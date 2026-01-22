Ruta
La ilustre ciclista de Zapatoca, Ana Cristina Sanabria, se retira del ciclismo profesional
La santandereana Ana Cristina Sanabria anunció su retiro del ciclismo profesional a los 35 años. Conocida como la hija ilustre de Zapatoca ganó en tres ocasiones la Vuelta a Colombia y en cuatro oportunidades el Tour Femenino colombiano, además de sus tres títulos en la CRI de los Campeonatos Nacionales y múltiples victoria de etapa.
“Hoy quiero compartir una decisión profunda y sincera, he decidido cerrar mi etapa como ciclista profesional. El ciclismo ha sido y será parte de mi existencia como el oxígeno que Dios me da para mantenerme viva. Me formó como deportista, pero sobre todo como persona. Me enseñó disciplina, perseverancia, respeto, trabajo en equipo y amor por el esfuerzo. Cada entrenamiento, cada carrera, cada victoria y cada dificultad fueron parte de un camino que valoro y agradezco profundamente”, dijo Sanabria en un comunicado.
Considerada como una de las máximas referentes del ciclismo femenino nacional en los últimos años recorrió sus últimos kilómetros con el equipo Just Cycling Viem Team. Una de sus primeras victorias fue en la Clásica de Anapoima en 2011.
A los 16 años decidió que sería deportista. Ya había probado con el atletismo, y aunque le gustaba correr dicho deporte no la atraía tanto como la bici. Reinaldo Cruz, miembro del Comité de Deportes de Zapatoca, vio que Ana Cristina era rápida en su recorrido y empezó a entrenarla. En 2007 y 2008 la llevó a practicar el ciclomontañismo, donde fue campeona departamental juvenil.
Su andadura por el deporte de las bielas empezó seriamente en 2009, con 19 años, viajó a Bucaramanga para empezar a entrenar en ciclismo de pista y ruta y ese año participó por primera vez en los campeonatos nacionales, donde más adelante alcanzó tres títulos en la CRI.
La múltiple vencedora de pruebas contrarreloj, que inscribió su nombre como pionera femenina en el récord de la hora, le llegó la hora de ponerle punto final a una carrera profesional llena de éxitos.
“Hoy cierro este ciclo con gratitud, orgullo, el corazón feliz y la conciencia tranquila después de haberlo entregado todo. Me llevo aprendizajes que permanecerán conmigo para siempre y el honor de haber representado a mis raíces, mi departamento, mi país y a mi deporte con compromiso y pasión. Gracias por haber sido parte de tantos kilómetros. Esta etapa de mi vida termina, pero la carrera continua”, concluyó la santandereana.
Su exitoso palmarés
2011: Gana la de Clásica de Anapoima
2013: El título de la Vuelta Femenina a Costa Rica
2014: Campeona del Tour Femenino de Colombia
2015: Gana la Vuelta a Boyacá y Tour Femenino de Colombia
2016: Títulos en la Clásica de Anapoima, Tour Femenino de Colombia y Vuelta a Colombia Femenina. Subcampeona Panamericana de la CRI
2017: Gana la Clásica de Anapoima, Tour Femenino de Colombia, Vuelta a Boyacá, y Vuelta a Colombia Femenina.
2018: Campeona de Juegos Suramericanos Cochabamba en la ruta y la CRI, de la Vuelta a Boyacá y de la Vuelta a Colombia Femenina. Subcampeona de Centroamericanos y del Caribe Barranquilla en la CRI
2019: Campeona de la Vuelta a Boyacá
2023: Ganadora de la Vuelta a Boyacá
2024: Vencedora de la Vuelta a Boyacá
Ruta
Nairo Quintana, listo para abrir su temporada europea en la Clásica Camp de Morvedre 2026
La temporada ciclística europea arranca este viernes en España con la Clásica Camp de Morvedre, carrera española de un día que hace parte del calendario internacional bajo la categoría 1.2 UCI y que tendrá la presencia de dos pedalistas colombianos con el Movistar, se trata del boyacense Nairo Quintana y del joven quindiano Diego Pescador.
Entre la lista de inscritos aparecen varios latinoamericanos: con el XDS Astana Team correrá el uruguayo Thomas Silva, con el Soudal Quick-Step el brasilero Henrique Bravo y con el Burgos Burpellet BH estarán el charrúa Eric Antonio Fagúndez y el guatemalteco Sergio Chumil, tercero el año pasado.
La novel carrera española presentará un recorrido de 163,4 kilómetros con salida y final en el municipio de Estivella. Se presenta como una oportunidad para los escaladores teniendo en cuenta las dos subidas al exigente Alto del Garbí situadas en la parte final de su recorrido. Un puerto de poco más de 5 km, pero con pendientes medias por encima del 9%, suficiente para abrir diferencias entre los candidatos a la victoria. Sin embargo, desde que se corone por última vez hasta meta restarán aún 20 km muy rápidos de terreno favorable.
