte del Tour El Salvador 2026 tuvo un recorrido de 76 kilómetros sobre un terreno ondulado y contó la participación de 15 pedalistas colombianas y tuvo en la línea de salida 94 deportistas.



Yuliia Biriukova, ganadora del Grand Prix El Salvador 2026. (Foto © Ministerio de Obras Públicas de El Salvador)

Resultados Grand Prix El Salvador (1.1)

Santa Elena – Santa Elena (76 km)