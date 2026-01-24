Ruta
Vuelta San Juan 2026: Kevin Castro gana el prólogo modificado por las inclemencias climáticas
La tradicional y reconocida carrera gaucha, la Vuelta a San Juan 2026, inició este viernes en Santa Lucía, con victoria para el argentino Kevin Castro, del equipo Diberbool. Las inclemencias climáticas llevaron a la organización a modificar el desarrollo de la jornada inaugural de 7,6 kilómetros.
Castro, de 26 años, se llevó la victoria del prólogo y se convirtió en el primer líder de la ronda sanjuanina. El segundo lugar lo ocupó Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucía), mientras que el tercer puesto fue para Gerardo Tivani (Municipalidad de Pocito).
La carrera suramericana, que cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con la primera etapa en línea de 138,5 kilómetros con llegada frente al Estadio Aldo Cantoni.
En total serán 10 etapas para definir al sucesor del argentino Nicolás Tivani, ganador el año pasado. En el palmarés de la carrera figura el colombiano Winner Anacona, campeón en 2019.
Fenomenal victoria de Ethan Vernon en la cuarta etapa del Santos Tour Down Under; Jay Vine sigue líder
En un final a pura velocidad, Ethan Vernon ganó la cuarta etapa del Tour Down Under 2026. El británico logró ser el más rápido del pelotón, luego de recorrer un trayecto ondulado de 130,8 kilómetros entre Brighton y Willunga.
El velocista inglés, de 25 años, que consiguió la primera vitoria del NSN Cycling Team, derrotó en el embalaje al danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) y al neozelandés Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los colombianos, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) entró en la casilla 43°, mientras que el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se reportó en el puesto 122° a más de 4 minutos del ganador.
En la clasificación general, el local Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) mantuvo el liderato, pero ahora con más de un minuto de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). El podio lo completa el australiano Harry Sweeny (EF Education – EasyPost).
La carrera World Tour australiana finalizará este domingo con la disputa de la quinta y última etapa, un ciruito ondulado de 169,9 kilómetros por los alrededores del suburbio de Stirling.
Santos Tour Down Under (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Brighton – Willunga (130,8 km)
|1
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|2:56:30
|2
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|4
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|m.t.
|5
|Aaron Gate
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Edoardo Zambanini
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|7
|Samuel Watson
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|8
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|m.t.
|9
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|10
|Pierre Gautherat
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|43
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|122
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|4:51
“Sabía obviamente que tenía que lanzar el sprint un poco antes”: Diego Pescador, tras su primer podio de la temporada 2026
El talentoso pedalista quindiano Diego Pescador inició la temporada 2026 de la mejor manera con un segundo puesto en la Clásica Camp de Morvedre, primera prueba del calendario europeo del año.
“Súper feliz por el podio obtenido hoy. Tuvimos una actitud de siempre ir al ataque, lo demostramos desde el segundo paso del premio de montaña y bueno hemos querido mover la carrera”, dijo Pescador, en declaraciones recogidas por su equipo.
En su segunda temporada con la escuadra telefónica, el joven escarabajo fue uno de los grandes protagonistas de la carrera valenciana, durante todo el recorrido estuvo muy activo, confirmando su dotes de escalador y su gran forma en este inicio del año.
“Sabía obviamente que tenía que lanzar el sprint un poco antes porque había muchas curvas antes de la meta. Al final Scaroni ha sido el corredor más fuerte hoy. De mi parte también venía un poco tocado después de la aceleración que hice en el segundo puerto”, agregó el corredor del Movistar.
Asimismo, el quindiano destacó el papel de sus compañeros en los momentos clave de la prueba. “Los dos chicos, Cubillas y Villate, siempre estuvieron ahí atentos para ayudarnos en la colocación junto con Raúl. Y bueno, Nairo obviamente comandando todo. Castro, Iván y yo siempre ahí muy pendientes. Y bueno, al final nos hemos sentido bien”, concluyó Pescador.
Jhonatan Narváez abandona el Tour Down Under tras una dura caída en el transcurso de la cuarta etapa
Tras una dura caída en el transcurso de la cuarta etapa del Tour Down Under 2026, Jhonatan Narváez se vio obligado a abandonar la carrera World Tour australiana, a falta una jornada para su conclusión.
El corredor ecuatoriano estuvo involucrado en un enredón con otros corredores y tras el protocolo de conmoción cerebral se vio obligado a retirarse. Tras la caída, Narváez fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica.
El suramericano, quien era una de las cartas del UAE Team Emirates – XRG para luchar por el título de la competencia, estaba metido en la pelea por la general; Narváez se encontraba en el segundo puesto a 6 segundos del líder, su compañero de equipo Jay Vine.
Hasta el momento, el equipo árabe no se ha pronunciado oficialmente y se espera que en las próximas horas emita un comunicado con el parte médico del corredor ecuatoriano, quien el año pasado se coronó campeón de esta competencia.