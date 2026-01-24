Connect with us

Vuelta San Juan 2026: Kevin Castro gana el prólogo modificado por las inclemencias climáticas

Publicado

Hace 2 horas

el

El argentino Kevin Castro ganó el prólogo de la Vuelta San Juan 2026. (Foto © Diario Huarpe)
Ruta

Fenomenal victoria de Ethan Vernon en la cuarta etapa del Santos Tour Down Under; Jay Vine sigue líder

Publicado

Hace 13 mins

el

23 enero, 2026

Por

El británico Ethan Vernon ganó la cuarta etapa del Santos Tour Down Under 2026. (Foto © Santos Tour Down Under)
Ruta

“Sabía obviamente que tenía que lanzar el sprint un poco antes”: Diego Pescador, tras su primer podio de la temporada 2026

Publicado

Hace 33 mins

el

23 enero, 2026

Por

El italiano Christian Scaroni y el colombiano Diego Pescador, en el podio de la Clásica Camp de Morvedre 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
Ruta

Jhonatan Narváez abandona el Tour Down Under tras una dura caída en el transcurso de la cuarta etapa

Publicado

Hace 3 horas

el

23 enero, 2026

Por

El ecuatoriano Jhonatan Narváez se retiró del Tour Down Under a falta de una etapa. (Foto © UAE)