Esta competencia marcará el inicio de las clásicas en la región valenciana: la Clásica Camp de Morvedre (UCI 1.2, 23/01), el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (UCI 1.1, 24/01) y la Clásica Comunidad Valenciana 1969 (UCI 1.1, 25/01).
La carrera valenciana, que recupera la esencia de la histórica ‘Vuelta Camp de Morvedre’, renació el año pasado tras haber contado con hasta ocho ediciones en la década de los ochenta. El recordado Eduardo Chozas fue ganador de la edición de 1983. El actual campeón es el español Urko Berrade quien defenderá el título con el Equipo Kern Pharma.
Ruta
Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia
El ciclismo femenino colombiano sigue mostrando progresos enormes por fuera del país y una muestra de ello es lo hecho por Paula Patiño, quien se consagró campeona del Tour El Salvador, en una carrera del calendario internacional UCI Women Éite.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico quiso recordar algunos momentos que perdurarán por siempre en la historia y en la retina de los aficionados al deporte de las bielas, que marcarán sin duda las páginas doradas de las pedalistas nacionales a nivel internacional.
2020 – Daniela Atehortúa (Colnago CM Team)
En febrero de 2020 Daniela Atehortúa, logró el título de campeona sub-23 del Tour de Dubái. Con una brillante actuación la pedalista antioqueña ocupó la segunda casilla en la etapa reina, fue cuarta en la clasificación general y mejor joven de la prueba.
2020 – Laura Toconás (Colnago CM Team)
Luego, en septiembre de 2020, Laura Toconas logró el primer triunfó del ciclismo colombiano femenino en una carrera del UCI Europa Tour en el Grand Prix Develi de Turquía. La corredora huilense se llevó una espectacular victoria en un escenario de alta montaña tras recorrer 110 kilómetros.
2022 – Tatiana Ducuara (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano)
El 20 de mayo de 2022 Tatiana Ducuara se convirtió en la primera ciclista colombiana en toda la historia en liderar una carrera World Tour. La huilense cruzó la línea de meta en la sexta posición de la segunda etapa y consiguió vestirse con la camiseta morada de líder en la Vuelta a Burgos Femenina arrebatándole sorpresivamente el liderato a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) por seis segundos.
2022 – Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
El12 de septiembre de 2022, la corredora antioqueña del Movistar Team, Paula Patiño, terminó 3ª en la general del Tour de l’Ardeche 2022, en el primer podio internacional para una colombiana en una carrera UCI de una semana. La ciclista alemana Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Generation) finalizó 1° y la pedalista neerlandesa Loes Adegeest (IBCT) concluyó 2°.
2023 – Jessenia Meneses (Colombia Pacto Por El Deporte-GW Shimano)
Y este domingo Jessenia Meneses se consagró campeona de la montaña en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina 2023. La pedalista colombiana estuvo muy atenta en la última jornada y puntuó en el único puerto montañoso categorizado del día para defender la camiseta roja. Al final, la escaladora antioqueña contabilizó 22 puntos, 5 unidades más que la noruega Katrine Aalerud (Movistar Team).
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
La pedalista antioqueña Paula Patiño hizo historia tras coronarse campeona del Tour El Salvador 2026, una carrera del calendario internacional UCI. Además, sumó a su palmarés deportivo el título más importante de su carrera profesional y del ciclismo femenino colombiano en toda la historia. La corredora paisa de 28 años demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.
Ruta
La Liga de Ciclismo del Valle inició la temporada 2026 con las valoraciones médicas de sus deportistas
Inició a la temporada 2026 para la Liga de Ciclismo del Valle con un proceso de valoraciones médicas de sus deportistas, con el objetivo de garantizar un adecuado estado físico y de salud de cara a las competencias del nuevo año.
Las evaluaciones están a cargo de un equipo de profesionales del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca (Indervalle), especializados en medicina deportiva, e incluyen valoraciones en las áreas de nutrición, psicología y fisioterapia.
En esta primera fase del año se ha dado prioridad a los deportistas de la modalidad BMX Racing, quienes tendrán la posibilidad de competir en el primer evento nacional de la temporada. En total, son 14 los atletas que hacen parte de la Selección Valle de esta modalidad, los cuales estarán en acción bajo las órdenes del profesor José Luis Primera.
La competencia se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero en la pista William Alexander Jiménez, durante el Campeonato Nacional de BMX, certamen que contará con la participación de más de 1.000 deportistas provenientes de todo el país.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle